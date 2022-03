Vaikka voimassa olevat Venäjän pakotteet eivät suoraan koske turkismyyntiä, Saga Furs päätti ettei maaliskuun huutokaupassa myydä Venäjälle, kertoo myyntijohtaja Mikko Hovén Saga Fursista.

Suomalaiset turkistarhat ovat joutuneet uuteen ahdinkoon Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.

”Tässä ollaan kaksi vuotta oltu eristyksissä koronaviruksen vuoksi ja juuri kun näytti, että tilanne alkaa hieman helpottaa, sota alkoi”, kertoo turkistarhaaja Mikko Mäkipelkola Mäkfoxista.

Samaa kertoo Hermanni Kankaanpää Herpa Turkikselta.

Molemmat turkistarhat toimivat Etelä-Pohjanmaan Kauhavalla.

Suomalaisten turkistarhaajien omistaman turkishuutokauppa­yhtiön Saga Fursin viime viikkoisen huutokaupan tulos oli pettymys: Tarjotuista 2,5 miljoonasta minkinnahasta myytiin viidennes. Varastoihin jäävät nahat voivat aiheuttaa ylitarjontaa, joka painaa hintoja alas.

Nahoista valtaosa myydään Kiinaan ja muualle Aasiaan. Pandemian aikana myynti on kuitenkin jumittunut.

Venäjälle on joinakin vuosina myyty jopa noin kaksikymmentä prosenttia suomalaisista turkiksista valmistetuista pukineista. Nyt myynti oli nolla.

Vaikka voimassa olevat Venäjän pakotteet eivät suoraan koske turkismyyntiä, Saga Furs päätti, ettei maaliskuun huutokaupassa myydä Venäjälle, kertoo myyntijohtaja Mikko Hovén.

”Onhan se iso isku, jos nahkoja ei saada myytyä ja koronapandemian vuoksi kassavirta on jo aiemmin pysähtynyt. Ainahan tämä vaikeammaksi menee”, Mäkipelkola sanoo.

Ukrainan ja Puolan vienti on aika pientä, joten näiden maiden ostojen väheneminen ei Suomessa oikeastaan tunnu, Kankaanpää kertoo.

”Ukraina on ollut iso tuottaja, mutta nyt siellä on käytännössä nollakausi.”

Myynnin vähentymisen vaikutus näkyy myös Etelä-Pohjanmaalla. Tuotanto maakunnassa on romahtanut ja moni tarhaaja lopettanut, tarhaajat kuvailevat. Osa pyrkii selviämään pienentämällä tuotantoa tai pitämällä välivuotta.

Vähentyneen myynnin lisäksi tuotantoa kurittavat sähkön ja muiden kustannusten nousu.

Herpa Turkis on toiminut 1930-luvulta lähtien. Kettu- ja minkkinaaraita tarhassa on molempia noin 2 000.

Mäkfox on puolestaan perustettu 2000-luvun alussa. Tarhalla on tällä hetkellä noin 2 500 kettuemoa, 300 supinaarasta ja 2 000 minkkinaarasta.

Sekä Kankaanpää että Mäkipelkola toivovat, että myynti Kiinaan alkaisi taas vetää. Maan tiukkojen karanteenisäännösten vuoksi tuotanto ei ole vieläkään lähtenyt kunnolla käyntiin.

Toisaalta koska tuotantoa on vähennetty esimerkiksi Tanskassa, Saga Fursista on tullut alalla yhä suurempi toimija. Mäkipelkolan mukaan nopeasti voidaan olla tilanteessa, jossa kysyntää on enemmän kuin tuotantoa.

”Kunhan saadaan sota jaloista pois ja koronapandemia laantuu, varmasti on valoa tunnelin päässä. Pakko tässä on alaan uskoa, kun tähän on laitettu niin paljon kiinni rahaa.”

Turkistarhaaminen on kiellettyä tai tiukan eläinsuojelu­lainsäädännön vuoksi taloudellisesti kannattamatonta isossa osassa Eurooppaa. Viime vuoden kesäkuussa turkistarhaus määrättiin päättyväksi Euroopan maista muun muassa Belgiassa, Norjassa, Ranskassa, Slovakiassa ja Virossa.

Suomessa ei sen sijaan ole tällä hetkellä käynnissä lainsäädäntöhankkeita, joilla pyrittäisiin kieltämään turkistarhausta.