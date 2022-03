”Venäjän media välittää ajoittain presidentti Vladimir Putinista kuvia, joissa hän pelastaa uhanalaisia eläimiä tai esiintyy korostetun miehekkäästi. Venäläiset suhtautuvat johtajaansa ristiriitaisesti: häntä arvostellaan itsevaltaisista otteista, toisaalta hän on tuonut maahan kaivattua vakautta.”

Näin kerrotaan kuvatekstissä kahdeksas­luokkalaisten historiankirjassa. Kustannusyhtiö Editan vuonna 2019 painama Memo-oppikirja on käytössä monissa suomalaiskouluissa. Putinin Venäjälle tuoma vakaus särähtää nyt korvaan, kun Venäjä on jatkanut neljä viikkoa hyökkäystään Ukrainassa.

Ukrainan sota on mullistanut monet asiat maailmassa. Myös koulujen oppikirjat, etenkin historian ja yhteiskuntaopin kirjat, vanhentuivat joiltain osin hetkessä.

”Tällaisessa tilanteessa on mahdotonta saada reaaliaikaista opetusmateriaalia aiemmin tilatuista oppikirjoista. Tällä hetkellä opettajat tuottavat sen itse. Näissä tilanteissa opetus ja asian käsittely perustuu opettajien korkeaan koulutustasoon ja ammattitaitoon”, sanoo johtava rehtori Jyrki Huusko Joensuun normaalikoulusta, Itä-Suomen yliopiston opettajan­koulutuksen harjoittelukoulusta.

Hän muistelee aikojaan maantiedon opettajana 1990-luvulla, jolloin Neuvostoliitto oli hajonnut, mutta oppikirjoissa puhuttiin yhä sovhooseista ja kolhooseista eli valtio-omisteisista tai valtion valvonnassa toimivista osuus­kunta­muotoisista maatiloista.

”Tai Jugoslavian kansojen onnellinen sulatusuuni oli aikoinaan tekstikappale, kun sota oli pahimmillaan Balkanilla. Silloinkin vedettiin mustia viivoja päälle ja käytiin asiaa läpi ajankohtaisen itse tuotetun materiaalin perusteella”, Huusko sanoo.

Joensuun normaalikoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Kimmo Kotro kävi lukion yhteiskuntaopin tunnilla läpi asioita, joita vaaditaan, jotta diktaattori voi nousta valtaan ja pysyä siinä.

Oppikirjakustantajat selvittävät oppimateriaalien päivitystarpeita. Niin tehdään myös Editassa, kertoo historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalien tuottaja Minna Sallanen.

Digimateriaaleihin päivityksiä saadaan nopeammin, mutta Sallasen mukaan painetuista kirjoista otetaan uusia painoksia siinä vaiheessa, kun vanhat painokset loppuvat varastosta, ellei jotain todella radikaalia tapahdu.

Hän huomauttaa, että historian oppikirjojen päivittämiseen haastetta tuo kuitenkin se, ettei tuoreimpia tapahtumia voi analysoida nopeasti.

”Historiatiede on sellainen, että on pohdittava tosi tarkasti, mitä historian loppupäästä [tuoreimmista tapahtumista] voi sanoa”, Sallanen sanoo.

” ”Maailma muuttuu koko ajan ja konflikteja on eri puolilla. Olemme tottuneet käsittelemään niitä, selittämään syitä ja seurauksia pidemmällä aikavälillä.”

Otavan liiketoimintapäällikkö Eeva Lahdenmäen mukaan digitaalisia oppimateriaaleja voidaan päivittää joustavasti lukuvuoden aikana. Jo painetuista kirjoista otetaan vuosittain uusia painoksia, joihin tehdään tarvittaessa muutoksia.

Otavan oppikirjan tekijät ovat nyt käsikirjoittamassa lukion yhteiskuntaopin EU-kurssin oppimateriaalia, jossa voidaan jo huomioida tuoreet maailmanpolitiikan käänteet.

