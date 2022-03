Kunta vetoaa tulevaan tuulivoimahankkeeseen alueella. Puistoa suunnittelevan Winda Energyn toimitusjohtaja Tuomas Hooli kuitenkin painottaa, että Putaan metsä on alueesta hyvin pieni osa.

Seppo Putaan metsäpalsta on kooltaan seitsemän hehtaaria. Luonnonsuojelun näkökulmasta se on ympäröiviin talousmetsiin verrattuna monimuotoinen.

Luontoharrastaja Seppo Pudas, 72, on pettynyt Alavieskan kuntaan.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Alavieska osti etuosto-oikeutensa turvin metsän, jonka Pudas tarkoitti suojeltavaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Pudas oli tiennyt jo vuosikymmeniä, että hänen perintömetsänsä suojeltaisiin hänen kuolemansa jälkeen. Päätös oli testamentissa, mutta Pudas halusi hoitaa asian nopeammin.

Luonnonperintösäätiö ei ostanut metsää täydellä hinnalla, mutta pienestä, noin 4 000 euron arvoisesta korvauksesta sovittiin.

Väliin iski Alavieskan kunta, joka ilmoitti ostavansa metsän samalla summalla. Kunta vetosi laissa määriteltyyn etuosto-oikeuteen.

”Yllättävän iso soppa siitä tuli”, Pudas sanoo nyt HS:lle.

Metsäpalsta on kooltaan seitsemän hehtaaria. Luonnonsuojelun näkökulmasta se on ympäröiviin talousmetsiin verrattuna monimuotoinen, joskin muodoltaan kapea. Palsta on noin 50 metriä leveä ja 1,5 kilometriä pitkä.

Pudas kuvailee aluetta reheväksi sekametsäksi, jossa kasvaa varsinkin toisessa päädyssä paljon haapaa ja koivua. Puut ovat arvion mukaan 71–91-vuotiaita. Putaan isä osti metsän 1960-luvulla.

”Silloin se oli jo selvä, että sen suojelen”, Pudas sanoo.

Metsä jaettiin perikunnalle, kun Putaan vanhemmat kuolivat. Noin kymmenen vuotta sitten hän osti sisartensa osuudet, jotta voisi suojella metsän kokonaan. Metsää ei ole juuri hakattu yli 40 vuoteen.

”Se on ollut täysin tunnekysymys. Sitä on haaveillut ja ajatellut vuosikymmeniä jo, mitä sille teen.”

Koska kapea palsta ei sopinut Metso-ohjelmaan suojeltavaksi, Pudas lähestyi Luonnonperintö­säätiötä. Säätiö ostaa metsää ja hankkii alueilleen virallisen suojelupäätöksen.

Koska nykyään suojeltavia metsiä tarjotaan säätiölle paljon, Putaan palsta ei mahtunut budjettiin täydellä hinnalla. Metsäinsinöörin arvion mukaan metsä on 57 000–70 000 euron arvoinen.

Pudas halusi lahjoittaa metsän. Hän oli kuitenkin juuri joutunut hankkimaan noin 4 000 euron arvoisen kuulolaitteen, ja päätti pyytää vastaavaa summaa. Kaupat tehtiin viime syksynä.

”Se tuli vain heittona, kun kysyttiin, haluanko mitään korvausta”, hän sanoo.

”Ei edes tullut mieleen, että kunta siihen takertuisi.”

Pian Putaalle tuli soitto kunnasta: Alavieska ostaisi alueen samalla 4 000 euron summalla. Kunta vetosi laissa määriteltyyn etuosto-oikeuteensa. Sen turvin kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö.

Pudas ja säätiö yllättyivät. Näin ei ole aiemmin käynyt Luonnonperintö­säätiön 27-vuotisessa historiassa, sanoo suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen säätiöstä. Kaupan allekirjoittamisen jälkeen ajatus käväisi Auvisen mielessä.

”Välähti mieleen, että olisiko tämän pitänyt olla kuitenkin lahjoitus. Koska lahjoituksiin ei voi kunta tulla väliin. Olen itseäni siitä potkinut.”

