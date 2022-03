Ruoka-apua järjestävä yhdistys sai sodan takia eteensä uuden ongelman Porvoossa – ”Tilanne on nyt eskaloitunut”

Porvoon Lähimmäistyö ei hyödy raha­lahjoituksista, sillä lahjoitusten on tultava ruokana.

Vähävaraisille tarkoitettu ruoka-apu on vaarassa loppua Porvoosta, koska tarvitsijoiden määrä on Suomeen saapuneiden ukrainalaisten vuoksi kasvanut.

Yleensä Porvoon Lähimmäistyön ruokajakelusta saa mukaansa ison Ikea-kassillisen verran ruokaa, mutta nyt sitä riittää vain pieneen muovipussilliseen, yhdistyksen puheenjohtaja Katja Paasonen kertoo. Pussit täyttyvät nykyisin esimerkiksi salaatilla ja leivällä, sillä lihaa, maitotuotteita ja eineksiä on aiempaa vähemmän tarjolla.

Ruoka-avun jakeluissa käy tavallisesti noin 100–140 ihmistä, Paasonen kertoo. Monet kävijät ovat pitkäaikaistyöttömiä, työkyvyttömyyseläkkeellä olevia, eläkeläisiä tai opiskelijoita.

Nyt jonoihin on tullut myös ukrainalaisia, mikä on nostanut apua tarvitsevien määrää useilla kymmenillä. Ukrainalaisia on Paasosen mukaan tullut Porvoon, Sipoon ja Askolan alueelta. Ruoka-apua tarjotaan kaikille tarvitsijoille niin kauan, kun sitä riittää.

Tilannetta hankaloittaa myös se, että yhdistyksen saamat ruokatoimitukset ovat vähentyneet.

”Jos ei tule jotain ratkaisua, niin huonosti käy.”

Etenkin ruokatukuista on tullut aiempaa vähemmän ruokaa. Tavallisesti yhdistys saa tukuista esimerkiksi tuotteita, joissa on virheellisiä pakkausmerkintöjä.

Lisäksi kouluista ja päiväkodeista tulee ylijääneitä aterioita ja kaupoista hävikkiruokaa.

Paasonen on kuullut, että jotkut ukrainalaisten yksityismajoittajat ovat hakeneet hävikkiruokaa kaupoista suoraan.

”Tilanne on nyt eskaloitunut, koska he eivät ole miettineet etukäteen ylläpitoa.”

Lue lisää: Moni suomalainen haluaa tarjota koti­majoitusta pakolaisille, mutta eteen saattaa tulla yllättäviä kustannuksia

Yksityismajoittajille menevä ruoka on pois yhdistykseltä, mikä harmittaa Paasosta, sillä yhdistys jakaa ruokaa tasapuolisesti kaikille tarvitsijoille.

Yhdistyksen suunnitelmissa oli muuttaa uuteen paikkaan, sillä nykyiset toimitilat Porvoon keskustassa Vänrikinkadulla puretaan. Nykyinen tilanne kuitenkin pakottaa pohtimaan asiaa uudelleen.

”Saimme kaupungilta avustusta, että pääsemme uusiin vuokratiloihin. Mutta voimmeko ottaa niitä vastaan, jos ei ole ruokaa jaettavaksi?”

Jos toiminta jää tauolle, yhteistyökumppanit saattavat sen aikana hävitä.

”Aina on se riski.”

Yhdistys ei hyödy rahalahjoituksista, koska tällaiseen avustustyöhön tuleva ruoka on lain mukaan tultava lahjoituksina. Yhdistys ei siis voi ostaa ruokaa jaettavaksi.

Yksityishenkilöt voivat lahjoittaa yhdistykselle muun muassa säilykkeitä, kuivatuotteita ja lastenruokia. Tuoretta ruokaa yhdistys ei ota yksityishenkilöiltä vastaan, koska on mahdotonta tietää, miten sitä on säilytetty.

Paasonen toivoo silti, että tilanne pystyttäisiin purkamaan muulla tavoin.

”Pitäisi valtakunnallisesti ratkaista tällainen asia, etteivät suomalaiset ruokajonot kaadu kokonaan.”

Minna Hulkkonen on sisäministeriössä Ukrainan pakolaistilanteen koordinaatioryhmän puheenjohtaja. Hänen korviinsa ongelma ei ollut vielä torstaina kantautunut. Hulkkoselle tulee mieleen, että ruoka-apua hakevat ukrainalaiset eivät välttämättä ole rekisteröineet oleskeluaan.

”He, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua ja rekisteröityneet vastaanoton piiriin, ovat sellaisia henkilöitä, jotka saavat ilmaisen majoituksen ja vastaanottorahan, jolla voivat kattaa ruokamenot. Lähtökohta tietenkin on, että heidän ei tarvitse mennä ruokajonoihin.”