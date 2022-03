IS: Räppäri Milan Jaff tuomittiin törkeästä pahoin­pitelystä yli vuoden ehdottomaan vankeuteen

Milan Jaff sai Kymenlaakson käräjäoikeudessa tuomion törkeästä pahoinpitelystä, joka tapahtui keväällä 2020.

räppärinä tunnettu Milan Jaff tuomittiin perjantaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, kertoo Ilta-Sanomat.

Jaff, 22, pahoinpiteli entuudestaan itselleen tuntemattoman ikätoverinsa Kotkassa toukokuussa vuonna 2020. Rikos tapahtui kotibileissä, ja sitä edelsi osapuolten välinen riita.

IS:n mukaan Jaffin käyttämä väkivalta oli oikeuden mukaan erityisen raakaa ja kokonaisuutena arvostellen törkeää. Hän muun muassa potki maahan kaatunutta miestä päähän useita kertoja.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Jaff on julkaissut muun muassa väkivaltaa, rikollisuutta ja jengikulttuuria ihannoivaa rap-musiikkia ja niihin liittyviä musiikkivideoita Youtubessa. Instagramissa hänellä on yli 110 000 seuraajaa.

Jaff on ollut syytettynä myös katujengeihin liittyvien väkivaltarikosten kokonaisuudessa, jota Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset ovat tutkineet.

Tapaus on koskenut yhtä espoolaista ja yhtä helsinkiläistä katujengiä, joista jälkimmäisen yhtenä johtohahmona on pidetty Jaffia. IS:n mukaan syyttäjä on vaatinut Jaffille vähintään kahdeksan vuoden vankeus­rangaistusta.

Aiemmin Jaff on tuomittu runsaan neljän kuukauden vankeus­rangaistukseen kokonaisuudesta, jossa hän sai tuomion muun muassa ryöstöstä ja pahoinpitelystä.

Jaff on parhaillaan syytteessä katu­jengi­kokonaisuuden lisäksi myös kahdesta seksuaali­rikoksesta Helsingin käräjä­oikeudessa ja toisesta pahoin­pitelystä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.