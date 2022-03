Uusista keskuksista ensimmäisen kerrotaan avautuvan jo keskiviikkona Espooseen.

Helsingin vastaanottokeskuksella on toimipiste Metsälässä.

Suomeen perustetaan kaksi uutta vastaanottokeskusta. Ne perustetaan Espooseen ja Seinäjoelle, Maahanmuuttovirasto tiedottaa. Viraston mukaan Ukrainan sotaa paenneiden majoitustarve on kasvanut.

”Nämä ovat ensimmäiset uudet vastaanottokeskukset, jotka perustetaan Suomessa Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen”, tiedotteessa todetaan.

Ensimmäinen uusista vastaanottokeskuksista avataan viraston mukaan Espoon Nihtisiltaan jo keskiviikkona. Keskuksesta vastaa sosiaali- ja terveys­alan yritys Luona.

Seinäjoen vastaanottokeskusta Maahanmuuttovirasto valmistelee yhdessä SPR:n kanssa.

Lisäksi Maahanmuuttovirasto avaa lähipäivinä Espooseen, Seinäjoelle ja Kemiin uudet palvelupisteet yksityis­majoituksessa oleville.

Yhteensä 5 787 ukrainalaista on hakenut alkuvuoden aikana kansainvälistä suojelua Suomessa. Tiistaina hakijoita oli 1 203. Lähes kaikki heistä hakevat tilapäistä suojelua.

Maahanmuuttovirasto on kasvattanut majoituspaikkojen määrää noin 2 000:lla vastaanottokeskuksissa, jotka ovat jo toiminnassa.

”Tämän lisäksi vastaanottokeskuksissa on tarvittaessa hätä­majoitus­paikkoja, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön ennen kuin ihmiset siirtyvät varsinaiseen majoitukseen. Kuntien ja seurakuntien kanssa on myös kartoitettu majoitustiloja”, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen tiedotteessa.

Suomessa on entuudestaan 27 vastaanotto­keskusta.

Yksityismajoituksen palvelupisteet on tarkoitettu vain turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneille Maahanmuuttoviraston asiakkaille, jotka ovat kirjoilla palvelupisteessä.