Vietnamilainen Duong on yksi monista suomalaisissa kasvihuoneissa sairastuneista, vakuutusyhtiöstä ammattitautia ei korvata: ”Helposti käy niin, ettei saa mistään rahaa”

Vietnamilainen Duong muutti Suomeen turvatakseen lapsilleen koulutuksen ja paremman elämän. Nyt hän on sairas ja rahaton eikä ole nähnyt lapsiaan vuosiin.

Suunnitelma oli selvä. Duong muuttaisi Vietnamista Suomeen kasvihuone­työntekijäksi. Vaimo ja kaksi lasta seuraisivat perässä, kun vaimollekin löytyisi työpaikka.

Vain suunnitelman ensimmäinen osuus toteutui. Duong muutti Närpiöön kahdeksan vuotta sitten ja aloitti työt kasvihuoneessa. Vuosien varrella työnantaja palkkasi kymmeniä vietnamilaisia, mutta Duongin pyynnöt työpaikasta vaimolleen kaikuivat kuuroille korville.

Sillä aikaa lapset kasvoivat ilman isää. Joka kuukausi hän lähetti palkastaan 400 euroa eli lähes kolmanneksen näiden koulutukseen.

Se loppui viime vuonna. Olo kasvihuoneessa oli käynyt vaikeaksi. Nenä vuosi, henkeä ahdisti, aivastutti ja rintaa painoi. Lääkäri diagnosoi ammattitaudin ja määräsi luopumaan työstä.

”Lähdin Suomeen tienaamaan. En arvannut, että sairastuisin ja jäisin ilman tuloja”, Duong kertoo.

Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Työ kasvihuoneissa sairastuttaa monet. Se selviää Työterveyslaitoksen uudesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin biologisen torjunnan terveysvaikutuksia.

Kolmivuotisessa tutkimuksessa tutkittiin 120 kasvihuonetyöntekijää, joista yli puolet oli herkistynyt jollekin kasvihuoneen altisteelle. Noin puolet oli herkistynyt jollekin torjuntaeliölle ja noin viidesosa tomaatille tai kurkulle. Työhön liittyviä astmaoireita raportoi 13 prosenttia tutkituista ja nuhaoireita 33 prosenttia. Lisäksi todettiin paljon ihottumia ja kimalaisallergiaa.

Sairastumiselta voi tutkimuksen mukaan myös suojautua esimerkiksi käsineillä ja hengityssuojaimilla. Työterveyslaitos on laatinut suojautumisesta uudet ohjeet. Niihin kuuluu myös animaatio, jonka ymmärtäminen ei vaadi suomen tai ruotsin kielen taitoa. Merkittävä osa kasvihuoneiden työntekijöistä on vietnamilaisia, joiden kielitaito on heikko.

Kaksi HS:n haastattelemaa työntekijää kertoi, että heidän työpaikallaan työntekijöiden on pitänyt ostaa suojakäsineet itse.

Duongin lääkärinlausunnon mukaan hänellä on ammattiastma ja ammattinuha.

Kyseessä on 37-vuotias närpiöläinen kasvihuonetyöntekijä, joka on altistunut vuodesta 2014 alkaen kurkkukasvin eri osille, varastopölypunkeille sekä viljelyssä käytettäville torjuntaeliöille.

Sairaus estää työskentelyn kasvihuoneissa, mutta muuten Duong on työkykyinen. Hän tarvitsisi siis uuden työn tai ammatin. Siihen tarkoitukseen Suomessa järjestetään ammatillista kuntoutusta, josta maksetaan kuntoutusrahaa.

Myös vakuutusyhtiö on hyväksynyt ammattitautidiagnoosin. Silti se on evännyt Duongilta kuntoutusrahan. Päätös kuuluu näin:

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ammatillista kuntoutusta ei voida tällä hetkellä jatkaa.–– Kursseja kielitaidon parantamiseksi ei ikävä kyllä voida työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvata.

