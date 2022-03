Ilmatieteen laitos ennustaa viikonlopulle voimakkaita tuulia ja lumipyryjä.

Torstaina pääkaupunkiseudulla päästään vielä nauttimaan keväisestä säästä, sillä aurinkoa riittää ja lämpötila pysyttelee kymmenen asteen tuntumassa.

”Perjantainakin voidaan päästä siihen kymmenen asteen pintaan, mutta sitten sää muuttuu toisenlaiseksi”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Viikonlopun aikana kylmä sää leviää Pohjois-Suomesta ja lämpötila laskee etelässä lähelle nollaa.

Viikonloppu on myös tuulinen. Ilmatieteen laitos on antanut lauantaille monia maakuntia koskevan maa-alueiden tuulivaroituksen. Tuuli on Laakson mukaan voimakasta ja puuskaista. Tuulennopeus voi Uudellamaalla nousta puuskissa 20 metriin sekunnissa.

Merialueilla voi jopa myrskytä, sillä tuulennopeus nousee paikoittain 21 metriin sekunnissa.

Perjantaina Suomen yli liikkuu lumisadealue, joka tuo runsaasti lunta maan pohjois- ja itäosiin. Tämä heikentää ajokeliä. Pohjois- ja Itä-Suomessa lunta voi viikonloppuna kertyä runsaat kymmenen senttimetriä.

Lauantaina lumikuuroja tulee myös etelässä, mutta Laakson mukaan ne jäävät vähäisiksi. Helsingin seudulla lunta voi kertyä muutaman senttimetrin verran.

Ensi viikolla lumisateet jatkuvat etelässä ja sää on pilvistä.

”Maanantain tienoilla voi tulla lumipyryä.”

Silloin lunta on odotettavissa viikonloppua enemmän, mutta tarkkoja kertymiä ennusteet eivät Laakson mukaan vielä näytä.

Myös lämpötila pysyttelee kylmänä koko ensi viikon ajan. Etelässä pakkasta voi päivisin olla muutama aste ja öisin viidestä kymmeneen astetta.