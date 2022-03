HS:n kyselyyn vastanneet hoitajat ja professori kertovat, miten hoitoalan työhyvinvointia ja sitä kautta alan houkuttelevuutta voisi lisätä ihan pienilläkin asioilla.

Yli 500 hoitoalan työntekijää kertoi HS:n kyselyssä huonoista kokemuksistaan alan työoloista. Kymmenet raportoivat myös alanvaihtohaaveista.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että moni kärsii riittämättömyyden tunteesta, huonosta johtamisesta, vaikutusmahdollisuuksien puutteesta ja työn aiheuttamasta eettisestä kuormasta.

Kysely ei ole tieteellisesti pätevä, mutta vastaukset vahvistavat trendiä, jotka on huomattu muuallakin: moni ei hoitoalalla yksinkertaisesti viihdy työssään.

Kun esimerkiksi pohjoismainen tutkijaryhmä selvitti Suomessa työskentelevien vanhustyöntekijöiden työoloja vuonna 2005, joka neljäs työntekijä kertoi harkinneensa vakavasti työnsä lopettamista kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2015 työnsä lopettamista kertoi harkinneensa vakavasti jo 39 prosenttia.

Minkä pitäisi muuttua, jotta nykyiseen työhön jääminen tuntuisi hoitajista mielekkäältä?

”Jos vaihdan vielä työpaikkaa, kysyn hyvin suoraan, ovatko paikan johtamistulokset olleet hyviä.” Sairaanhoitaja julkisella, 38 vuotta ”Edelliseen työpaikkaani olisin jäänyt, jos olisi ollut enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, ja jos työtaakka olisi ollut pienempi ja henkilöstömitoitus kunnossa.” Lähihoitaja, yksityisen henkilöstö­vuok­raus­yri­tyksen kautta julkisella puolella, 26 vuotta

Lisää vastauksia on luettavissa tässä artikkelissa. HS on käyttänyt kommentteja vain niiltä vastaajilta, jotka ovat jättäneet kyselyyn nimensä ja yhteystietonsa.

HS:n kyselyyn vastanneiden keskuudessa esiin nousi kolme muutostarvetta ylitse muiden: suurempi palkka, paremmat resurssit ja muutoksia tapaan, jolla terveydenhuoltoa johdetaan.

Kolmen kärki ei yllätä Työterveyslaitoksen tutkimusprofessoria Jari Hakasta. Toinen kysymys on se, miten esiin nousseita kehityskohtia ratkotaan.

”Yksinkertaisimpia ratkaisuja olisi nostaa palkkatasoa ja tuoda työpaikoille uusia työntekijöitä. Tiedämme, ettei se tapahdu kovin helposti”, Hakanen sanoo.

Hoitoalan työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken, ja hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat antaneet lakkovaroituksen neuvotteluosapuolten ollessa edelleen kaukana toisistaan.

”Johtaminen, eräänlainen yhdessä tekemisen kulttuuri, on näistä kolmesta se, johon helpoimmin voidaan vaikuttaa. Ei helposti, mutta helpoimmin”, Hakanen sanoo.

Miten johtamista työpaikalla parannetaan? Hakanen tietää, ettei se ole ihan yksinkertaista. Hoitoalalla esihenkilötkin ovat usein tiukilla.

”Jos johtajan kaikki aika menee vuorolistojen tekemiseen tai siihen, että pitää hakea sijaisia, kun joku ei pääse töihin, sekin on resurssikysymys.”

Työterveyslaitoksen Jari Hakasen mukaan työhyvinvoinnin kannalta palkkaa laadukkaampi parannuskeino voisivat olla hyvät työolot. Tärkeää olisi esimerkiksi se, että ehtii syödä lounaan.

Hakasen mukaan hoitoalalla johtajilla tulisi olla riittävästi aikaa mahdollistaa se, että työpaikoilla voidaan tehdä parasta mahdollista työtä niukoissakin oloissa.

