Monen suomalaisen sisällä jotain on liikahtanut, tosin eri suuntiin. Osa haluaa oppia lisää puolustuksesta, toiset taas ovat eronneet reservistä.

Ajatus oli kypsynyt Paula Koukin, 48, mielessä jo pidempään.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, haminalainen museonjohtaja tarttui toimeen. Hän ilmoittautui pistooli- ja kivääriammunnan kurssille.

”Tuli sellainen olo, että ei hitsit, nyt tai ei koskaan. Nyt täytyy tarttua itseään niskasta kiinni ja priorisoida tätä”, Kouki sanoo.

Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, monen suomalaisen sisällä jotain on liikahtanut. Maanpuolustuksen kursseille ja järjestöihin hakeudutaan selvästi aiempaa enemmän.

Toisaalta aalto vyöryy myös toiseen suuntaan. Ennätysmäärä reserviläisiä on täyttänyt hakemuksen, jolla he siirtyvät siviilipalvelukseen. Perjantain tietojen mukaan näin on tehnyt 1 855 ihmistä. Yksi heistä on Oliver Oksanen, 20.

Tässä jutussa Kouki ja Oksanen kertovat, mikä sai heidät reagoimaan tilanteeseen täysin päinvastaisilla tavoilla.

Paula Kouki on aiemminkin pohtinut erilaisia valmiuskursseja, mutta töitä ja muuta elämää tuntui silloin olevan liikaa.

Kouki ei kuitenkaan ajattele, että ”viisikymppisenä täti-ihmisenä” hän päätyisi ampumaan, jos tositilanne tulisi eteen. Kurssi kiinnosti myös siksi, että hän on nuorempana harrastanut rata-ammuntaa pistoolilla.

”Onko ihan kauheaa jos sanon, että minusta on kivaa ampua?”, Kouki sanoo ja naurahtaa.

Haminalainen Paula Kouki on harmitellut jälkikäteen, ettei aikanaan hakeutunut vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Käytännön syitäkin ammuntakurssille oli. Koukin johtaman museon kokoelmissa on varsin paljon aseita, ja jonkun henkilö­kunnasta täytyisi vastata niiden keräilyluvista.

”Mutta kriisitilanne sai pyörittelemään näitä asioita mielessä. Että jos jotain joskus tapahtuisi, haluaisin pystyä tekemään jotain hyödyllistä.”

Syksyllä Kouki haluaa osallistua henkilö­etsinnän kurssille. Lisäksi hän aikoo liittyä Maanpuolustusnaisten liittoon. Naisten Valmiusliiton Nasta-harjoituksiakin hän harkitsi, mutta ajankohta ei sopinut tällä kertaa.

Sodan seuraaminen on tuntunut pahalta. Kouki kertoo harrastaneensa vähän liikaakin doomscrollingia eli huonojen uutisten lukemista.

”On suunnattoman avuton olo, että pystyy vain lahjoittamaan rahaa keräyksiin ja katsomaan vierestä, kun siellä pannaan paikkoja tasaiseksi.”

Tilanne on myös tuonut mieleen oman suvun sotatraumoja ja kylmän sodan ajan lapsuuden, jolloin pelättiin ydinsotaa. Sukupolvikokemus, Kouki uskoo.

HS kysyi lukijoilta kasvaneesta maan­puolustus­tahdosta. Moni kertoi, että on ryhtynyt toimiin osin helpottaakseen omaa pelkoaan ja ahdistustaan.

Kouki ei tunnista samaa itsestään, vaan pitää toimintaansa ”primitiivireaktiona” Venäjän hyökkäykseen.

”Olen naureskellut myös sitä, että tässä on tyhmästi tullut sijoitettua sekä koti että kesäpaikka tähän rajan tuntumaan”, Kouki sanoo.

Hamina sijaitsee noin 50 kilometrin päässä itärajasta ja kesäpaikka Tammion saaressa varsin lähellä aluevesirajaa.

Monien muiden tavoin Kouki on kavereidensa kanssa miettinyt, mitä he tekisivät, jos sota syttyisi. Hän pitää itsestään selvänä, että kampoihin pistettäisiin.

”Kävisin vaikka sissisotaa, voisin heitellä Molotovin cocktaileja tai jotain.”

Vakavammin puhuen Kouki näkisi itsensä apuna kotirintamalla. Museon kokoelmiakin täytyisi varjella, sillä sotatilanteessa kulttuuriperintö on usein vaarassa.

