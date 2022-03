Adoptio ei sovellu auttamiseen sotaolosuhteissa Ukrainassa, adoptiolautakunta muistuttaa. Lapsia täytyy auttaa muilla keinoilla.

Suomalaiset ovat osoittaneet kiinnostusta adoptoida lapsia sotaa käyvästä Ukrainasta. Asiasta on tullut tiedusteluja suomalaisille adoptio­järjestöille, lupa- ja valvontavirasto Valviran yhteydessä toimiva adoptiolautakunta kertoo.

Lautakunnan mukaan adoptointi Ukrainassa ei ole tässä tilanteessa mahdollista, sillä maassa ei ole sodan käynnin takia adoptioon tarvittavia lastensuojelun toimivia viranomaisrakenteita.

Adoptioyhteistyö vaatii vakaan hallinnon, toimivan lastensuojelu­järjestelmän sekä lapsen oikeuksia suojaavan ja yhteistyöhön sopivan lainsäädännön.

”Kansainvälistä adoptiota tulisi välttää katastrofi- ja poikkeusoloissa, jolloin on erityisen korkea riski, että lapsia joutuu eri syistä eroon vanhemmistaan. Lisäksi on hyvä muistaa, että kansainvälinen adoptio on viimesijainen vaihtoehto lapselle vakaissakin olosuhteissa”, sanoo adoptio­lauta­kunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula tiedotteessa.

”Tällä hetkellä ensisijaista on kaikin keinoin ehkäistä ennalta lasten joutumista eroon vanhemmistaan − oli se sitten Ukrainassa tai pako­matkalla sieltä pois. Suomalaisten luonnollinen halu auttaa olisi tärkeää kanavoida avustus­järjestöjen humanitäärisen avun kautta. Tärkeää on myös tukea Ukrainasta paenneita lapsiperheitä välittömän, arjessa tarvittavan avun saamiseksi.”

Kansainväliset adoptiot ovat viime vuosina vähentyneet. Kun vuonna 2005 Suomeen saapui adoptiojärjestöjen kautta yli 300 lasta, viime vuosina määrä on hiipunut 50–60 lapseen.

”Jos Suomessa asuvan toiveena on adoptoida lapsi, prosessi etenee kotimaan adoption tai suomalaisten adoptio­järjestöjen tarjoamien vakiintuneiden yhteis­työ­maiden kautta”, sanoo Pärssinen-Hentula.

Suomessa toimivia adoptiojärjestöjä ovat Pelastakaa Lapset ry sekä Interpedia ry.