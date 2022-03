Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin mielestä neljänsiä rokotuksia olisi hyvä tarjota riskiryhmäläisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Kansallinen rokotusasiantuntija­ryhmä (Krar) kokoontuu maanantaina muodostamaan kantansa siitä, pitäisikö osalle suomalaisista suositella neljättä koronavirus­rokoteannosta.

THL suosittelee neljättä annosta tällä hetkellä ainoastaan vakavasti immuuni­puutteisille. Neljänsiä annoksia on Suomessa toivottu muun muassa iäkkäille ja riskiryhmille.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén kommentoi Ylelle torstaina, että hänen mielestään neljänsiä rokotuksia olisi hyvä tarjota riskiryhmäläisille.

”Meillä on tietysti ihan erillinen asiantuntijaelin arvioimassa tätä [neljättä] rokotusta. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että riskiryhmille neljäs rokotus olisi tärkeä”, hän sanoi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi HS:lle tiistaina, että kolmannen koronarokoteannosten tehon hiipuminen tartuntaa vastaan on yksi syy tartuntojen ja sairaalahoidon tarpeen nousulle.

Neljänsiä annoksia arvioidaan, mutta rokotussuosituksen antaminen ei ole läpihuutojuttu, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Hän on myös Krarin sihteeri.

”Krar muodostaa kantansa viimeisimmän suomalaisen datan ja analyysien sekä kansainvälisten raporttien perusteella. Vielä en voi tämän tarkemmin sanoa, koska kantaa ei ole vielä muodostettu”, Nohynek sanoo.

Mahdollisen suosituksen antamiseen vaikuttaa moni asia, Nohynek kertoo. Hyödyt ja haitat tulee punnita tarkkaan.

Lisäksi oleellista on sen terävöittäminen, mitä rokottamisella tavoitellaan.

THL ilmaisi helmikuun alussa julkaistussa lausunnossaan, että Suomen koronarokotus­strategian ytimessä tulisi olla vakavan koronataudin, kuolemien ja elinvuosien menetyksen ehkäisy väestössä. THL:n kanta on yhä sama.

Nykyisessä strategiassa on mukana myös omikronin aiheuttamien tartuntojen ja tartuntaketjujen leviämisen estäminen koronarokotteilla. Tämä lisäys tehtiin marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriössä.

”Koronainfektioiden estäminen on hyvin epäkiitollista työtä nykyisillä rokotteilla, koska omikronmuunnosta vastaan tarvitaan niin paljon neutraloivia vasta-aineita. Suoja tartuntaa vastaan on vain noin 50–60 prosenttia ja se laskee jo muutamassa kuukaudessa. Suoja vakavaa tautia vastaan on erinomainen ja säilyy hyvin”, Nohynek sanoo.

Jos rokotusstrategialla tavoitellaan tartuntojen estämistä, päädytään tilanteeseen jossa tehosteannoksia tulisi antaa 3–4 kuukauden välein.

”Pitää miettiä, onko se immunologisesti järkevää.”

Strategia on tarkoitus päivittää keväällä. Päivitystyötä ei ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi aloitettu.

Lisäksi on huomioitava, ettei yhdelläkään koronarokotteella ole vielä myyntilupaa neljänsille annoksille, Nohynek huomauttaa.

”Suosituksen voi kansanterveydestä vastaava taho kyllä antaa myyntiluvan vastaisesti, mutta sille pitää olla hyvin vankat lääketieteelliset perustelut.”

Pfizer ja Biontech ovat hakeneet rokotteensa neljännelle annokselle EU:sta lupaa yli 65-vuotiaille. Valmistajan arvio on, että lupa voisi tulla huhtikuussa. Moderna on hakenut lupaa neljännelle annokselle Yhdysvalloissa. Prosessin aikataulusta EU:ssa ei ole tietoa.

Suomalaisen rokotusten vaikuttavuusdatan lisäksi Krarissa käydään läpi uusimpia tietoja muista maista.

Osassa maita neljänsiä annoksia iäkkäille ja hoivakodeissa asuville jo annetaan, kuten Ruotsissa ja Saksassa. Saksassa tehosterokotetaan neljänsillä annoksilla myös terveydenhuollon ammattilaisia. Myös Britannia on kertonut aloittavansa 75-vuotta täyttäneiden neljännet rokotukset huhtikuussa.

Toisaalta Tanska ja Sveitsi ovat päättäneet, ettei neljänsiä annoksia anneta laajasti ainakaan ennen syksyä, jolloin asiaa mahdollisesti arvioidaan uudelleen. Myös Yhdysvallat jatkaa neljänsien annosten tarjoamista ainoastaan vakavasti immuunipuutteisille.

Norja on samassa tilanteessa kuin Suomi eli asiaa arvioidaan ensi viikolla.

Päättää Krar sitten neljänsien annosten suosittelemisesta tietylle ryhmälle tai ei, keskustelun aika on Nohynekin mielestä nyt hyvä.

”Siinä mielessä keskustelu on hedelmällistä, että jos sairaala- tai tehohoidon käyrissä näkyy eri ikäluokissa kasvua, herää kysymys voisiko asialle tehdä jotain rokotteiden avulla ja saada käyriä nopeammin alaspäin.”