Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on viime aikoina jatkanut kasvamistaan. HS seuraa tiedotustilaisuutta ja näyttää sen suorana.

Kuinka vaikea Suomen koronatilanne nyt on? Laajentuuko neljäs rokotuskierros ja ketkä mahdollisen neljännen annoksen saavat?

Näihin kysymyksiin odotetaan vastauksia torstaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestävät tilannekatsauksensa koronatilanteesta. Aiemmin tilaisuus järjestettiin viikoittain, mutta nykyään se on kahden viikon välein.

Tilaisuudessa puhuvat johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä. Jonkinlaista tietoa rokotuksista sopii odottaa, sillä mukana on myös johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Viime aikoina koronatilanteessa ajankohtaisia asioita ovat olleet epidemian etenemisen jatkuminen ja mahdollinen tarve neljänsille rokotuksille.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut. Keskiviikkona potilaita oli 969. Heistä osa on sairaalassa ensisijaisesti muista syistä kuin koronataudin vuoksi. Pahenevasta tilanteesta on ilmaissut huolensa esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd).

Yksi syy sairaalahoidon tarpeen kasvulle on riskiryhmän kolmannen rokotuksen tehon hiipuminen tartuntoja vastaan, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen HS:lle viime viikolla.

Kansallinen rokotusasiantuntija­ryhmä (Krar) kokoontui maanantaina pohtimaan, pitäisikö neljättä rokotusta suositella osalle kansasta. Sitä, mihin lopputulokseen ryhmä päätyi, ei ole toistaiseksi kerrottu.