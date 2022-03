Vastaanottokeskuksiin on tullut tiedusteluja miehiltä, jotka ovat etsineet yksityismajoitusta kaipaavia naisia, kerrotaan Maahanmuuttovirastosta.

Työtä sukkahousu- ja korsettitehtaalla Helsingissä. Palkka 14 euroa tunnissa nettona, työnantaja tarjoaa majoituksen. Työaika kymmenen tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Kielitaitoa ei tarvita, tehtaan johtajat puhuvat venäjää. Vain ukrainalaisille.

Näillä ehdoilla työtä tarjoaa verkon työnhakusivustolla vain etunimellään esiintyvä ”Olga”. Ilmoitus on omiaan herättämään epäilyksiä. Helsingissä tai koko Suomessa ei tiettävästi ole tehdasta, jossa valmistettaisiin nimenomaan sukkahousuja.

Olgalla on samalla sivustolla tarjolla yli 50 muutakin pestiä: kahvitehtaalla Pariisissa, kuivattujen sienten pakkaajana Oulussa ja lääketehtaalla Tampereella. Nimi on sama kuin toisella työnvälittäjällä, joka on ollut palvelussa pidempään.

Ukrainalaiset saavat tällä hetkellä työtarjouksia, joista osa on kyseenalaisia. Viranomaiset ja alan järjestöt ovat huolissaan heidän riskeistään joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi.

Maahanmuuttovirastossa ollaan tietoisia riskialttiilta kuulostavista työtarjouksista, kertoo apulaisjohtaja Katri Lyijynen Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

Virastoon on viestitty, että ukrainalaisille on tarjottu tehdastyötä sellaisilla aloilla tai tehtaissa, joita ei Suomessa oikeasti ole.

”Ja toisaalta on tarjottu sellaiseen työhön ajatelleen kohtuuttoman korkeaa palkkaa, joka ei kuulosta realistiselta”, Lyijynen sanoo.

Myös seksuaalisen hyväksikäytön riski on olemassa. Lyijysen mukaan vastaanottokeskuksiin on tullut tiedusteluja miehiltä, jotka ovat etsineet yksityismajoitusta kaipaavia naisia.

”Jokunen yksittäinen tapaus on tiedossa. On vaikeaa sanoa, mitä siinä on loppuviimeksi taustalla. Mutta tokihan se vähän punaisia lippuja nostattaa, että miksi juuri naishenkilöitä.”

Venäjänkielisessä ilmoituksessa haetaan vain ukrainalaisia töihin sukkahousutehtaalle 14 euron nettotuntipalkalla.

Suurin riski joutua uhriksi on juuri nyt pakolaisilla Ukrainan lähialueilla, arvioi Lyijynen.

”Ihmiskaupan vastaista työtä tekeviltä ja viranomaisilta on saatu tietoa, että siellä Ukrainasta paenneille satelee kaikenlaisia tarjouksia.”

Moniin muihin turvapaikanhakijoihin verrattuna ukrainalaisten koulutustausta, kielitaito ja esimerkiksi luku- ja kirjoitustaito ovat usein hyviä. Toisaalta pakolaisten tila on haavoittuvainen.

”Kun ihmisellä on vaikea tilanne ja suuri toive työllistyä ja jotenkin rakentaa elämää, haluttaisiin mielellään tarttua erilaisiin tarjouksiin, jotka kuulostaisivat hyvältä”, Lyijynen sanoo.

Kotimajoituksessakin on riskinsä. Auttamiseen ei tulisi sisältyä vastikkeellisuutta, eli pakolaisilta ei pidä pyytää rahaa tai työntekoa vastineeksi majoituksesta.

Ukrainalaisten pakolaisten tilanne eroaa aiemmista siten, että nyt tulijoista selvästi suurin osa on naisia ja lapsia. Se lisää myös hyväksikäytön riskiä, sanoo Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

”Suomikaan ei varmasti ole näistä ilmiöistä vapaa”, Lehtinen sanoo.

Humanitaariset järjestöt ovat kiinnittäneet huomiota yksin liikkuviin lapsiin. Esimerkiksi brittiläiset BBC ja The Guardian ovat uutisoineet, että lapsia on jo kadonnut Ukrainan lähialueilla.

Lieveilmiöitä voi syntyä nopeasti myös siksi, että pakolaisia on nyt lähtenyt liikkeelle paljon ja nopeasti, sanoo Lehtinen.

Toisaalta moni seikka Suomessa vähentää ukrainalaisten alttiutta hyväksikäytölle, sanoo poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta. Usein hyväksikäyttöä tapahtuu jo pakoreitillä, hän muistuttaa.

”Nyt pakoreitti Suomeen on aika lyhyt. Siinä mielessä riski kuljetuksen aikana on pieni.”

Toinen positiivinen seikka on, että ukrainalaiset voivat hakea ja saada tilapäistä suojelua heti maahan saavuttuaan. Suojelua saadaan vuodeksi kerrallaan. Tulijoiden ei pitäisi jäädä nyt paperittomiksi, sanoo Enqvist.

”Ei synny tilannetta, kuten yleensä turvapaikanhakijoilla, että ensin he odottavat päätöstä monta vuotta ja päätös voi olla kielteinen, eikä heitä poisteta maasta syystä tai toisesta.”

Suomessa on jo ennen tätä työskennellyt vuosittain tuhansia ukrainalaisia maatalouden kausityössä.

Enqvistin mukaan on hyvä, että näillä työnantajilla on valmiit ja yleensä suorat kontaktit Ukrainaan. Sekin vähentää ihmiskaupan riskejä.

”Ei ole luotu ikään kuin väliporrasta, mitä on nähty esimerkiksi vietnamilaisten, kazakstanilaisten ja ehkä kiinalaistenkin kohdalla.”

Enqvist viittaa tapauksiin, joissa Suomessa pitkään asuneet rekrytoivat muita oman maansa kansalaisia töihin Suomeen.

Ukrainalaisia suojelee myös se, että Suomessa ei toimi rikollisorganisaatioita, jotka pyörittäisivät esimerkiksi paritustoimintaa juuri ukrainalaisten keskuudessa.

”Ei ole sellaista ikään kuin perinnettä. Eri asia olisi, jos he olisivat tšekkejä tai romanialaisia”, Enqvist sanoo.

Enqvistin tietoon ei ole kantautunut ukrainalaisten saamia tarjouksia. Hän huomauttaa, että Suomen nykyisessä työvoimapulassa ”oudoimmatkin työtarjoukset voivat olla oikeita”. Enqvistin mukaan poliisi seuraa tilannetta.

”Rikollisryhmät näkevät mahdollisuutensa aina, kun on pientäkin kriisinpoikasta jossakin.”

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä tärkeimmästä ratkaisusta ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Kaikkia ukrainalaisia kannustetaan hakemaan tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Näin heidän saapumisensa tulee viranomaisten tietoon.

Maahanmuuttovirasto on Lyijysen mukaan lisäämässä tiedotusta ja apua siihen, että pakolaiset tietäisivät oikeutensa ja osaisivat tunnistaa luotettavan työtarjouksen.