Pudas sanoo tienneensä etuosto-oikeudesta, mutta ei uskonut kunnan haluavan palstaa. Auvisen mukaan säätiö tekee vastaavia ”aliarvoisia kauppoja” hyvin usein.

Suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen Luonnonperintösäätiöstä kuvasi arinakäävän Putaan metsässä.

Kunta vetoaa tulevaan tuulivoimahankkeeseen alueella. Putaan metsä sijaitsee keskellä Alavieskan, Kalajoen ja Ylivieskan Verkasaloon suunniteltua tuulivoima­puistoa.

Kaavoitusvaiheessa oleva alue on alustavasti noin 2 300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Alavieskan eteläosassa. Suunnitteilla on alustavasti 20–30 tuulivoimaturbiineja.

Puistoa suunnittelee Winda Energy. Toimitusjohtaja Tuomas Hooli painottaa, että Putaan metsä on alueesta hyvin pieni osa. Vaikka Putaan metsä onkin alustavasti kaavoitettu osaksi tuulipuistoa, hänen tontilleen ei välttämättä rakennettaisi.

”Lähtökohtaisesti meidän suunnitelmissamme ei ole rakentaa maa-alueelle yhtäkään tuulivoimalaa”, Hooli sanoo.

Auvinen korostaa, että Luonnonperintö­säätiö ei vastusta tuulivoima­hanketta. Yhtiön ja säätiön välit ovat koko ajan olleet hyvät.

Tarkoituksena oli, että tuulivoimayhtiö katsoisi ensin, täytyisikö sen rakentaa palstalle. Vasta sen jälkeen säätiö olisi suojellut jäljellä olevan metsän, Auvinen sanoo.

Auvisen käsityksen mukaan kyse olisi korkeintaan 50 metrin tiestä, ei esimerkiksi tuulimyllyistä.

” ”En ymmärrä mitä muuta kunnan olisi vielä pitänyt luvata.”

Kunta tarjosi Putaalle vaihdossa toista samankokoista aluetta, mutta ojitettu räme ja nuori kasvatusmetsä ei ollut sama asia kuin oma perintömetsä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Mattila (kesk) kertoo viestitse, että kuntapäättäjät ajattelevat kokonaisuutta parhaan ymmärryksensä mukaan.

”Seppo Pudakselle on luvattu säilyttää palsta luonnontilaisena ja Luonnonperintö­säätiölle myydä vastaavanarvoinen palsta samalla hinnalla. En ymmärrä mitä muuta kunnan olisi vielä pitänyt luvata.”

Alavieskan kunnanjohtaja Kari Pentti ei lukuisista pyynnöistä huolimatta antanut HS:lle haastattelua.

Monimutkainen kiista eteni siihen pisteeseen, että säätiö valitti kunnan päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Alavieskan kunnanhallitus on eri mieltä ja jätti vastineensa. Sen kolme perussuomalaisten edustajaa tosin jättivät lausuntoon eriävän mielipiteensä. Heistä etuosto-oikeutta ei olisi pitänyt käyttää alun perinkään.

Mattilan mukaan etuosto-oikeutta voi käyttää vain hyvin rajatuissa tilanteissa.

”Ja tämä on yksi niistä”, Mattila sanoo.

Jos hallinto-oikeuden päätös tukee kunnan etuosto-oikeutta, säätiö aikoo Auvisen mukaan valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hänen mukaansa kyse on ikään kuin ennakkopäätöksestä.

”Tämä on meille periaatteellisesti tärkeää. Jos etuosto-oikeus jäisi voimaan, se veisi meidän toiminnaltamme pohjaa pahasti.”

Putaan metsässä kasvaa myös valkolehdokki.

Pudas on syntynyt Alavieskassa, mutta asunut suurimman osan elämästään Ylivieskassa. Hän sanoo aistineensa Alavieskan ilmapiirin aiemminkin.

”Sen olen kyllä tiennyt, että kunta on kaikkea muuta kuin luonnonsuojelu­myönteinen.”

Pudasta ei asiassa huoleta raha vaan metsä.

”Se on sama, kenellä se metsä on, kun tietäisi, että se pysyisi siinä pystyssä. Sen haluaisi säästyvän.”