”Olemme niin perustavanlaatuisten muutosten pyörteissä, että historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaaleissa on päivitystarpeita. Nämä liittyvät esimerkiksi maiden välisiin voimasuhteisiin, EU:n rooliin, Euroopan voima­tasapainoon tai Suomen turvallisuus­politiikkaan”, Lahdenmäki kertoo sähköpostivastauksessaan.

Sallanen huomauttaa, että vaikka kustantajat uudistaisivat nyt nopeasti oppikirjojaan, se ei takaa uudistettujen painosten päätymistä nopeasti oppilaille saakka. Monet kunnat kierrättävät oppilailla samoja oppikirjoja vuosia.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien puheenjohtaja, opettaja Eero Kitunen ei pidä vakavana ongelmana sitä, etteivät oppikirjojen tiedot yllä tuoreeseen maailman­poliittiseen tilanteeseen.

”Ammattitaitoiset opettajat osaavat käsitellä sen ilman oppikirjojakin. Se, mitä luokissa tapahtuu, on ihan yhtä olennaista – ehkä olennaisempaa – kuin se mitä oppikirjassa lukee”, hän sanoo.

Espoon Haukilahden lukiossa opettava Kitunen toteaa, että 2010-luvun lopulla painetuissa oppikirjoissa mainitaan Krimin miehitys ja Itä-Ukrainan konflikti. Joissain kirjoissa kerrotaan myös Venäjän kokevan uhaksi Naton vahvistumisen lähellä rajojaan.

Kitusen näkee jo nämä tiedot hyvänä pohjana oppitunneille.

”Oppikirjoissa kerrotaan menneisyydestä, mikä antaa oppilaille välineitä käsitellä nykypäivää. Tämä on yksi historian opetuksen keskeisistä tarkoituksista”, hän sanoo.

”Maailma muuttuu koko ajan ja konflikteja on eri puolilla. Olemme tottuneet käsittelemään niitä, selittämään syitä ja seurauksia pidemmällä aikavälillä. Tämä sota vaan tulee lähelle fyysisesti ja henkisesti. Tiedän, että luokissa oppilaat ovat olleet myös peloissaan. Se tuo haastetta, että miten käsitellä asiaa, ettei tulisi epähuomiossa ruokkineeksi pelkoja.”

Opetushallitus (OPH) on julkaissut kouluille tukimateriaalia siitä, miten Ukrainan sotaa voidaan käsitellä lasten ja nuorten kanssa. OPH:n verkkosivuille on koottu vinkkejä muun muassa psykososiaalisen tuen tarjoamiseen, vihapuheen ja kiusaamisen ehkäisyyn sekä siihen, miten sotaa ja sen seurauksia voidaan käsitellä oppiaineittain.

”Ajatus on, että jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla sen verran perustietoa maailmasta, että he pystyvät käsittämään näitä uutisia, joihin he väistämättä törmäävät. Ettei aiheudu tarpeettomia pelkoja”, sanoo OPH:n opetusneuvos Satu Honkala.

Honkalan mukaan oppiainemateriaalit ovat saaneet opettajilta paljon kiitosta, sillä moni kokee aihepiirin vaikeaksi.

”Asiaa on helpompi lähestyä oman oppiaineen kautta. Se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden ottaa puheeksi myös pelkoja ja ihmetystä turvallisessa ilmapiirissä turvallisen aikuisen kanssa.”

Joensuussa Tulliportinkadun normaalikoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Kimmo Kotron tunneilla Ukrainan sotaa ja sen vaikutuksia on käsitelty paljon.

”Eihän me paljon muuta olla tehtykään viimeiset kolmisen viikkoa”, Kotro sanoo.

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Kimmo Kotron mukaan lukiolaiset seuraavat aktiivisesti Ukrainan tilannetta. ”Luokkahuoneessa ei voi olla niin, että opettaja vain analysoisi tapahtumia, vaan oppilaille pitää antaa mahdollisuus kertoa omia näkemyksiään. Heidän ajattelulleen pitää antaa tilaa”, hän sanoo.