Mitä Kouki ajattelee heistä lähes 2 000 ihmisestä, jotka ovat eronneet reservistä alkuvuonna?

”Varmasti heilläkin on pohditut syynsä tehdä niin. En minä ainakaan ala kenenkään henkilökohtaisia arvovalintoja ja pohdittuja päätöksiä kritisoida”, Kouki sanoo.

Yksi siviiliin siirtyvistä on turkulainen Oliver Oksanen. Hän on täyttänyt hakemuksen netissä, ja vielä se täytyisi toimittaa Puolustusvoimien aluetoimistoon. Sen jälkeen edessä on täydennyspalvelus eli käytännössä viisi päivää kestävä koulutus.

Lääkäriksi ja ihmisiä auttamaan tähtäävä Oksanen perustelee päätöstään tasa-arvolla. Asia oli jo mielessä ennen varusmies­palvelusta.

”Mielestäni se on aika kivikautinen ajatustapa, että Suomen laissa määritellään ihmisten velvollisuudet sukupuolen perusteella. Se ei vain ole tätä päivää”, hän sanoo.

”Tavallaan Ukrainan sota oli vain muistutus siitä, kuinka typerää sota ja poliittisten konfliktien selvittäminen väkivalloin on.”

Oliver Oksanen aloittaa lääketieteen opinnot ensi syksynä. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa erityisesti endokrinologia eli hormoneita tuottavien elinten sairaudet.

Oksanen suoritti varusmiespalveluksensa viime syksynä eli kotiutui joulukuussa. Hän päätyi käymään armeijan, koska se on mahdollista suorittaa puolessa vuodessa.

Oli mahdollisuus tehdä elämästä helpompaa, hän sanoo.

”Koska minulle on kuitenkin koulutus todella tärkeää, mietin, mikä häiritsisi sitä kaikkein vähiten. Sivari olisi kestänyt joka tapauksessa vuoden.”

Oksasta odottaa paikka Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän sai paikan viime haussa, mutta huolena oli, että pääsykokeisiin olisi pitänyt lukea tänäkin keväänä.

Oksanen sai kuulla mahdollisuudesta erota reservistä vasta palveluksen jälkeen. Päätös syntyi heti, kun tieto tavoitti hänet. Sitä vauhditti tasa-arvon lisäksi pasifistinen ajatusmaailma.

”Olenko valmis riistämään toisten ihmisten henkiä sen takia, että he ovat sattuneet syntymään toiseen maahan kuin minä? Kun siinä on kyse valtioiden johdoista, joilla on erimielisyyksiä.”

Oksanen hämmentyi lisäksi siitä, että palveluksessa häntä ei opiskelupaikastaan huolimatta sijoitettu lääkintämieheksi. Lääkärin tutkinnosta olisi voinut ilmoittaa Puolustusvoimiin valmistumisen jälkeen.

Sota on kääntänyt Oksasen pään toisessakin asiassa. Hän ei enää vastusta Suomen liittymistä Natoon, jos lopputuloksena on sodan välttäminen.

Oksanen ei edelleenkään näe ”sotavalmisteluja” ensisijaisina keinoina turvallisuuden takaamiseksi, mutta luottaa, että valtionjohto tekee oikean ratkaisun.

Aiemmin jäsenyyden hakeminen olisi tuntunut turhalta Venäjän provosoimiselta. Nyt tilanne on muuttunut, Oksanen sanoo.

”Jos Venäjän johto on tietoisesti hylännyt diplomatian ja valinnut sodan ja väkivallan omien intressiensä ajamiseen, on selvää, että se täytyy ottaa huomioon Suomen turvallisuuspolitiikassa.”

Oksanen tietää, että hänen valintansa poistua reservistä ei miellytä kaikkia suomalaisia. Hän korostaa, ettei tuomitse toisin valinneita. Siksi Oksanen toivoo, ettei häntäkään tuomita.

”Ensimmäinen ajatus voi olla, että tämä on varmaan pelkuruutta tai jotain isänmaan hylkäämistä. Vaikkei siitä ole kyse.”

Tositilanteessa hän näkisi itsensä joka tapauksessa tärkeissä tehtävissä, tulevassa ammatissaan lääkärinä.

”Jos nyt Suomessa joku kriisi tai sota tapahtuisi, ei siinä ole siitä kyse, että sitten istun kotona nautiskelemassa ja odotan parasta”, hän sanoo.

”Ei siinä ole kyse siitä, ettenkö haluaisi kantaa omaa korttani kekoon.”