Yliopistolaissa on porsaanreikä, joka mahdollistaa informaatio­vaikuttamisen dosentin arvonimellä, sanoo ministeri Kurvinen

Korkeakoulut toivovat, että dosentin arvonimi olisi mahdollista peruuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan muutosta yliopistolakiin, mikä mahdollistaisi dosentin arvonimen perumisen, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk).

Kysymys on siitä, että meillä on tietyllä tapaa porsaanreikä yliopistolaissa, sanoo Kurvinen.

Nykyisin yliopistoilla ei ole mahdollisuutta perua myöntämäänsä dosentin arvonimeä, eikä dosentilla itselläkään ole mahdollisuutta luopua siitä.

Tarve muutokselle on noussut erityisesti dosentti Johan Bäckmanin toimien myötä. Bäckman on toiminut edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISI:ssä. Hän on kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja ja esiintynyt usein julkisuudessa Venäjällä.

”En halua erityisesti hänen persoonaansa lähteä ruotimaan. Puhun nyt yleisellä tasolla, että on havaittavissa se, että yliopisto-, korkeakoulu- sekä tiede- ja tutkimusmaailmaakin voidaan käyttää tällaiseen informaatiovaikuttamiseen ja siellä pyrkiä käymään informaatiosotaa ja hybridivaikuttamista”, sanoo Kurvinen.

”Missään nimessä lakia ei pidä säätää tai muuttaa yhden ihmisen takia”, painottaa Kurvinen.

Kurvisen mukaan asiasta on käyty keskustelua jo pidemmän aikaa akateemisessa yhteisössä.

Dosentin arvonimi myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ansioista. Dosentin arvo on ennen kaikkea osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen.

Aloite lakimuutokseen tuli yliopistoilta, kertoo Kurvinen. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry pohtii parhaillaan kriteeristöä arvonimen poistamiselle. Unifin tulee 15. huhtikuuta mennessä tehdä esitys siitä, miten dosentin ja professorin arvonimeä koskevien yliopistolainsäännöksiä tulisi muuttaa.

Tämän jälkeen ministeriö valmistelee asiasta hallitukselle esityksen.

”Minulla on tavoitteena, että eduskunta saisi asian käsiteltäväkseen tämän vuoden aikana.”