Räsänen kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikoksiin.

Tänään keskiviikkona ratkeaa, saako kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) vapauttavan vai langettavan käräjätuomion homoja koskevista puheistaan ja kirjoituksistaan.

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio kello 13.

Päivi Räsänen järjestää samaan aikaan eduskunnan tiloissa tiedotustilaisuuden, jossa hän kommentoi tuomiota. Räsänen kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikoksiin.

HS.fi uutisoi tuoreeltaan tuomiosta.

Oikeudenkäynti on herättänyt huomiota myös Suomen rajojen ulkopuolella. Eri arvioiden mukaan 2 500–3 000 ihmistä osoitti tukea Räsäselle Unkarin Budapestissä Suomen suurlähetystön edustalla helmikuussa.

Räsänen on saanut tukea myös esimerkiksi republikaaneilta Yhdysvalloista. Teksasilainen republikaaniedustaja Chip Roy lähetti Räsäselle kirjeen ja kertoi tuestaan, yhdysvaltalainen konservatiivinen uutiskanava Fox News uutisoi helmikuussa.

Syyttäjä vaati oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä Räsäselle 120 päiväsakon rangaistusta kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Yksi syytteistä koskee Räsäsen vanhaa pamflettia Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi. Räsänen luonnehti pamfletissa homoseksuaalisuutta muun muassa psykoseksuaalisen kehityksen häiriöksi.

Toisen syytteen Räsänen sai sosiaalisen median julkaisuistaan kirkon ja Pride-tapahtuman yhteistyöstä vuonna 2019. Räsänen kirjoitti tuolloin, että ”Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?”.

Kolmas syyte koskee Ylen radio-ohjelmaa.

”Kyllä se on mun mielestäni ihan selkeä asia, et Jumala ei alun perin luonut ihmisiä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille, Ja selkeästi se on Jumalan tahdon vastaista ja syntiä, jos ollaan jossain muussa seksuaalisuhteessa”, Räsänen sanoi lähetyksessä.

Räsäsen puolustus vetosi oikeudessa muun muassa siihen, että syyttäjä ei ole ymmärtänyt synnin ja häpeän käsitteitä oikein teologisella tavalla. Puolustuksen mukaan kyse ei ole siitä, että joku asetettaisiin ihmisarvoltaan alempiarvoiseksi kuin joku toinen.