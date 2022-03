Idän tavaraliikenteestä oli jo ennen VR:n päätöstä loppunut noin puolet muun muassa aiempien pakotteiden vuoksi, VR:stä kerrotaan.

VR Transpoint kertoo keskeyttävänsä idän tavaraliikenteen huomenna kello 12:sta alkaen Venäjä-pakotteiden takia. Vaunujen palautus Suomesta Venäjälle kuitenkin jatkuu toistaiseksi, VR:n lehdistötiedotteessa kerrotaan.

VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo STT:lle, että päätös koskee kaikkea Venäjältä Suomeen tulevaa tavarajunaliikennettä lähtömaasta riippumatta.

”VR on velvoitettu noudattamaan länsimaisia pakotteita. Meidän vastakumppanimme on Venäjän rautatiet (RZD), joka on pakotteiden alainen. Näin ollen emme voi tehdä heidän kanssaan liiketoimintaa”, Koskinen selittää.

”Teemme (normaalisti) liiketoimintaa (Venäjän rautateiden kanssa) siinä vaiheessa, kun juna tulee Suomen rajan yli. Nyt tämä loppuu.”

Koskisen mukaan noin puolet Venäjältä Suomeen tulevasta tavaraliikenteestä on loppunut jo ennen VR:n päätöstä. Tuontia on vähentänyt paitsi aiemmat talouspakotteet myös yritysten itsenäiset päätökset olla ottamatta tuotteita Venäjältä.

VR Transpointin palvelut painottuvat vientiteollisuuden tuote- ja raaka-ainekuljetuksiin.

Eilen kerrottiin, että myös Helsingin ja Pietarin väliä kulkevien Allegro-junien liikennöinti keskeytetään toistaiseksi. Viimeiset junavuorot ajetaan huomenna.

Oikaisu 26.3. kello 15.31: Jutussa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti, että vaunujen palautus Suomeen jatkuu. Tosiasiassa vaunujen palautus Suomesta Venäjälle jatkuu.