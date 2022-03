Liikenne Venäjältä Suomeen on lisääntynyt Ukrainan sodan alettua, mikä on näkynyt myös viisumihakemusten määrässä.

Venäläisten viisumihakemukset Suomeen ovat kaksinkertaistuneet alkuvuodesta, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen.

Kun tammikuun alussa hakemuksia tuli noin 300 päivässä, viime viikolla hakemuksia oli päivittäin noin 600. Maanantaina hakemusmäärä oli noin 700.

”Olemme kuitenkin huomattavasti jäljessä koronapandemiaa edeltävästä ajasta, jolloin hakemuksia saattoi tulla tuhansia päivässä”, Tuominen huomauttaa.

Koronarajoitukset vaikeuttavat edelleen Venäjältä Suomeen matkustamista.

Jos tulija ei ole Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen, häneltä vaaditaan todistus täydestä hyväksytystä rokotussarjasta tai vaihtoehtoisesti EU-todistus tuoreesta sairastetusta koronavirustaudista tai sairastetun taudin ja hyväksytyn rokotteen yhdistelmästä. Ilman jotain näistä todistuksista maahan saapumiselle on oltava jokin välttämätön syy.

Venäjällä monien saama Sputnik-rokote ei ole maahantuloon hyväksyttävällä listalla.

Liikenne Venäjältä Suomeen on lisääntynyt Ukrainan sodan alettua. Allegro-junat ovat olleet täynnä venäläisiä matkustajia, sillä lentoliikenne Suomen ja Venäjän välillä on toistaiseksi keskeytetty.

Yksi syy ilmiölle voi olla kansan vastustus valtionjohtoa kohtaan, arvioi apulaisprofessori Jussi Laine Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

”Nämä ihmiset eivät hyväksy sitä, mitä valtionjohto Venäjällä on tekemässä: Putinin päätöstä aloittaa aggressiota Ukrainaa kohtaan”, hän sanoi maaliskuun alussa HS:lle.

Toinen mahdollinen syy on käytännönläheisempi: lännen asettamat pakotteet kurjistavat tavallisten venäläisten arkea.

Suomeen ja muihin Schengen-maihin matkustavat Venäjän kansalaiset tarvitsevat viisumin eli maahantuloluvan, joka on voimassa enintään 90 päivää. Viisumilla saa matkustaa kaikkien Schengen-maiden alueella, ja sitä haetaan matkan pääkohdemaalta.

”Kaikki Suomeen tulevat eivät jää tänne vaan jatkavat muihin maihin. On varmasti sellaisia matkustajia, joilla on Venäjän ja jonkin muun kuin Suomen kaksoiskansalaisuus. Osalla on oleskelulupa johonkin kolmanteen maahan tai Schengen-maahan”, Tuominen sanoo.

Tällä hetkellä Latvia, Liettua, Tšekki, Viro ja Norja eivät ota vastaan turistiviisumien hakemuksia vastaan Venäjän kansalaisilta. Humanitaarisista ja perhesyistä matkustavilta hakemuksia otetaan edelleen vastaan, Tuominen kertoo.

”Hakemuksen vastaanottamisesta ei automaattisesti seuraa, että viisumi myönnetään”, hän sanoo.

"Schengen-maat noudattavat viisumisäännöstöä, joka sitoo kaikkia jäsenvaltioita. Säännöstö lähtee siitä, että viisumin hakijalla on tarkoitus tulla Schengen-alueelle ja palata lähtömaahansa.”

Pakotteiden vuoksi myös Venäjän ja EU:n välinen viisumihelpotussopimus on osin suspendoitu eli sen soveltaminen on keskeytetty. Tämä koskee virallisten delegaatioiden edustajia ja liikematkustajia.

”Näille kohderyhmille viisumin hinta on noussut, eivätkä he voi saada muuta kuin kertaviisumin.”

Maanantaina kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaati, että Suomi lopettaisi väliaikaisesti uusien viisumien myöntämisen venäläisille.

Konsulipäällikkö Tuomisen mukaan tällaista ei ole suunnitteilla. Hänen mukaansa Suomen tavoitteena on, että viisumihakemusten vastaanoton mahdollisesta rajoittamisesta sovittaisiin yhdessä EU-tasolla.

”Jos EU:ssa päädyttäisiin johonkin, Suomi voisi liittyä siihen päätökseen. Lopullisen päätöksen tekisi ulkoministeriö”, Tuominen sanoo.

Tuominen ei usko, että Suomi olisi ensisijainen kauttakulkumaa Venäjältä pois haluaville. Hän arvioi, että venäläisillä on edelleen miljoonia Schengen-viisumeita voimassa.

Muilla reiteillä matkustajia on myös merkittävästi enemmän, hän sanoo. Muun muassa lentoyhteydet Venäjältä Arabiemiraatteihin, Qatariin, Serbiaan ja Turkkiin toimivat edelleen normaalisti. Näihin kohteisiin lennetään useita päivittäisiä vuoroja.

”Lentovuoroja näille yhteyksille on lisätty ja ollaan edelleen lisäämässä. Esimerkiksi Belgradiin lennetään laajarunkokoneella, jonka kapasiteetti on Allegroa suurempi.”