HS kertoi neljä vuotta sitten aivovammadiagnoosien ympärille kiertyneestä poikkeuksellisesta kuviosta. Valvira on vuosien jälkeen saanut selvityksensä valmiiksi ja antanut neurologille varoituksen.

Valvira on antanut kirjallisen varoituksen neurologille, joka diagnosoi potilailleen perusteltua vakavampia aivovammoja. Hän myös esimerkiksi suositteli potilailleen tarpeetonta ja potentiaalisesti vaarallista leikkausta ilman lääketieteellisiä perusteita, Valvira toteaa.

Kyse on tapauksesta, josta Helsingin Sanomat kertoi laajassa artikkelikokonaisuudessa noin neljä vuotta sitten.

Jutuissa (HS 25.3.2018) kerrottiin, että pieni joukko lääkäreitä oli tehnyt vuosien aikana järjestelmällisesti aivovammadiagnooseja, joita suuri osa Suomen yliopistosairaaloiden neurologeista piti perusteettomina. Heidän mielestään toiminta vaaransi potilasturvallisuutta ja sai lievän aivovamman saaneita potilaita uskomaan, että he ovat vaikeasti vammautuneita.

Ongelmallisia diagnooseja oli tehty Validiassa, Suomen suurimmassa aivovammojen kuntoutuskeskuksessa. Tyypillistä oli, että potilas oli saapunut Validian kuntoutukseen lievän diagnoosin saaneena. Validiassa potilas diagnosoitiin vaikeasti aivovammaiseksi.

HS:n jutuissa kerrottiin, että aivovammadiagnoosien ympärillä toimineella pienellä joukolla lääkäreitä oli hyvin läheinen yhteistyösuhde lakimieheen, joka oli edustanut yli sataa aivovammapotilasta oikeusriidoissa. Kun vakuutusyhtiöt kiistivät diagnoosin ja kieltäytyivät maksamasta työkyvyttömyyseläkettä, potilaat haastoivat lakimiehen avustuksella yhtiöt oikeuteen. Korvausriidoissa on ollut kyse ainakin kymmenistä miljoonista euroista. Lakimies kieltäytyi aikanaan HS:n haastattelupyynnöstä.

Yliopistosairaaloiden lääkärit olivat erityisen huolestuneita Validiassa neurologina toimineen Helena Huhmaren toiminnasta. Aivovammadiagnoosien lisäksi Huhmar oli suositellut potilaille kokeellisia kaularangan jäykistysleikkauksia, joita lähes koko neurokirurgikunta pitää perusteettomina ja vaarallisina.

Juuri nämä leikkaukset käynnistivät Valviran selvityksen vuonna 2017. Selvitys laajeni koskemaan myös Huhmaren tekemiä aivovammadiagnooseja.

Huhmar kieltäytyi aikoinaan HS:n haastattelupyynnöstä.

Perusteellisen selvityksen lopputuloksena Valvira katsoi, että Huhmar oli laiminlyönyt lain velvoitteita ja toiminut virheellisesti sekä vastoin ammatillisia velvollisuuksiaan.

Huhmaren ei katsottu toimineen epäasianmukaisesti kaikkien selvityksessä käsiteltyjen potilaiden hoidossa.

Valvira ja sen käyttämät asiantuntijat kuitenkin katsoivat, että Huhmar oli diagnosoinut useille potilaille vaikeampia aivovammoja kuin olisi ollut perusteltua. Valviran mukaan diagnooseissa oli muitakin epäasianmukaisuuksia. Huhmar ei ollut noudattanut Käypä hoito -suositusta potilaiden diagnostiikassa ja hoidossa. Hän oli myös suositellut potilaille leikkaushoitoja ilman lääketieteellisiä perusteita.

Valvira toteaa viitaten asiantuntija-arvioihinsa, että Huhmaren epäasianmukainen toiminta aiheuttaa potilasturvallisuuden vaarantumista ja se on omiaan aiheuttamaan potilaille hyvin merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia, Valvira kirjoittaa HS:n näkemässä päätöksessä.

Huhmar on menettelyllään antanut potilaiden ymmärtää, että heillä on merkittävä kaularankavamma ja/tai aivovamma, mikä on omiaan aiheuttamaan potilaille muun muassa epätietoisuutta, henkistä taakkaa, lisääntynyttä sairaudentunnetta, ylimääräisiä hoitoja ja hoitomotivaation heikentymistä.

