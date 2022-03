Tässä erässä on todettu Bacillus cereus -bakteerin kasvua, eli mikrobiologinen virhe. Tuote voi aiheuttaa vatsakipuja.

Kyseistä erää on ollut myynnissä tammikuun loppupuolelta alkaen K- ja S-ryhmän sekä Halpahallin myymälöissä.

Ruotsalainen Oatly vetää myynnistä erän kaurajuomaa, tiedottaa Ruokavirasto.

Kyseisen erän parasta ennen -päiväys on 01.12.2022 ja erätunnus 1335T4. Tässä erässä on todettu Bacillus Cereus -bakteerin kasvua. Juoma voi aiheuttaa vatsakipuja.

Kyseistä erää on ollut myynnissä tammikuun loppupuolelta alkaen K- ja S-ryhmän sekä Halpahallin myymälöissä. Jakelua on ollut myös Wihurin kautta, josta ainakin Oda Finlandille. Tämä on toimittanut tuotetta verkkokauppa-asiakkaille. o

Oatly neuvoo kuluttajia olemaan käyttämättä tämän erän tuotetta ja ottamaan yhteyttä yritykseen sähköpostilla osoitteeseen info.fi@oatly.com.

Ruokavirasto tiedotti maanantaina myös Foodinin vetäneen myynnistä erilaisia välipalapatukoita. Raaka-aineen toimittaja on ilmoittanut, että tuotteisiin käytetyissä parapähkinöissä on mitattu lainsäädännön rajat ylittävä määrä aflatoksiinia, joka on hometoksiini.

Kyseisiä välipalapatukkaeriä on toimitettu markkinoille loppuvuodesta 2021 ja niitä on voinut ostaa SOK:n, K-ryhmän ja Ruohonjuuri-ketjun myymälöistä, joistain yksittäisistä luontaistuotemyymälöistä sekä foodin.fi-verkkokaupasta.