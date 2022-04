Fossiilisen energian käyttö on taas lisääntynyt. Arktisen merijään sulaminen jatkuu, vaikka ilmastopäästöt pudotettaisiin nollaan. Ruoantuotannon ilmastovaikutukset ovat suuret, sillä suurin osa maailman peltoalasta on valjastettu eläinrehun kasvatukseen. Kuvassa hiilivoimala Kiinassa vuonna 2021, jääpeitteen sulamista Jäämerellä 2020 ja sadonkorjuuta Yhdysvalloissa 2013.

Lämpenemistä kiihdyttäviä päästöjä ei ole saatu vähentymään, vaikka ilmastokriisi näkyy jo kaikkialla maailmassa. Suomessa isossa roolissa ovat paitsi energiantuotannon tulevaisuus myös maatalouden ja ruoantuotannon päästöt.

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire. Maanantaina julkaistava hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti kertoo, minkälaisia keinoja täytyy ottaa käyttöön juuri nyt.

HS kysyi asiantuntijoilta, minkälaisten teemojen keskellä raportti julkaistaan. Minkälaiset tarpeet tulevat esiin ilmastonmuutoksen hillinnässä globaalisti? Entä Suomessa?

Jo helmikuussa julkaistussa raportissa IPCC totesi, että aikaikkuna korjausliikkeelle on sulkeutumassa.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorin Hannele Korhosen mukaan päästövähennysten vauhtia pitää kiristää tuntuvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmasto lämpenee jopa tuplavauhtia tavoitteeseen nähden

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää uutta potkua globaaleihin päästövähennyksiin, sillä kasvihuonekaasujen päästöt eivät ole kääntyneet laskuun, sanoo tutkimusprofessori Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta.

”Vauhtia pitää kiristää”, sanoo Korhonen, joka on myös Suomen ilmastopaneelin jäsen.

Maiden antamien sitoumusten perusteella ei olla lähelläkään Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 asetettua tavoitetta pysäyttää lämpeneminen 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä.

”Nykytoimien perusteella lämpeneminen on 2,5–3 astetta”, Korhonen sanoo.

Hänen mukaansa tarvitaan nettonollapäästöt vuosisadan puoliväliin mennessä, jotta lämpötilan nousu saadaan pysymään 1,5 asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan.

”Silti merenpinnan nousu ja jäätiköiden sulaminen jatkuvat jopa satoja tai tuhansia vuosia”, Korhonen toteaa.

Koronapandemian takia päästöt vähenivät vuonna 2020, mutta ne ovat palanneet entisiin uomiinsa. Fossiilisten kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttö on lisääntynyt.

”Pidemmällä aikavälillä myönteistä on se, että vähäpäästöisen teknologian, muun muassa aurinko- ja tuulienergian, hinnat ovat laskeneet. Ihmisperäinen kulutus on kuitenkin kasvanut, mikä on syönyt hyvää kehitystä”, Korhonen kertoo.

Päästöjä on saatava alas kaikilla sektoreilla, ei ainoastaan energiantuotannossa vaan myös maankäytössä, teollisuudessa ja liikenteessä.

”Rakenteiden pitää muuttua niin energian- kuin ruoantuotannossakin, jotta fossiilisesta energiasta ja muista kasvihuonekaasupäästöistä päästään pois”, Korhonen sanoo.

Ukrainan sota ja riippuvuus Venäjän öljystä ja kaasusta ovat lisänneet paineita irrottautua fossiilisista polttoaineista.

Edistystä on Korhosen mukaan tapahtunut muun muassa teollisuuden innovaatioissa ja rakentamisen energiatehokkuudessa. Liikenteessä sähköistyminen ja biopolttoaineet ovat kehittyneet vauhdilla, ja tulossa on myös vety.

Pelkät päästövähennykset eivät enää riitä.

”Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä näkyy kaikissa raporteissa. Kustannustehokkaita keinoja ovat toistaiseksi vain metsittäminen ja hiilen sitominen maaperään”, Korhonen sanoo.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen energia- ja ilmastoasiantuntijan Kaisa Kososen mukaan on realistista odottaa, että muutos parempaan on kiihtymässä.

Ratkaisut ovat olemassa, ne vain pitäisi ottaa käyttöön

”Olemme uniikin tilanteen edessä. Haasteet ovat isompia kuin koskaan aikaisemmin ja vakavampia kuin olemme osanneet ajatellakaan”, sanoo ympäristöjärjestö Greenpeacen energia- ja ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.

Tuoreet mittaustulokset napa-alueilta ja jäätiköiden sulamisnopeudesta sekä ekosysteemien tilanteesta ovat karuja. Edes lämpenemisen rajoittaminen kriittisenä pidettyyn 1,5 asteeseen ei ehkä enää riitä pelastamaan koralleja, jotka ovat tärkeä kala-aitta muun muassa Aasiassa.

Samaan aikaan ratkaisut ovat saatavilla. Ne vain pitäisi ottaa käyttöön.

”Teknologisia ratkaisuja fossiilisesta energiasta luopumiseksi on olemassa, eikä talous estä niiden toteuttamista. Olennaisia ovat politiikkatoimet ja päätökset. Vielä ollaan kuitenkin liikaa kiinni vanhassa”, Kosonen sanoo.

”Fossiilimaailman intressit ovat yhä vallankahvassa.”

Maailmanloppua Kosonen ei maalaile vaan peräänkuuluttaa rohkeaa tekemisen meininkiä.

”Kyse ei ole siitä, onko toivoa, vaan siitä, onko toimintaa”, pitkän linjan ilmastoaktiivi sanoo.

