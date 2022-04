Ukrainalaisilla voi olla hyvät mahdollisuudet saada töitä Suomesta, mutta erityisesti kielitaito saattaa tulla esteeksi.

”Arvostan, että valtionne auttaa meitä, mutta tavoitteeni on ansaita rahaa itse. En ole laiska, haluan tehdä töitä”, sanoo viikko sitten Suomeen saapunut Maija Furtatova.

Perheoikeuteen erikoistuneella juristilla Maija Furtatovalla oli suunnitelma.

Hänen oli tarkoitus avata yli viidentoista vuoden työuran jälkeen oma lakitoimisto kotikaupungissaan Ukrainan Mykolajivissa. Toimistotilakin oli valmiina.

Nyt Furtatova vastaa puhelimeen Lopelta Riihimäen kupeesta, minne päättyi kahdeksan päivän pakomatka sodan keskeltä. Furtatova ja hänen 13-vuotias poikansa asuvat nyt talossa kahdeksan sukulaisensa kanssa.

”Minulla oli paljon suunnitelmia ja unelmia, mutta nyt... Olen elossa ja poikani on elossa, ja olen onnellinen siitä”, Furtatova sanoo.

Furtatova on yksi tuhansista ukrainalaisista, jotka etsivät nyt työtä Suomesta. Hän saapui maahan noin viikko sitten ja kertoo aloittaneensa työnhaun heti toisena päivänä saapumisestaan.

”En ole tottunut olemaan tekemättä mitään.”

Työpaikkaa ei ole vielä löytynyt, mutta Furtatovalla on jo takana kaksi työhaastattelua. Hän haluaisi löytää jotain, missä voisi hyödyntää koulutustaan. Hän kertoo valmistuneensa lakimieheksi kuusitoista vuotta sitten.

Jotta Furtatova voisi työskennellä omassa ammatissaan, hänen tulisi käytännössä tuntea Suomen lainsäädäntö. Hänen mukaansa työtä on ollut vaikeaa löytää myös kielitaidon puutteen vuoksi: pelkkä englanti ei tunnu riittävän.

”Olen valmis assistentin töihin. Se on ainoa työ, josta voin aloittaa täällä. Ymmärrän sen.”

Furtatova ei haluaisi vaihtaa alaa ruumiilliseen työhön mutta sanoo olevansa valmis siihenkin, jos on pakko. Tällä hetkellä hän ja hänen sukulaisensa odottavat, milloin he saavat heille kuuluvan vastaanottorahan.

Maija Furtatova kehuu suomalaisia ystävällisyydestä ja avuliaisuudesta. ”Serkullani on kuuden kuukauden ikäinen vauva. Naapurit toivat meille ruokaa, vauvanvaatteita ja jopa lastenvaunut.”

Suomeen on saapunut lähes 15 000 ukrainalaista, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua. Millaiset mahdollisuudet heillä on saada töitä?

”Suomessa on nyt työvoimapula todella monella alalla. Sen vuoksi heillä on hyvät mahdollisuudet saada työtä”, sanoo erityisasiantuntija Susanna Piepponen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tosin hän huomauttaa heti perään, että lukuisat seikat vaikeuttavat heidän työnhakuaan. Moni ukrainalainen ei osaa edes englantia, ja useassa ammatissa vaaditaan Suomessa hyväksytty tutkinto.

Suurin osa aikuisista ukrainalaispakolaisista on naisia. Piepponen arvioi heidän työllistymistään varovaisesti myös siksi, että ukrainalaisten naisten työllisyysaste Suomessa on tähän asti ollut alle 50 prosenttia, ilman pakolaisstatusta.

Hyvin harva ukrainalainen on vielä päässyt aloittamaan töitä Suomessa, sillä he vasta odottavat oleskelulupiaan.

Aiemmin HS kertoi töiden aloittamisen viiveen johtuvan osittain siitä, että ukrainalaiset joutuvat odottamaan oleskelulupakorttinsa saapumista jopa kuukauden.

