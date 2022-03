Evo on yksi Etelä-Suomen laajimmista yhtenäisistä metsäalueista. Sinne suunnitellaan tiedekansallispuistoa tai retkeilyalueen kehittämistä. Kuvassa Lapinkallion metsää heinäkuussa 2020.

Hankkeen taustalla olevat tutkijat ovat ihmeissään asian politisoitumisesta ja muistuttavat, että Evon sisälle mahtuvat helposti sekä kansallispuisto että retkeilyalue.

Hämeenlinnan Evon alueelle suunnitellulle tiedekansallispuistolle halutaan uusi alku. Alkuperäisen esityksen puistosta tehneet tutkijat aikovat itse lähteä viemään eteenpäin aloitetta, joka on nostattanut erikoisen kiistan Evon retkeilyalueen tulevaisuudesta.

Yksi hankkeen taustavoimista on Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg. Hän on ihmeissään hankkeen politisoitumisesta, sillä suurin osa Evon käyttäjistä on ollut myötämielisiä kansallispuistolle.

Forsbergin mukaan sekä kansallispuisto että retkeilyalue mahtuvat helposti Evon sisälle.

"Täällä paikan päällä olleet äänestykset ja valtakunnalliset retkeilijöiden äänestykset aiheesta tukevat kansallispuiston perustamista”, sanoo Lammilla asuva Forsberg.

Evolla maanantaina vieraillut ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) vakuuttaa, että puistohanketta ei ole haudattu ”missään nimessä”.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

"Olen itse todella innoissani tiedekansallispuiston konseptista. Se luo mahdollisuuden tehdä jotakin todella uutta ja kansainvälisestikin kiinnostavaa”, Kari sanoo.

”Evolla on erinomaiset mahdollisuudet yhdistää suomalaisuuden parhaita puolia, tutkimusta, opetusta ja hienoa luontoa. Tiedekansallispuisto toimisi sateenvarjona näille kaikille. Ihmiset pääsisivät mukaan tutkimaan luontoa ja oppimaan ympäristöstä”, Kari lisää.

Kansallispuistohanke ja Etelä-Suomessa ainutlaatuinen luontokohde ovat joutuneet poliittiseksi pelinappulaksi, jota ovat siirrelleet vuorotellen ympäristöministeriö (YM) ja maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Vihreiden vetämä YM haluaa suojella valtion maat lailla ja perustaa Evolle maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston.

Keskustavetoiselle MMM:lle tämä ei käy, vaan se haluaa pitää Evon valtion retkeilyalueena. Ministeriö on perustanut oman työryhmänsä hanketta edistämään.

”Valtion retkeilyalueiden kehittäminen monipuolisen luontoliikunnan alueiksi edellyttää reittiverkoston, palveluvarustuksen ja liiketoimintarakennusten hyvää tasoa sekä ennakoitavaa toimintaympäristöä myös matkailuyritysten näkökulmasta”, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

”Se, että MMM teki oman työryhmänsä, kertoo aiheen poliittisesta polarisoitumisesta. Paikallinen Evon käyttäjäryhmien ääni ei tuossa työryhmässä kuulu”, Forsberg sanoo.

Asetelma on erikoinen. Vasta kesäkuussa Evon tulevaisuutta pohtinut YM:n työryhmä sai oman selvityksensä valmiiksi.

Helsingin yliopiston vetämä työryhmä päätyi esittämään tiedekansallispuistoa, joka yhdistäisi eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelun sekä tutkimus- ja opetustoiminnan, luontoharrastuksen ja retkeilyn.

Esityksen mukaan noin 4 800 hehtaarin kansallispuisto perustettaisiin kokonaan valtion maille aivan kuin muutkin kansallispuistot.

Ajatus maailman ensimmäisestä tiedekansallispuistosta syntyi keväällä 2020.

Esityksen mukaan kansallispuisto turvaisi alueen luontoarvot sekä toimisi luonnonlaboratoriona korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

Forsberg muistuttaa, että vain osa valtion alueista – niitä on Evolla kaikkiaan 8 500 hehtaaria – siirrettäisiin kansallispuistokäyttöön. Loppuosa jäisi retkeilyalueeksi.

”Tällöin tieteen kannalta olisi unelmallinen tilanne, koska olisi yksi laaja yhtenäinen suojeltu alue ja suojelematon retkeilyosa”, Forsberg sanoo.

Evolla on pitkät perinteet tutkimusalueena. Esimerkiksi majavia on seurattu 1970-luvun alusta saakka. Pitkän kenttähavaintoihin perustuvan havaintosarjan ansiosta Evo onkin parhaiten tunnettuja majavamaisemia maailmassa.

Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa asuu kymmenkunta majavaperhettä, yhteensä noin 30–40 majavaa. Niiden jäljet näkyvät kaadetuissa puissa, padoissa ja pesissä.

Puisto suojelisi laajan, paikoin erämaisen metsäalueen. Vanhoista metsistä on Etelä-Suomessa enää rippeet jäljellä.

Tiedekansallispuiston tarkoituksena on paitsi luonnon ja monimuotoisuuden suojelu myös tieteen ja tutkimuksen turvaaminen ja kansantajuistaminen.

Mukaan hankkeeseen lähtivät muun muassa Hämeenlinnan kaupunki sekä alueen tiedetoimijat mukaan lukien noin 70 tutkijaa.

”Ihmiset innostuivat, ja hanke eteni hyvässä hengessä. Sitten alettiin levittää väärää tietoa esimerkiksi siitä, kuinka kaikki alueen metsät suojellaan ja yksityismetsienkin metsätalous kärsii”, Luonnonperintösäätiön Forsberg sanoo.

Forsbergin mukaan hankkeen alulle panijat aikovat nyt ottaa härkää sarvista ja palauttaa keskusteluun alkuperäisen ajatuksen tiedekansallispuistosta.

”Uskomme, että tässä on mahdollista löytää kompromissien kautta yhteinen kokonaisuus.”

Maa- ja metsätalousministeriön raportti retkeilyalueen kehittämisestä valmistuu kesällä. Ympäristöministeri Karin mukaan tämän jälkeen voidaan jatkaa poliittisia keskusteluita kansallispuistosta.

Kari ei näe vastakkainasettelua tutkimus- ja opetustyön sekä retkeilyn ja luonnonsuojelun välillä.

”Olen varma, että retkeilyalueet ja kansallispuisto sekä opetus ja tutkimus pystytään sovittamaan yhteen Evolla. Tämä on taloudellisestikin iso mahdollisuus, esimerkiksi Hossassa aluetaloudelliset vaikutukset kaksinkertaistuivat kansallispuiston myötä”, Kari sanoo.

Lapinkallion jylhää maisemaa Evolla heinäkuussa 2020.

