Esitys koskee esimerkiksi huumausainelailla säädeltyjä opioidipohjaisia kipulääkkeitä.

Valtioneuvosto esittää muutosta huumausaine­lakiin humanitaarisissa kriisitilanteissa. Tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden saatavuus kriisialueilla selkeyttämällä ja keventämällä lupasääntelyä.

Esitys koskee ”välttämättömiä kipulääkkeitä”. Näitä ovat esimerkiksi huumausainelailla säädellyt opioidipohjaiset kipulääkkeet, selventää neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta.

Tuonti- ja vientilupaa ei jatkossa myöskään vaadittaisi sellaisille lääkevalmisteille, jotka sisältävät vain Suomessa huumausaineeksi luokiteltua ainetta ja joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara.

Valtioneuvoston asetukseen lisättäisiin jatkossa tarkennus siitä, mitä aineita sisältäviä valmisteita muutos voisi koskea.

Lakimuutos on ollut valmistelussa jo pidemmän aikaa eli muutos ei suoranaisesti liity Ukrainan tilanteeseen. Muutos vain sattui ajankohtaiseen aikaan, Kotovirta kertoo. Ukrainan tilanne on hänen mukaansa hyvä esimerkki tilanteesta, jonka vuoksi muutos on hyvä tehdä.

”Tilanteessa, jossa maassa on kriisitilanne päällä, ei lupaviranomainen ole aina saavutettavissa. Muutos ottaa välistä pois yhden portaan.”

Sama pätisi myös Suomeen: tännekin voitaisiin tuoda kriisitilanteessa kovia kipulääkkeitä ilman erillistä lupaa.