”On realistista odottaa, että muutos parempaan kiihtyy.”

Kosonen innostui viime vuonna kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportista, jonka mukaan uusiutuvat energiamuodot ovat yleistyneet nopeasti ja sähköautot ovat lyöneet myyntiennätyksiä.

IEA:n mukaan vuoteen 2050 mennessä tuuli- ja aurinkoenergian avulla voitaisiin tuottaa jopa 70 prosenttia maailman sähköstä. Tuolla sähköllä sitten korvataan fossiilisia polttoaineita liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa.

”Ennen tällaisia raportteja teki Greenpeace. Nyt teollisuusmaiden oma energiajärjestö!” Kosonen muistuttaa.

Maaliskuussa IEA julkaisi kymmenen kohdan listan öljyn käytön pikaiseksi vähentämiseksi. Keinovalikoimassa ovat esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen, etätyöt, työmatkapyöräily, autottomat päivät ja sähköautot.

Suomi voisi näyttää mallia.

”Pohjoismaat ovat monella mittarilla hyvinvoinnin ja teknisen osaamisen kärkeä. Jos me onnistumme osoittamaan, että hyvinvointivaltio voidaan toteuttaa ilmastoystävällisesti luontokatoa lisäämättä, on vaikutus iso”, Kosonen haastaa.

Vastuu on hänen mukaansa ennen kaikkea politiikkatoimilla ja yhteiskunnallisilla päätöksentekijöillä. Tämä koskee myös elämäntapavalintoja.

”Esimerkiksi kasvisruoan kohdalla ei ole mitään mieltä, että asia jätetään yksilöiden harteille, kun kyseessä on muutos, joka tarvitaan koko yhteiskunnassa. Ihan puhtaasti tieteen valossa”, Kosonen pohtii.

”Suomen ei kannata jäädä odottamaan, mitä muut tekevät.”

Luken tutkimusprofessori Kristiina Lång muistuttaa, että turvepelloista luopuminen on Suomelle mahdollisuus, kun mietitään keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lihansyöntiä vähemmäksi ja turvepellot kosteikoiksi

Ruoantuotanto aiheuttaa merkittävän osan ilmastopäästöistä niin globaalisti kuin Suomessakin. Erityisesti eläintuotannon ilmastovaikutus on suuri. Se aiheuttaa metaanipäästöjä ja vaatii paljon peltoalaa.

”Ruokavaliolla on iso merkitys päästöjen vähentämisessä”, sanoo sanoo tutkimusprofessori Kristiina Lång Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Maatalouden päästöistä suurin osa tulee maaperästä, joko turvepelloilta turvekerrosten hajotessa, kivennäismaiden hiilivaraston pienentyessä tai typpilannoituksen kautta.

Turvepellot ovat Suomessa iso päästölähde, suunnilleen samaa luokkaa kuin henkilöautoliikenne. Maatalouden päästöistä ne tuottavat jopa 60 prosenttia, vaikka turvepeltoja on vain kymmenisen prosenttia koko peltoalasta.

Turvemailla on vieläpä paljon peltoja, jotka eivät ole aktiivisessa ruoantuotannossa. Silti ne aiheuttavat päästöjä. Turve sisältää paljon hiiltä ja typpeä, joista syntyy kasvihuonekaasuja ojituksen kuivattaessa suon pintakerrosta.

”Turvepellot ovat valtava potentiaali, jota Suomen ei kannata hukata, kun mietitään keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo Lång, joka on myös Suomen ilmastopaneelin jäsen.

Långin mukaan tuottamattomat turvepellot tulisi muuttaa kosteikoiksi.

Suomalainen ruoantuotanto perustuu pitkälti eläintuotantoon.

Eläinperäisten tuotteiden tuottaminen vaatii paljon peltoalaa verrattuna kasviperäisiin tuotteisiin. Rehujen tuotannossa on lähes 80 prosenttia peltoalasta.

”Ruokavalioiden muuttuminen mahdollistaisi siis ilmastovaikutusten pienentämisen esimerkiksi metsityksellä”. Lång sanoo.

Vuonna 2019 valmistunut Ruokaminimi-hanke laski, että vegaaninen Suomi saataisiin ruokittua 0,5 miljoonalla peltohehtaarilla eli noin neljäsosalla koko peltoalasta.

”Tämä havainnollistaa ruokavalion merkitystä pellonkäytölle”, Lång toteaa.

Eläinperäisen ruoan tuotanto vaatii paljon pinta-alaa. Sen piirissä on kaikkiaan noin kaksi miljoonaa hehtaaria peltoa.

Ruokaminimissä tarkasteltiin ensi kertaa peltojen hiilivarastojen merkitystä ruoan ilmastokuormassa ja ruokavalion ilmastovaikutuksen pienentämisessä. Tämä osoittautui suureksi.

Selvityksen mukaan ilmastohyötyjä tuottava ja samalla ravitsemussuositukset täyttävä ruokavalio edellyttää merkittävää lihankulutuksen vähentämistä ja kasviperäisten tuotteiden lisäämistä.

Parhaimmillaan ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan pienentää 40 prosenttia.

Fakta IPCC kokoaa ilmastotietoa päätösten tueksi Kansainvälinen, YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC kokoaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja antaa suosituksia päätöksenteon tueksi. Siten suositukset vaikuttavat myös tavallisiin kuluttajiin.

IPCC:n raportit ovat maailman seuratuimpia ilmastojulkistuksia. Niitä käytetään kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden pohjana.

IPCC ei tee itse tutkimusta vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa. Raporttien lähteinä käytetään tuhansia tieteellisiä julkaisuja.