Huhmaren toiminnasta johtuen potilaiden tarvitsema oikea hoito ja kuntoutus on voinut viivästyä tai estyä, Valvira toteaa. Viraston mukaan Huhmaren olisi pitänyt keskittyä hoitamaan niitä vaurioiden ja vammojen seurauksia ja oireita, jotka kuntoutukseen tulleilla potilailla oli kiistatta ja lääketieteellisesti perustellusti aiemmin todettu.

Virasto katsoi myös, että Huhmar oli suositellut potilaalle potentiaalisesti vaarallista leikkausta, joka on asiantuntijoiden arvion mukaan tarpeeton ja josta aiheutuu pysyväksi katsottava haitta.

Valvira kuuli Huhmarea kattavasti selvitystä tehdessään.

Huhmaren mukaan hänestä tehdyt kantelut ovat aiheettomia. Hän katsoi auttavansa potilaita ja kiisti vaarantaneensa potilasturvallisuutta.

Huhmar totesi, että hän on pyrkinyt tunnollisesti noudattamaan lääkäreiden eettisiä velvoitteita. Huhmar kertoi noudattaneensa Käypä hoito -suositusta sen todellisen sisällön osalta ja kuunnelleensa ja tarkkailleensa kaularankavammaisia potilaita erityisen systemaattisesti.

Hänen tavoitteenaan on ollut aiempaa korkeatasoisempi diagnostiikka ja hoito, joka noudattaisi kansainvälistä hoitosuositusta, kohdistuisi oireiston todelliseen syyhyn, kohentaisi potilaiden toimintakykyä ja lievittäisi heidän kärsimystään, Valviran päätöksessä siteerataan Huhmarea.

Huhmaren mukaan hän ei ole yhdenkään potilaan kohdalla jättänyt huomiotta aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia tai heille asetettuja diagnooseja. Yhdenkään potilaan kohdalla kuntoutus ei ole viivästynyt tai estänyt ”oikeaa hoitoa”, Huhmar toteaa.

Kaularangan jäykistysleikkauksien suosittelemiseen liittyen Huhmar totesi, että hän on kahdenkymmenen vuoden aikana perehtynyt kyseiseen vammaan sellaisella selkeydellä, että hän on ”rohjennut” hoitaa potilaita toisin kuin asiaan vähemmän perehtyneet kollegat.

Huhmaren mukaan Valviran asiantuntijat eivät ole olleet puolueettomia eivätkä ole edustaneet hyvää ammattitaitoa, mikä näkyy hätiköityinä, huomattavan puutteelliseen materiaaliin perustuvina asenteellisina ja sisäisesti ristiriitaisina kannanottoina ja räikeinä virhetulkintoina.

Valvira toteaa päätöksessään, että Huhmar ei ole tuonut esiin mitään sellaista selvitystä tai seikkaa, jonka perusteella Huhmaren toimintaa tulisi arvioida toisin kuin Valviran kuulemat asiantuntijat ovat todenneet.

Valviran mukaan mistään Huhmaren toimittamasta selvityksestä ei myöskään käy ilmi, että hän olisi arvioinut jälkikäteen kriittisesti omaa toimintaansa, punninnut riittävästi muiden asiantuntijanäkemysten painoarvoa asiassa tai kyennyt näkemään oman toimintansa mahdolliset haitalliset vaikutukset potilaille.

Valvira toteaa, että kun otetaan huomioon tässä päätöksessä kuvattu Huhmaren virheellinen ja potilasturvallisuutta vaarantava toiminta, virasto pitää perusteltuna antaa kirjallinen varoitus.

Vuonna 2021 kirjallisia varoituksia annettiin kymmenelle lääkärille. Tyypillisesti varoituksen syynä on ollut päihtyneenä töihin tulo.

Seuraava askel olisi ollut lääkärinoikeuksien rajoittaminen tai poistaminen. Valvira kertoo jatkavansa Huhmaren toiminnan valvontaa ja harkitsevansa uusia toimenpiteitä, mikäli hän edelleen jatkaa epäasianmukaista toimintaa.

Valvirasta kerrotaan, että selvitys oli viraston historian pitkäkestoisimpia ja laajimpia. Vuosien kesto on poikkeuksellisen pitkä, koska keskimäärin käsittelyaika on seitsemän kuukautta.

Valviran mukaan kestoon vaikutti aiheen vaikeuden lisäksi se, että Huhmar pyysi monesti lisäaikaa selvityksilleen ja lähetti hyvin runsaasti materiaalia. Lisäksi Valvira katsoi, ettei ratkaisun viipyminen vaaranna potilasturvallisuutta Suomessa, koska Huhmaren tiedettiin siirtyneen toiseen maahan.