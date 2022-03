Pysäköintiajat ja -paikat eivät riitä. Moni unohtaa, että Kaupin ja Taysin ympärillä on aluepysäköintikielto.

P-Kaupin kerroksissa on välillä täysin autiota. Parkkitalossa on 421 paikkaa.

Vuosi sitten valmistunut parkkitalo kumisee tyhjyyttään Kaupin urheilupuiston reunalla, ja samaan aikaan kävijät saavat autoihinsa sakkolappuja virheellisestä pysäköinnistä tai pysäköintiajan ylittämisestä.

Yhtälö ei toimi. Moni tulija ei esimerkiksi huomaa, että koko Kaupin urheilupuiston alueella kuin myös Taysin alueella on aluepysäköintikielto eli siellä saa vain pysäköidä merkityillä paikoilla. Niistä monilla on kolmen tunnin aikarajoitus. Iso osa Taysin lähellä olevista paikoista on maksullisia.

Kaupin urheilupuiston ympäristö on tunnettu sakkorysä etenkin urheilutapahtumien aikaan. Toissa viikonloppuna useille urheilijoille paukahti 60 euron pikavoitto pysäköinnistä. Nyt Kaupin Sports Centerin parkkipaikalta.

Moni pysäköijä ei ole vielä huomannut, että vieressä olisi parkkitalo. Siellä tunnin pysäköinti maksaa 2 euroa.

Tätä sisäänkäyntiä Kuntokadulla moni Kaupin urheilupuiston alueella pysäköintivirhemaksun saanut ei ole käyttänyt. Monet sanovat, etteivät ole edes huomanneet pysäköintitaloa alueen vieressä

Muutama auto oli pysäköity toiseen kerrokseen. Moni Kaupin kävijä ei ole havainnut koko pysäköintitaloa vielä.

”Moni pelaaja, valmentaja tai toimitsija ei pitkän päivän aikana ehtinyt siirtää kiekkoa. Miksi center ei enää anna pidennettyjä parkkiaikoja”, Aamulehden Moro-liitteelle tulleissa viesteissä harmiteltiin.

Pidennettyjen aikojen antaminen lopetettiin viime elokuussa. Kauppi Sports Centerin toimitusjohtaja Sami Joru kertoo syyksi tarpeen säilyttää keskuksen parkkialueella riittävä vaihtuvuus.

”Alue alkoi olla täynnä pitkäaikaisesti pysäköityjä autoja, joiden kuljettajat eivät edes olleet asiakkaitamme. Jos kolmekin joukkuetta tulee pihaan omilla autoilla ja on monta tuntia, ei tilaa jää muille asiakkaille.”

Kolmen tunnin aikarajoitus pitää vaihtuvuuden riittävänä. Joru toivoo esimerkiksi turnausten järjestäjien neuvovan tulijoita parkkitaloon ja ennakoimaan pysäköintiään.

”Mahdollisuuksien mukaan kannattaa tulla julkisilla. Järjestäjien kannattaisi myös olla yhteydessä Finnparkiin ja sopia yhteistyöstä parkkitalossa pysäköinnissä.”

Joru sanoo, että Kaupin parkkiongelma on heillä hyvin tiedossa.

”Tänne on tullut uusi pesäpallo- ja hiihtostadion ja yksi jalkapallokenttä lisää, mutta parkkipaikkoja ei ole rakennettu lisää.”

Alimmassa kerroksessa oli paljon sopimuspysäköijiä, mutta ylempänä talossa oli Moron käynnillä täysin autiota.

Parkkitaloa pyörittää pysäköintiyhtiö Finnpark Oy. Parkkitalo avattiin vuoden 2021 alussa

Siellä tiedetään, että uusien pysäköintilaitosten sisäänajo kestää aina helposti parikin vuotta ennen kuin väki alkaa löytää niihin.

”P-Kaupissa sopimuspysäköinti on lähtenyt hyvin käyntiin. Etenkin arkituote, joka on suunnattu alueella päiväsaikaan työskenteleville. Lyhytaikaista pysäköintiä kohteessa on vielä vähän, mutta siinäkin tulee joka kuukausi kasvua. Reilusti on silti tilaa vielä”, kertoo tilanteesta Finnparkin markkinointipäällikkö Satu Uotila.

P-kaupissa on varauduttu myös sähköautoihin. Siellä on 22 latauspaikkaa.

”Paikoista kaksi on nopeampia 22kW latauspaikkoja, 20 paikoista on hitaampia ja niissä voi myös lämmittää auton moottoria.”