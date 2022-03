Nykyisin ahdistelurikokseen voi syyllistyä vain koskettelemalla.

Seksuaalinen ahdistelu on rikoslaissa kielletty omana rikoksenaan vuodesta 2014 lähtien.

Seksuaaliseen ahdisteluun voi tulevaisuudessa syyllistyä nykyisestä poiketen myös puhumalla, viestittelemällä, kuvaamalla ja monin muin tavoin, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

”Seksuaalista ahdistelua koskeva tunnusmerkistö on laajenemassa aika merkittävästi”, sanoo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos.

Hallitus antoi helmikuussa eduskunnalle esityksen seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Sen on määrä tulla voimaan tammikuussa.

Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistöä koskevat muutokset ovat jääneet julkisessa keskustelussa vähälle huomiolle, kun päähuomio on keskittynyt erityisesti lakipykäliin raiskauksesta ja lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.

Nykyisin seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä vain koskettelemalla.

Vastaisuudessa ahdisteluun voisi syyllistyä myös monin muin tavoin. Hallituksen valmistelemassa uudessa lakipykälässä ei enää määritellä tyhjentävästi kaikkia mahdollisia tapoja syyllistyä ahdisteluun.

”Ahdisteluun voisi syyllistyä sanallisesti, lähettämällä viestejä tai kuvia, kuvaamalla, itseään paljastamalla tai muilla vastaavilla tavoilla. Ihmisten mielikuvitus toisten ahdistelussa voi olla aika rajaton”, Kiriakos sanoo.

Ahdistelun tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on olennaista, että teko on vakavuudeltaan samaa luokkaa kuin koskettelu ja sen voi katsoa loukkaavan toisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Teko on rangaistava vain tahallisena.

Sanalliseen ahdisteluun voi hallituksen esityksen mukaan syyllistyä esimerkiksi seuraamalla toista henkilöä ja ehdottelemalla samalla seksuaalista kanssakäymistä tai taivuttelemalla toista henkilöä työyhteisössä sukupuoliyhteyteen.

Ahdisteluksi voidaan esityksen mukaan katsoa myös tilanne, jossa tekijä ehdottelee yleisellä paikalla toiselle henkilölle, että tämä ryhtyisi maksua vastaan sukupuoliyhteyteen.

”Sanallista seksuaalista ahdistelua voisi myös olla perusteeton kysely toisen seksuaalielämästä, esimerkiksi sellaisen henkilön tekemänä, jonka virka- tai työtehtävien mukaista tällainen kysely ei ole”, hallituksen esityksessä todetaan.

Ahdisteluun voisi syyllistyä myös lähettämällä kuvia sukupuolielimestään toiselle henkilölle tai ottamalla luvatta kuvan naisen hameen alta. Ahdistelua voisi olla myös toisen henkilön riisuutumisen seuraaminen salaa ovenraosta.

”Vastaavanlaisista teoista on aikaisemmin voitu tuomita jonain muuna rikoksena kuin seksuaalisena ahdisteluna. Esimerkiksi sanalliset teot on voitu katsoa kunnianloukkauksiksi ja työelämässä tehdyt teot työrikoksiksi”, Kiriakos sanoo.

Kun nykyistä useammanlaiset teot katsotaan tulevaisuudessa ahdistelurikoksiksi, myös rikosepäilyjen, syytteiden ja tuomioiden määrien uskotaan kasvavan lakiuudistuksen jälkeen.

Hallitus on arvioinut, että vuositasolla lisäystä voi tulla noin viidennes nykyisiin määriin verrattuna.

Seksuaalisen ahdistelun rangaistusasteikko säilyy entisellään. Tekijä tuomitaan yleensä sakkoihin, mutta ahdistelusta on mahdollista määrätä myös enintään puoli vuotta vankeutta.

Tulevassa lakiuudistuksessa on tarkoitus myös korvata nykyinen lakipykälä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta.

Kajoamisrikokseen voi syyllistyä koskettelemalla tai muilla samantyyppisillä teoilla kuin seksuaaliseen ahdisteluun. Erona on se, että kajoamiseksi katsottavat teot loukkaavat vakavammin seksuaalista itsemääräämisoikeutta kuin ahdistelurikokset.

Seksuaalisesta kajoamisesta tuomitaan aina vankeutta.