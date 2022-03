”Muutama päivä kuulostaa vähän epärealistiselta”, turva­paikka­yksikön johtaja Antti Lehtinen Maahan­muutto­virastosta sanoo.

Sotaa pakenevilla ukrainalaisilla on Suomessa oikeus tilapäisen suojelun asemaan, joka takaa heille heti oikeuden tehdä työtä.

Käytännössä työnteko ei kuitenkaan ala heti. Se onnistuu noin kuukauden päästä suojelun hakemisesta.

HS kertoi torstaina Ukrainasta Suomeen paenneesta Lena Feloniukista, jolla olisi jo valmiina työpaikka kääntäjänä. Hän kuvaili käyvänsä joka päivä kysymässä Maahan­muutto­virastosta, milloin hän saa luvan.

”Miksi tämä kestää niin kauan, kun meitä olisi paljon nuoria ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä?” Feloniuk sanoi.

HS kysyi Maahanmuuttovirastolta, mikä hakemusten käsittelyä viivyttää.

Ukrainalaisten suojelupäätökset tehdään keskimäärin kahdessa viikossa. Sen jälkeen kestää vielä viikosta kahteen viikkoon, että he saavat käsiinsä oleskelulupakortin. Käytännössä työnteko voi alkaa vasta silloin.

Viikko sitten Maahanmuuttovirasto lupasi käsittelyaikojen ”lyhenevän koko ajan”, mutta arviot ovat pysyneet samoina. Mikä työnteko-oikeuden saamisessa kestää?

Prosessi on uusi, turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Maahan­muutto­virastosta vastaa.

”Hakemuksia on 13 000. Meillä ei tietenkään ole tätä varten ollut valmiina suoraan resursseja. Meidän on pitänyt organisoida tekeminen uudelleen”, Lehtinen sanoo.

Lehtisen mukaan virasto tietää hyvin, että paine luvan saamiselle nopeasti on suuri, kun työpaikka on jo löytynyt. Hänen tietoonsa on tullut ”jonkin verran” tällaisia tapauksia.

Maahanmuuttovirasto on Lehtisen mukaan palkannut ja palkkaamassa kymmeniä uusia työntekijöitä hakemusten käsittelyyn. Viraston uusien omien työntekijöiden lisäksi töihin on hankittu vuokra­työntekijöitä.

Yhteensä yli 13 000 ukrainalaista on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta. Heistä yli kymmenen prosenttia eli noin 1 700 ihmistä on saanut päätöksen suojelusta. Lehtisellä ei ole tietoa, kuinka moni heistä on saanut oleskelu­lupa­korttinsa.

Lehtinen huomauttaa, että tavalliseen turva­paikka­prosessiin verrattuna työnteko-oikeuden saa nopeasti.

”Se ei tietenkään tarkoita, etteikö pyrittäisi saamaan tätä tilapäisen suojelun menettelyä mahdollisimman nopeaksi.”

Tulijat rekisteröityvät eli jättävät hakemuksensa poliisille tai raja­viranomaiselle. Lehtisen mukaan jokaisen oma käsittelyaika riippuu paljon siitä, onko tässä vaiheessa kaikki tehty oikein.

Jos tietoja puuttuu tai niissä on virheitä, Maahanmuuttoviraston täytyy pyytää täydennystä. Esimerkiksi aluksi monen hakemuksesta puuttui valokuva, Lehtinen sanoo.

”Oleskelulupakorttiin tarvitsee valokuvan. Sitä on jouduttu pyytämään aika paljon.”

HS:n haastattelema Lena Feloniuk sanoi, että muualle Eurooppaan lähteneet ukrainalaiset ovat saaneet työlupia jo muutamassa päivässä. Lehtisellä tai Euroopan unionin turvapaikkavirastolla (EUAA) ei ole toistaiseksi tietoja käsittelyajoista eri maissa.

Olisiko vain muutaman päivän viive mahdollinen Suomessa?

Lehtisen mukaan esteenä olisi oleskelulupakortti, johon tulee esimerkiksi biometrinen tunniste. Virasto saa kortin haltuunsa noin viikon päästä tilauksen tekemisestä.

”Siinä olen vähän skeptinen. Nopeuttamismahdollisuuksia on, mutta muutama päivä kuulostaa vähän epärealistiselta korttitilauksen vuoksi.”