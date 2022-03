Sota Ukrainassa tuo nyt tärkeää tietoa lennokkihankintoja suunnittelevalle Puolustusvoimille: Toiset mahtuisivat reppuun ja toisten siipiväli on yli 20 metriä

Puolustusvoimat aikoo hankkia reppuun mahtuvia lennokkeja ja tutkii myös hävittäjiä isompien lennokkien käyttöä.

Ukrainan armeija on käyttänyt taisteluissa Venäjää vastaan myös turkkilaisvalmisteista Bayraktar TB2 -lennokkia. Kuva Mykolajivin lentokentältä kesäkuussa järjestetyssä Sea Breeze 2021 -sotaharjoituksessa.

Puolustusvoimilla on meneillään kaksi eri lennokkihanketta, joille Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nyt tarjonnut uutta näkökulmaa ja tietoa.

Ensinnäkin Maavoimat tekee parhaillaan kartoitusta siitä, millaista pientä lentävää kalustoa on tarjolla jalkaväen taistelijoille.

Kyse olisi pienikokoisista lennokeista tai koptereista, jotka saa tarvittaessa nopeasti repusta ilmaan välittämään tietoa vaikka siitä, mitä maastossa edessä on.

”Lennokkihankkeella haetaan kykyä parantaa joukkojen tilannekuvaa. Hankittavilla lennokeilla saadaan niin sanotusti silmät taivaalle ja nähdään hieman pidemmälle myös katveen taakse. Tavoitteena on parantaa joukkojen tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen suorituskykyä”, kertoo jalkaväen tarkastajan sijainen, everstiluutnantti Riku Rantakari.

Ne eivät siis ole aseistettuja laitteita, vaan eräänlaisia lentäviä sensoreita. Ukrainan-opeista on Rantakarin mukaan vielä aikaista tehdä johtopäätöksiä.

”Varmasti analysoidut johtopäätökset vaikuttavat aikanaan jossain määrin lennokkien taktisiin käyttöperiaatteisiin.”

Puolustusvoimilla on menossa myös huomattavasti isompien miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien testihanke, jossa sen on ollut tarkoitus tutkia valtavan MQ-9 Reaper -koneen ominaisuuksia. Tämä hanke siirtyi tosin viime syksynä tulevaisuuteen, koska Puolustusvoimien mukaan valmistelut viivästyivät.

Yhdysvaltain ilmavoimien MQ-9 Reaper Berliinin ilmailumessuilla keväällä 2016. Sitä ohjaa etänä maasta kahden hengen miehistö.

Yhdysvaltalainen Reaper on tullut tutuksi varsinkin länsiliittoutuman Isisin vastaisesta taistelusta Irakissa ja Syyriassa. Sitä käytettiin pommien pudottamiseen ja ohjusten laukaisemiseen, mutta Suomessa Puolustusvoimat kertoo tutkivansa ja kokeilevansa sen käyttöä aseistamattomana. Se kertoo tavoitteeksi suorituskykyjen kehittämisen.

Kooltaan laite on jotain ihan muuta kuin pienet dronet, sen siipien kärkiväli on yli 20 metriä ja se voi pysyä ilmassa vaikka vuorokauden.

Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja Inka Niskanen sanoo, että Puolustusvoimissa seurataan nyt tarkasti Ukrainan tilannetta ja sitä, mitä se tarkoittaa Suomen puolustuskyvyn kehittämiselle.

Hänen mukaansa molemmat osapuolet käyttävät lennokkeja ja saavat niillä tulosta aikaiseksi, mutta eivät ole pystyneet estämään toisen lennokkeja lentämästä.

”Ukrainassa drooneja on käytetty tilannekuvan luomiseen, tiedusteluun, tulenjohtoon ja tulenkäyttöön. Molemmat osapuolet ovat julkaisseet videomateriaalia niiden käytöstä. Mutta vaikea niistä on sanoa, milloin ne on kuvattu ja mistä”, Niskanen sanoo.

Varsinkin Ukrainan puolelta on tullut videoita, joissa on nähty erilaista tee se itse -henkistä taistelua, kun lennokeista on pudotettu räjähteitä venäläisten ajoneuvojen päälle.

Yllä olevalla videolla väitetysti isompaan kopteriin liitetään jopa kilon painoinen räjähde, joka sitten pudotettaisiin ajoneuvon päälle, johon se jäisi magneetilla kiinni.

Turkkilainen Bayraktar TB2 lennolla vuonna 2019.

Ehkä eniten huomiota on saanut kuitenkin turkkilaisvalmisteinen Bayraktar TB2 -ilma-alus, jonka maine on saanut jo lähes myyttisiä mittoja Ukrainan käytössä venäläiskohteiden tuhoamisessa.

Niskanen ei pidä sitä sodan ratkaisijana, mutta moraalinkohottajana.

”Se on saanut näkyvyyttä, mutta ei se välttämättä ole niin monipuolinen kuin julkisuuteen annetut tiedot näyttävät. Silläkin on rajoitteensa ja sekin pystytään torjumaan joko elektronisen sodankäynnin avulla tai tuhoamalla.”