Hän opettaa tällä hetkellä historiaa seitsemäs­luokkalaisille ja yhteiskuntaoppia lukiolaisille.

Seitsemäsluokkalaisten kanssa Kotro kävi heti hyökkäyksen alussa läpi Suomen turvallisuus­politiikan perusteita, vaikkei aihe ollut vielä seiskojen opetussuunnitelmassa.

”Rauhoittelumielessä. Että Suomi ei ole jättänyt omia turvallisuus­poliittisia toimenpiteitään hoitamatta”, hän sanoo.

Lukiolaisten Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikan kurssilla sota ja sen seuraukset ovat syrjäyttäneet muut aihepiirit.

”Tämä on ajankohtainen ja niin mullistava aihe. Arvioimme esimerkiksi Suomen turvallisuus­politiikkaa, energia­riippuvuutta, suomalaisten sinisilmäisyyttä ja sitä painolastia, joka suomalaisilla on ollut suhteessa itänaapuriin. Ja sitä, että demokratia on ollut Venäjällä vieras käsite kautta historian”, Kotro kertoo.

Viime torstaina Kotron yhteiskuntaopin tunnilla keskusteltiin Suomen huoltovarmuudesta, Valko-Venäjän yhteiskunnasta ja diktaattorin valta-aseman edellytyksistä.

Lukiolaiset Emma Laatikainen, Jasmin Rouvinen, Aapo Frisk ja Aatu Kemppilä kertovat seuraavansa Ukrainan tilannetta aktiivisesti, mutta heidän mielestään on hyvä, että siitä puhutaan paljon myös oppitunneilla.

Yhteiskuntaopin oppikirjoja ei ole viime aikoina juuri käytetty oppitunneilla, kertovat Emma Laatikainen (vas.), Jasmin Rouvinen, Aatu Kemppilä ja Aapo Frisk Joensuun Tulliportinkadun normaalikoulun lukiosta. He ovat tyytyväisiä, että Ukrainan sodan vaikutuksia on käsitelty oppiaineen tunneilla paljon. Tieto on ollut myös rauhoittavaa.

”Asiat asettuvat kontekstiin. Että miksi näin tapahtuu ja miten tämä on mahdollista”, Frisk sanoo.

”On ollut helpottavaa, että täällä on voinut keskustella tästä asiasta ja huolia kuunnellaan. Muuten varmaan käsittelisin näitä asioita koko ajan kämppiksen kanssa neljän seinän sisällä”, Laatikainen sanoo.

Tulliportinkadun normaalikoulun tiloissa toimii myös Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio. Järkytys ja pelko olivat päällimmäiset tunteet siellä opiskelevan Arina Sharapovan mielessä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Kahdeksan vuotta sitten Venäjältä Suomeen muuttanut Sharapova pelkäsi sitä, miten Venäjän toimet vaikuttavat Suomessa asuviin venäläisiin. Hän ajatteli saavansa vähintään ikäviä katseita, mutta niitä ei ole tullut.

Kahdeksan vuotta sitten Venäjältä Suomeen muuttanut Arina Sharapova kokee, että koulusta on saanut hyvin tukea vaikean asian käsittelyyn. Hän käy Joensuussa suomalais-venäläistä Itä-Suomen koulua, joka toimii Tulliportinkadulla normaalikoulun kanssa samoissa tiloissa ja samojen opettajien opetuksessa.

Sen sijaan opettajat tulivat huolissaan kyselemään Sharapovan vointia. Rehtori lähetti viestin, jossa muistutettiin turvallisen koulunkäynnin takaamisesta kaikille, ja koulupsykologi muistutti, ettei näitä asioita tarvitse miettiä yksin.

”Apua on mahdollista saada, mutta samalla on hyvä, ettei siitä puhuta ihan jatkuvasti. Ettei tule lisää stressiä ja huolta”, Sharapova sanoo.

”Ne muutamat ensimmäiset päivät olivat ihan hirveitä, mutta nyt olo ja mieliala ovat vähän rauhoittuneet. Silti tämä varjostaa elämää vielä pitkään.”