Sanomalehtipaperin saatavuus on nopeasti vaikeutunut. Sanoman päätös luopua venäläispaperin hankinnasta näkyy kevään aikana myös painetun HS:n rakenteessa. Perjantaisin Nyt-liitteen korvaa Tv-viikko.

SANOMA ilmoitti viime viikolla lopettavansa venäläisen painopaperin hankinnan. Syynä ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet pakotteet. Venäläispaperia käyttämällä on tähän asti turvattu lehtien ilmestyminen, kun paperin saatavuus on Euroopassa nopeasti heikentynyt. Puskuria on tarvittu etenkin metsäyhtiö UPM:ää koskevan Paperiliiton lakon aikana.

Paperipula vaikuttaa toistaiseksi myös Helsingin Sanomien painetun lehden rakenteeseen. Pyrkimys on varmistaa varastoissa olevan painopaperin riittävyys paperiteollisuuden lakon edelleen jatkuessa.

Lukijalle näkyvin muutos on se, että koko viikon televisio-ohjelmat kokoava Tv-viikko korvaa ainakin lähiviikkojen ajan Nyt-liitteen perjantain lehdessä.

Muutokset näkyvät myös viikonvaihteen lehdissä. Lauantain ja sunnuntain lehdet painetaan tilapäisesti kolmessa osassa. Normaalisti nämä lehdet on jaettu neljään osaan. Lauantaina uutissivustot ovat yhdessä osassa, sunnuntaina sunnuntaisivut ja kulttuuri löytyvät yksistä kansista.

”Kun painettavana on vähemmän lehden osia, on sivumäärää helpompi optimoida. Aiemmin käytetyt täyteilmoitukset jäävät tarpeettomiksi, ja esimerkiksi Sanoman sisäinen mainonta jää pääosin pois käytöstä”, HS:n päätoimittaja Antero Mukka kuvailee.

Sunnuntaina sarjakuvista jää toinen sivu pois. Myös muilla lehden osastoilla toteutetaan tarpeen mukaan maltillista sivumäärän säätelyä.

”Pyrimme hoitamaan tämän niin, että lukijakokemus ei näistä toimenpiteistä kärsi. Uskon, että tilaajamme myös ymmärtävät tilanteen poikkeuksellisuuden. Sota ja lakko ovat yhtä aikaa toteutuessaan tilanne, johon on ollut hankalaa varautua”, päätoimittaja arvioi.

”Toivomme kyllä hartaasti, että kotimainen paperituotanto saadaan nopeasti käyntiin. Vapaalle, riippumattomalle tiedonvälitykselle on nyt suomalaisten keskuudessa valtava tilaus. Painettu lehti on tässä tärkeässä roolissa,” hän muistuttaa.