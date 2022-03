Uuden lain myötä toimittajat eivät enää voi työskennellä maassa turvallisesti.

Helsingin Sanomat on kotiuttanut kirjeenvaihtajansa Venäjältä toistaiseksi. Syynä on laki, joka Venäjällä hyväksyttiin perjantaina.

Jatkossa Venäjällä voi saada jopa 15 vuoden vankeus­rangaistuksen, jos julkaisee "valheellista tietoa" Venäjän armeijasta. Laki myös saatettiin voimaan pikavauhtia presidentti Vladimir Putinin allekirjoituksella.

”Tilanne muuttui dramaattisesti perjantaina. Uusi laki voisi johtaa vankeustuomioon, jos toimittajat tekevät työtään riippumattomasti ja faktapohjaisesti. Emme voi toistaiseksi työskennellä turvallisesti tällaisessa ympäristössä”, HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kertoo päätöksen taustoista.

Ratkaisu on väliaikainen. HS:n pyrkimyksenä on palata Venäjälle heti, kun maan tilanne sen mahdollistaa. Ratkaisevaa on etenkin se, kuinka sananvapautta kahlitsevaa lakimuutosta käytännössä toteutetaan.

Jo aikaisemmin HS poisti Venäjällä työskentelevien toimittajien nimet heidän jutuistaan. Tässäkin syynä oli toimittajien turvallisuuden varmistaminen.

”Kotiutamme kirjeenvaihtajamme Moskovasta raskain mielin, sillä tähän asti olemme kyenneet välittämään ajantasaista tietoa paikan päällä sekä Venäjältä että Ukrainasta. Jatkamme aktiivisesti Venäjä-uutisointia Suomesta ja lähialueilta käsin, mutta Venäjän maaperältä emme näissä oloissa pysty toimimaan”, Kaius Niemi sanoo.

HS on perustanut Venäjä-ryhmän, johon kuuluvat toimittajat seuraavat nyt Venäjän johtoa, mediaa, taloutta ja kansalaismielipidettä tiiviisti Venäjän ulkopuolelta.

Uudessa laissa on luultavasti kyse ennen kaikkea toimittajien ja myös tavallisten kansalaisten pelottelemisesta. Duuman informaatiovaliokunnan johtaja Aleksandr Hinštein totesi kuitenkin uutistoimisto Ria Novostin mukaan, että laki ”koskee kaikkia kansalaisia, ei vain venäläisiä, koska puhumme toimista Venäjää vastaan”.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on ilmoittanut, että sen toimittajat poistuvat Venäjältä uuden lain takia. Sunnuntaina Yhdysvalloista rahoitettu ja Itä-Euroopassa toimiva Radio Free Europa ilmoitti vetäytyvänsä Venäjältä painostuksen takia. Kanava jatkaa raportointiaan Venäjän ulkopuolelta.

Myös Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöt ovat vetäneet kirjeenvaihtajansa pois Venäjältä uusien medialakien takia. Ruotsin SVT teki päätöksen perjantaina, Norjan NRK lauantaina. Ruotsalaislehti Dagens Nyheter ja suomalainen Hufvudstads­bladet vetivät niin ikään yhteisen kirjeenvaihtajansa Venäjältä.

