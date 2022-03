Lintujen kevät­muutto on käynnistynyt, ja Suomeen on jo saapunut kiuruja, peippoja ja töyhtö­hyyppiä

Eniten havaintoja on tullut laulujoutsenesta. Lumitilanne jarruttaa kuitenkin vielä kevätmuuton etenemistä.

Lintujen kevätmuutto on käynnistynyt tyypilliseen tahtiin hiljalleen, kerrotaan Luonto-Liitosta ja Birdlife Suomesta. Suurempia paluumuuttajien joukkoja odotetaan saapuvan huhtikuussa.

Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö Birdlifen mukaan lintujen kevätmuutto keskittyy vielä voimakkaasti lounaisimman Suomen rannikkoalueelle Porista Turkuun.

”Lumitilanne suurimmassa osassa maata jarruttaa vielä kevätmuuton etenemistä”, kertoo Birdlifen tiedottaja Jan Södersved.

Maaliskuussa saapuvat pääosin joutsenet sekä suurin osa metsähanhista. Birdlifen havainnoissa onkin huomattu hanhien saapuminen rannikkoalueille.

Jos kevät jatkaa etenemistään samalla tavalla, maaliskuun aikana pitäisi saapua myös kiurut ja töyhtöhyypät. Turun seudulle on jo Birdlifen mukaan pysähtynyt tuhansia kiuruja, sisämaassa niitä on nähty vasta yksittäisiä. Töyhtöhyyppiä on nähty enimmillään joitakin kymmeniä, mutta sisämaassa niitäkin on vielä hyvin niukasti.

”Huhtikuu on kuukausi, jolloin on kaikkein eniten näkyvää liikennettä”, Södersved sanoo.

Södersvedin mukaan 2000-luvulla kevät alkaa tyypillisesti helmikuun puolella ja maaliskuussa kevätmuutto on etelärannikolla jo täydessä vauhdissa.

”Ilmastonmuutos näkyy talvien lyhentymisenä ja kevätmuuton aikaistumisena. Ensimmäiset muuttajat saapuvat selvästi aikaisemmin kuin muutama kymmenen vuotta sitten”, Södersved sanoo.

Luonto-Liiton perinteiseen kevätseurantaan eniten havaintoja on tullut juuri laulujoutsenesta. Laulujoutsenia on nähty sisämaassa Jyväskylässä asti, ja myös Birdlifen havainnoissa on nähty laulujoutsenia sisämaan sulapaikoilla.

Liiton kevätseurantakoordinaattori Saara Heikkinen kertoo, että toiseksi eniten ihmiset ovat ilmoittaneet nähneensä peippoja, jopa Keminmaalla saakka. Lisäksi havaintoja on kirjattu kiuruista sekä muutama kottaraisista.

”Selvästi laulujoutsenet ovat tulleet porukalla jo aiemmin”, Heikkinen sanoo.

Myös Heikkinen arvioi, että seuraavaksi havaintoja alkaa tulla enemmän kiuruista ja töyhtöhyypistä. Valtaosa lajeista palaa huhtikuussa, mutta muutamia lajeja myös vasta toukokuussa.

”Huhtikuu on kiireistä aikaa paluumuuttajilla. Pikku hiljaa kun käännytään huhtikuun puolelle, on aika kiireistä jo paluumuuttajilla”, Heikkinen sanoo.

Luonto-Liiton kevätseurantaan on tullut myös ensimmäisiä havaintoja leppäkertuista ja kekomuurahaisista. Seuraavaksi odotetaan leskenlehtien kukkimista.