Lue lisää: Ukrainalaisten piti päästä Suomessa heti töihin, mutta käytännössä siihen menee ainakin kuukausi – HS kysyi, mikä luvissa kestää

Nyt Maahanmuuttovirasto on kertonut pyrkivänsä nopeuttamaan ukrainalaisten pääsemistä töihin. Jatkossa he saavat tiedon oleskeluluvastaan aiempaa nopeammin eikä oleskelulupakortin saapumista tarvitse odottaa.

Työvoimapulaa on Suomessa erityisesti it-alalla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa, Piepponen listaa. Etenkin jälkimmäisissä on suuri merkitys kielitaidolla ja Suomeen soveltuvalla koulutuksella.

”It-alalla tuskin kysellään suomen kielen tai tutkinnon perään”, Piepponen sanoo.

Osalla ukrainalaisista on ollut jo valmiina kausityöpaikka maataloudessa. Piepposen arvion mukaan heidän osuutensa kaikista tilapäisen suojelun perusteella tulleista on todennäköisesti pieni.

Nyt voisi olla tilaisuus muuttaa suomalaista työelämää, sanoo johtaja Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK). Työvoimapula ei ole helpottamassa hetkeen.

”Nyt meillä on hieno mahdollisuus siihen, että madalletaan kielitaitokynnyksiä. Olisi myös hyvä, että useampi yritys ottaisi ulkomaalaisia töihin.”

Susiluodon mielestä tulisi myös tarkastella esimerkiksi yksityisen ja julkisen puolen kielitaitovaatimuksia sekä niiden valvontavaatimuksia hoiva-alan joissakin tehtävissä.

EK:ssa ollaan optimistisia ukrainalaisten työllistymisen suhteen. Susiluodon mukaan yritykset ovat suhtautuneet myönteisesti, vaikka sodan keskeltä saapuvien työkunto ei olekaan täydellinen.

Maija Furtatova tuli Suomeen, sillä hänen serkkunsa on opiskellut ja asunut täällä. Hän pakeni Ukrainan Mykolajivista poikansa ja sukulaistensa kanssa maahan Odessan, Romanian ja Unkarin kautta.

Vielä ei tiedetä, millainen koulutus pakolaisilla on tai minkä alojen ammattilaisia he ovat. Asia selviää hiljalleen, kun he ilmoittautuvat työnhakijoiksi te-toimistoihin.

Kuten kuvitella saattaa, ammattien kirjo on laaja. Maija Furtatova sanoo, että esimerkiksi ukrainalaisille opettajille olisi nyt kysyntää. Hänen käsityksensä mukaan heitä kaivattaisiin auttamaan esimerkiksi suomalaisissa kouluissa.

”Opettajat ovat erittäin suosittuja nyt, koska Suomessa tarvitaan tulkkeja ja kääntäjiä, jotka auttavat pakolaisia.”

Furtatovan täti taas työskenteli insinöörinä ydinvoimalassa. Sitä vastaavan työn löytäminen on hankalaa. Furtatova ei tiedä, mitä täti aikoo tehdä Suomessa.

”Hän on ammattilainen mutta ei osaa englantia.”

Sitä paitsi osa pakolaisista on edelleen pelokkaita ja stressaantuneita kokemuksiensa vuoksi ja paperityöt vievät aikaa, Furtatova huomauttaa.

Pitkän aikavälin suunnitelmia on vaikea tehdä. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan sota kestää ja miltä Ukraina näyttää sen päätyttyä. Furtatovakaan ei osaa arvioida, kuinka kauan hän aikoo olla Suomessa.

Hän sanoo nukkuvansa Suomeen päästyään paremmin kuin aiemmin mutta on huolissaan Ukrainaan jääneestä miehestään.

”Rukoilen joka päivä, että hän on elossa.”