”On varmistettava, että ihmisille tulee kokemus, että he tekevät työtä, jossa he voivat kehittyä ja kouluttautua. On varmistettava, että jokainen kokee saavansa tunnustusta ja arvostusta omasta työstään, eikä käy niin, että jokainen työyhteisön jäsen kokee jäävänsä kiireen keskellä yksin”, Hakanen sanoo.

”Palkkakaan ei ole niin tärkeä kuin työolot. Että saisi pitää tauot ja tehdä työtä rauhassa. Ei tarvitsisi pomppia tehtävästä toiseen.” Sairaanhoitaja yksityisellä, 38 vuotta ”Tasa-arvoinen kohtelu, työpäivään hieman "pelivaraa", jotta asiakaskäynnit ovat laadukkaita ja kiireettömiä. Lisäksi oman auton käyttämisestä pitäisi saada parempi korvaus. Avoin ja kunnioittava ilmapiiri.” Lähihoitaja julkisella, 40 vuotta ”Työnantajan pitäisi järjestää koulutuksia kaikille. Itse olen ollut yhdessä koulutuksessa 18 vuoden aikana.” Lähihoitaja yksityisellä, 63 vuotta

Entä palkka? Senkään merkitystä työhyvinvointiin Hakanen ei halua väheksyä – mutta ei myöskään korostaa ylitse muiden.

Hakanen kertoo ymmärtävänsä, että hoitoalalla palkkataso on esimerkiksi koulutukseen ja pääkaupunkiseudun elinkustannuksiin nähden vaatimaton. Toisaalta hän pohtii, tarjotaanko palkkatason nostamista ratkaisuksi myös sellaisiin työn epäkohtiin, jotka olisivat ratkaistavissa palkkatasosta erillään.

”Palkkatason nousu saisi alalle ehkä enemmän ihmisiä, mutta suoraan ihmisten omaa työtilannetta se ei vielä parantaisi”, Hakanen sanoo.

”Työhyvinvoinnin kannalta laadukkaampi parannuskeino voisivat olla ne hyvät työolot, joissa ehditään lounastauolle ja jossa työntekijälle jää riittävästi aikaa tehdä työnsä hyvin.”

Hakasen mukaan työhyvinvointia voidaan tarkastella karkeasti näin: ihminen voi työssään hyvin, kun työhön ohjatut panokset ja työstä saadut vastineet ovat keskenään tasapainossa.

Vastineita voivat olla palkan lisäksi esimerkiksi arvostus, työyhteisön tuki ja positiivinen palaute ja kokemus onnistumisesta työssä.

”Pahin isku työmotivaatiolle on yhtälö, jossa antaa kaikkensa työlle eikä saa sille vastinetta. Silloin työ alkaa olla aika kestämätöntä.”

”Ideoitani tulisi kuunnella ja toteuttaa ja ottaa huomioon, kun tehdään päätöksiä. Resurssit pitäisi saada kuntoon siten, että jää jaksamista palautumiselle vapaa-ajallakin niin, ettei koko palautumisesta tullut hyöty mene vain töihin.” Lähihoitaja, alanvaihto kesken, 32 vuotta

Työnantaja ja työyhteisö voivat huomioida työntekijää myös jatkuvin pienin elein. Osa HS:n kyselyyn vastanneista hoitajista kertoi, että työhyvinvointia parantaisi esimerkiksi mahdollisuus tehdä osittaista etätyötä, työnantajan kustantamat kahvit tai kahvimaidot työpaikalla.

Myös työtehtävissä, joista tauolle ei noin vain lähdetä, pitäisi pystyä pitämään taukoja. Leikkaussalista tauolle lähtö ei noin vain onnistu ilman kunnollisia järjestelyjä.

”Kahvit ja kahvimaidot ovat vastaajien tärkeysjärjestyksessä varmaan häntäpäässä, mutta olisihan se hienoa, jos työpaikalla olisi sellainen kädenojennus, että olisi vaikka yövuoroon tulevalle smoothie odottamassa”, Hakanen sanoo.

”Työntekijälle voidaan hyvin pienillä eleillä viestiä, että hänet huomataan työpaikalla. Näitä pitäisi huomioida, jos vain mahdollista. Eikä pihdattaisi arvostuksen, tunnustuksen ja myönteisen palautteen kanssa.”