Duong ei ymmärrä päätöstä. Onhan hän tehnyt Suomessa vuosia töitä, ja palkasta on maksettu pakolliset vakuutusmaksut. Nyt, kun vakuutukselle olisi tarve, siitä ei olekaan apua.

Päätökselle on peruste työtapaturma- ja ammattitautilaissa, lakimies Elina Isaksson Tapaturmavakuutuskeskuksesta kertoo. Jos kuntoutus keskeytyy kuntoutettavasta johtuvasta syystä, kuntoutusrahaa ei keskeytymisen ajalta makseta. Kielitaidon puute katsotaan tällaiseksi syyksi, koska se rajoittaa kuntoutukseen osallistumista.

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Hille Suojalehto pitää tätä epäkohtana. Ammatillinen kuntoutus ei ylipäätään ole hänestä välttämättä paras keino auttaa sairastuneita.

”Nämä ihmiset ovat pystyneet tekemään töitä ilman kielitaitoa siihenkin saakka. Heille voisi järjestää tukea, jotta he löytäisivät työn, jossa kielitaitoa ei hirveästi tarvitse.”

Suojalehto oli tekemässä tutkimusta kasvihuonetyöntekijöiden ammattitaudeista. Hänen mukaansa vietnamilaiset työntekijät eroavat suomalaisista siinä, että he eivät usein haluaisi luopua työstään, vaikka sitä sairauden vuoksi suositellaan.

Ei ole kotia parempaa, lukee Duongin seinällä.

Isakssonin mukaan kuntoutusrahan epääminen suomen, ruotsin ja englannin taidon puuttumisen vuoksi on ennen kaikkea kasvihuone­työntekijöiden ongelma.

”He on voineet olla kymmenenkin vuotta Suomessa, mutta se oma yhteisö on siellä niin tiivis, että kielitaito jää hankkimatta.”

Tapaturmaeläkettä voisi tietyin edellytyksin silti saada. Kasvihuone­työntekijöillä tämä on kuitenkin harvinaista, koska heidän tulonsa olivat alun perinkin niin alhaiset.

Kun Duong menetti työnsä, hän jäi aluksi tyhjän päälle. Lopulta avuksi löytyi Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijä, joka kirjoitti lausuntoonsa näin:

Tutkittava (tva) on elänyt jo noin 5 kk säästöillä. Tvan vaimo ja lapset ovat Vietnamissa. Tva tarvitsee paikallista tukea asioidensa hoitoon. – – Helposti käy niin kuin Tvalle on käynyt, ettei saa mistään tahosta rahaa, kun kielitaito puuttuu ja ei tiedä, miten tulisi toimia.

Kuntoutusraha olisi ollut 80 prosenttia sairastumista edeltävistä vuosituloista. Nyt Duong saa työttömyyspäivärahaa noin 800 euroa kuussa ja osallistuu kielikurssille.

”Kurssista ei ole mitään hyötyä. Se on tarkoitettu edistyneemmille”, hän sanoo.

Samalla Duong on työkokeilussa kaupan alalla. Tulevaisuus on kuitenkin epävarma, ja se ahdistaa.

”Kaikki on niin vaikeaa. On tosi tuskallista ajatella läheisiä Vietnamissa ja sitä, etten voi auttaa heitä.”

Duong on nähnyt lapsensa viimeksi neljä vuotta sitten. Ennen sairastumista perheen­jäsenten väliin tuli pandemia, joka esti matkustamisen.

Nyt isä olisi vapaa matkustamaan.

”Mutta millä rahalla?”

Jos tilanne ei muutu, Duong on valmis palaamaan Vietnamiin. Mutta hän elää yhä toivossa, että löytäisi töitä ja saisi edes yhden lapsen luokseen Suomeen.

Haluaisitko hänen työskentelevän kasvi­huoneessa?

”En.”