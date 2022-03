”Tokihan tähtitieteellisesti kevät etenee”, sanoo päivystävä meteorologi Erik Saarikalle.

Poikkeukselliset kevätsäät ovat päättymässä. Viikonloppuna ja maanantaina monin paikoin sataa jälleen lunta, ja erityisesti ensi viikolla sää muuttuu jälleen talvisen kylmäksi.

”Ensi viikolla kylmenee aika radikaalisti. Meidän ilmamassamme menevät talvisiksi”, kertoo päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta.

Viime aikoina Suomessa on nautittu vuodenaikaan nähden lämpimistä säistä. Täyskäännös tarkoittaa sitä, että sunnuntaista alkaen sää on poikkeuksellisen kylmää. Erityisen hyytävää on öisin.

”Eivätkä päivän ylimmätkään lukemat häävejä ole, ne ovat niukasti nollan yläpuolella etelässäkin”, sanoo Saarikalle.

Eli talvitakkia ei kannata laittaa varastoon vielä viikonloppuna?

”Jos tykkää palella aamuisin, sitten voi laittaa.”

Vielä perjantaina maan korkeimmat lämpötilat nousevat kahdeksaan asteeseen esimerkiksi Lounais-Suomessa. Pakkasella pysytään arviolta Kajaanista pohjoiseen.

Lauantaita leimaa tuulisuus. Maan etelä- ja keskiosassa voidaan kokea myrskypuuskia, ja merialueilla varoitetaan vaarallisista myrskytuulista.

”Virtaus ääntyy pohjoisen puolelle. Ylimmät lämpötilat ovat alle viisi astetta koko maassa”, sanoo Saarikalle.

Sunnuntaina kylmenee. Etelässäkin päivän korkeimmat lämpötilat painuvat pakkaselle.

Lumi- ja vesisateita saapuu tulevina päivinä kahdessa osassa.

Ensimmäisessä osassa perjantaina lunta sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelämpänä sateet tulevat vetenä, ja ne painottuvat erityisesti maan keskiosiin.

Seuraava matalapaineen keskus tulee sunnuntaina lännestä. Se tuo mukanaan sateita ensin Länsi-Suomeen, ja maanantain aikana ne liikkuvat kohti koillista. Kylmällä säällä maan keskiosien ja etelänkin sateet tulevat lumena.

Lumet eivät pääse ensi viikolla sulamaan, mikä myös osaltaan hidastaa kevään etenemistä. Uutiset ovat hyviä hiihdon ystäville, sillä latuja saatetaan saada talven myötä uuteen kukoistukseen.

Saarikalle arvioi, että lunta tulee esimerkiksi etelässä ”joitakin senttejä”. Vielä on aikaista arvioida tarkemmin.

Näköpiirissä ei ole, milloin talvinen sää päättyy. Saarikallen mukaan sitä saadaan nyt toistaiseksi.

”Tokihan tähtitieteellisesti kevät etenee, eli aurinko paistaa enemmän ja enemmän. Kyllähän se vähän sitä yrittää kompensoida.”