Lauantaina lämpötila voi kohota Hämeessä ja keskisessä Suomessa jopa yhdeksään asteeseen. Pääkaupunkiseudulle luvataan korkeimmillaan kuudesta seitsemään astetta.

Lunta on pääkaupunkiseudullakin vielä ainakin maaliskuun ajan. Viikonloppuna aurinko paistaa kauniisti, mutta lumia se ei juuri sulata. Kuva on Kaivopuiston rannasta Helsingistä helmikuun lopulta.

Etenkin viikonlopuksi on luvattu koko maahan kaunista, lämmintä ulkoilusäätä. Lappia myöten lämpötila on päivisin plussan puolella. Lämpimimmät päivät ovat lauantai ja sunnuntai, mutta päiväaikaan on lämpöasteita koko tulevan viikon ajan.

Kaikkein lämpimintä on keskisemmässä Suomessa Hämeestä Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin. Siellä lämpötila voi nousta jopa yhdeksään asteeseen.

Pääkaupunkiseudulla lämpötila voi olla korkeimmillaan kuudesta seitsemään astetta.

Yöpakkaset kuitenkin jatkuvat. Vaikka lämmintä onkin luvassa, aurinko ei vielä tulevalla viikolla merkittävästi sulata lumikinoksia.

”Lumet eivät ole vielä ihan hirveän tehokkaasti sulaneet. Korkeapaine näyttää jatkuvan koko ensi viikon, eli ilma on kuivaa. Sen takia lumi ei sula nopeasti missään päin maata”, kertoo päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta.

Sinisalon mukaan hiihtokelejä siis riittää pääkaupunki­seudullakin vielä hyvin. Lunta on vielä ainakin maaliskuun ajan.

”Lauantaiaamuna Kumpulan mittausasemalla Helsingissä lunta oli 57 senttiä ja Espoon Tapiolassa 47 senttiä. Espoon Nuuksiossa on koko talven ollut runsaasti lunta, ja siellä on nyt 79 senttiä”, Sinisalo kertoo.

Sinisalon mukaan ensi viikon lopullakin Kumpulassa on lunta vielä ainakin puoli metriä.

Helsingin Kaisaniemessä meri vaikuttaa säähän Kumpulaa enemmän. Kaisaniemessä oli lauantaiaamuna lunta 27 senttimetriä.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa lunta on maassa vähiten eli 10–25 senttimetriä. Siellä lumet todennäköisesti myös sulavat nopeimmin. Ensi viikolla lisää lunta ei ole tulossa Lapin pieniä lumisateita lukuun ottamatta.

Koko alkutalvi on ollut pääkaupunkiseudulla liukas. Sinisalon mukaan nastakengät ovat tarpeen vielä lähiaikoinakin, koska kadut sulavat ja jäätyvät vuorotellen.