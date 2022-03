Suomessa varaudutaan muun muassa lisäämään vastaanottopaikkojen määrää.

Sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto ja Suomen Punainen Risti järjestivät maanantaina kello 15 lähtien tiedotustilaisuuden, jossa ne kertoivat Ukrainasta pakenevien ihmisten auttamisesta ja vastaanotosta Suomessa.

Ukrainasta on paennut yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Heistä suurin osa on paennut Puolaan. Paenneista on tullut vain pieni osa Suomeen, ja heistäkin vain harva on hakenut turvapaikkaa, kertoi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) tilaisuudessa.

Maahanmuuttoviraston mukaan sunnuntaina ukrainalaiset jättivät 61 turvapaikkahakemusta Suomessa. Tänä vuonna Ukrainan kansalaiset ovat jättäneet yhteensä 686 turvapaikkahakemusta. Määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä kaikki eivät jätä turvapaikkahakemusta.

EU:n sisäministerit päättivät viime viikolla tilapäisen suojelun direktiivin käyttöönotosta. Tämä tarkoittaa, että Ukrainasta tulleet pakolaiset saavat vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan kaikkialla EU:ssa. Oleskelulupa avaa oikeuden myös koulunkäyntiin ja terveydenhuoltoon.

Maanantain tiedotustilaisuudessa olivat paikalla myös ylijohtaja Minna Hulkkonen sisäministeriöstä, Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen ja kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja SPR:stä.

Asiantuntijoiden mukaan Suomessa varaudutaan lisäämään vastaanottopaikkojen määrää. Myös valmius uusien vastaanottokeskusten perustamiseen on, kertoi Immonen. Suomessa on eri puolella maata 27 vastaanottokeskusta, joista seitsemän on tarkoitettu alaikäisille. Majoituspaikkojen määrää on jo nyt nostettu 2 000 paikalla.