Myönteinen palaute ja tunnustus olivat myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) viimekesäisen kiitoskorttikohun taustalla. Työntekijöistä koostuva Husin aineettoman palkitsemisen asiantuntijaryhmä toi viime vuonna työyhteisön käyttöön itse tulostettavat kiitoskortit, joilla työntekijät saattoivat palkita toisiaan hyvästä työstä.

Uusi palkitsemisen muoto loukkasi koronaepidemiasta ja henkilöstövajeesta kuormittuneita sairaanhoitajia, jotka olisivat toivoneet työantajaltaan mieluummin konkreettisia toimia kuin tsemppiviestejä.

”Siinä varmaan ajateltiin ja tarkoitettiin ihan hyvää, mutta ei se mennyt ihan putkeen”, Hakanen sanoo.

Kiitoskortit esiteltiin työyhteisölle aikana, jona koronaepidemiaa oli kestänyt jo yli vuoden, ja hoitajat odottivat vastineeksi venymisestään toisenlaista, esimerkiksi rahallista palkitsemista, Hakanen arvioi.

”Ei voida ajatella, että pelkkä kiitos on palkitsemista. Kiitoksen pitäisi olla arkipäiväistä toimintaa.”

Hakasen mukaan työyhteisössä kiitos, tunnustus ja arvostus pitää tuoda niin lähelle työn arkea kuin mahdollista. Kiitoksen uskottavuuden määrittelevät lopulta työntekijät.

Osa kyselyyn vastanneista kertoi olevansa tyytyväinen työpaikkaansa ja työnkuvaansa juuri nyt. Se on Hakasen mielestä tärkeää huomioida.

”Työ voi olla kuormittavaa ja vaativaa, mutta samaan aikaan työssä voi olla voimavaratekijöitä, jotka lisäävät halua pysyä työssä ja alalla. Epäkohdat eivät ole pois siitä, että työssä voi olla tärkeitä, jopa inspiroivia elementtejä.”

”Pidän hoitoalasta. Työni on mielenkiintoista ja nykyisessä tehtävässäni opin uutta päivittäin. Nautin potilastyöstä ajanpuutteesta huolimatta. Vastuualueeni tuovat työhön toisenlaista sisältöä.” Perushoitaja julkisella puolella

Hakanen kertoo, että sosiaali- ja terveysaloilla työntekijät kokevat enemmän työn imua kuin monilla muilla aloilla. Tärkeimpiä työn imun lähteitä on kolme.

”Moni kokee mielekkäänä, että pääsee oppimaan uutta ja kehittämään työtään. Kätten jäljet näkee välittömästi. Kolmas tekijä on yhteen puhaltava tiimi, jossa tehdään asioita yhdessä eikä jätetä ketään yksin.”

”Tällä hetkellä olen pääosin tyytyväinen työnantajaani. Olen kunnallisella puolella töissä kotihoidossa enkä juuri nyt haluaisi työskennellä muualla. Toki näen paljon työtarjouksia yksityisen sektorin paikoista, joissa työ olisi miltei samaa, mutta palkka olisi suurempi.” Lähihoitaja julkisella, 27 vuotta ”En vaihtaisi työpaikkaani tällä hetkellä. Yksityisellä tehdään nykyään kestävää ja avointa hoitotyötä, jonka seuranta toimii hyvin. Virheistä on otettu opiksi ja ne on korjattu.” Sairaanhoitaja yksityisellä, 38 vuotta

Hakasen mukaan työpaikoilla kaikki energia ei saisi mennä vain selviämiseen. Toisinaan pitäisi pysähtyä pohtimaan, mitä työpaikalla voitaisiin tehdä, jotta työ olisi vähän mukavampaa. Virheistä tulisi pystyä ottamaan opiksi.

”On tärkeää, että voitaisiin puhua paitsi juoksevista asioista myös pystyttäisiin pohtimaan, missä on onnistuttu, mitä voitaisiin oppia tai missä kehittyä. Hoitoalan ihmiset ovat kouluttautuneita ja motivoituneita ja heillä on hyvät edellytykset toimia myös luovasti.”