HS:n kerran viikossa julkaistava koronakatsaus kertoo rokotus-, sairaalahoito- ja tartuntatilanteen kehittymisestä viime viikkoina.

Tehohoidossa koronataudin takia olevia potilaista on nyt hieman enemmän kuin viikko sitten.

Maanantaina tehohoidossa oli 45 koronapositiivista potilasta, joista 36 oli hoidossa koronataudin vuoksi, kertoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen kansallisesta tehohoitoa koordinoivasta toimistosta.

Viikko sitten luvut olivat 43 ja 31.

”Tehohoidon tarvetta on siis edelleen huomattavan runsaasti, nyt enemmän kuin viime viikolla”, Reinikainen kertoo HS:lle sähköpostitse.

THL:n sairaalatiedot eivät ole päivittyneet sitten viime keskiviikon. Päivittymisongelmaa korjataan THL:n mukaan parhaillaan.

THL:n ja tehohoidon koordinoivan toimiston luvut voivat poiketa hieman toisistaan tilastointierojen takia.

Sairaala- ja tehohoito­luvuissa ovat mukana myös ne potilaat, joiden sairaalaan joutumisen pääsyy on jokin muu kuin koronatauti.

Esimerkiksi viime keskiviikon tietojen mukaan koronatautia sairastavista perus­terveyden­huollon potilaista noin puolet ja erikoissairaanhoidon ja tehohoidon potilaista noin kolmannes oli hoidossa ensisijaisesti jonkin muun kuin koronataudin takia.

KolmansiA rokotusannoksia on Suomessa annettu viime keskiviikon tietojen mukaan nyt noin 58,0 prosentille 12 vuotta täyttäneistä. Se on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikko sitten sunnuntaina.

Kokonaan rokottamattomia aikuisia on Suomessa noin 468 000.

Vahvistettujen tartuntojen määrän nousu Suomessa näyttää pysähtyneen.

Ilmaantuvuusluku pysytteli kasvuvaiheen jälkeen 2100–2200:n tuntumassa parin viikon ajan. Tämän päivän luku, 1770, on sitäkin alhaisempi. Raportointiviiveiden takia luvuista ei kuitenkaan voi tehdä kovin pitkälle meneviä tulkintoja.

Tilanteen rauhoittumista ei ole vielä näköpiirissä, sosiaali- ja terveys­ministeriön ja THL:n infossa todettiin viime torstaina.

Luvuissa ovat mukana vain virallisilla testeillä todetut tartunnat, joten todellinen ilmaantuvuus on suurempi.

Suurta osaa perusterveistä oirehtivista tai positiivisen kotitestituloksen saaneista ei enää testata virallisella testillä.

Jätevesissä koronaviruksen määrä on pysytellyt korkeana viime viikkoina.

Alueellisiakin eroja on. Esimerkiksi Helsingissä trendi on kääntynyt nousuun, Hämeenlinnassa ja Seinäjoella laskuun. Tuorein tieto on viime viikon maanantailta.

Nykytilanteessa, jossa monia oirehtivia ei testata, THL:n viikoittainen jätevesiseuranta antaa laajempaa tietoa viruksen esiintyvyydestä kuin vahvistetut tartunnat.

Jätevesiseuranta ei silti anna kovin tarkkaa kuvaa uusien tartuntojen määrästä, sillä koronataudista jo parantunutkin voi erittää virusta pitkään.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä Suomessa on vihdoin laskenut hieman edelliseen mittausjaksoon verrattuna.

Kahden viime viikon aikana THL:n tietoon tuli 337 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kun edeltävien kahden viikon aikana tietoon tuli 351 kuolemaa.

Tilastossa koronavirukseen liittyviksi kuolemiksi määritellään kaikki kuolemat, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän kuluessa positiivisesta testituloksesta kuolinsyystä riippumatta.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lähtenyt jälleen kasvuun Britanniassa. Myös Ranskassa pitkään jatkunut lasku on pysähtynyt.

Tehohoidettavien määrässä vastaavaa kasvua ei kummassakaan maassa ole havaittavissa.

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia eri maiden välillä, sillä hoitokriteerit vaihtelevat maittain. Sama koskee tartuntalukuja erilaisten testauskriteerien takia. Kehityksen suunnan luvut näyttävät kuitenkin hyvin.

TÄMÄ HS:N koronakatsaus ilmestyy kerran viikossa. Jos haluat seurata lukuja tarkemmin, HS:n päivittäin päivittyvät koronagrafiikat löytyvät tästä koronatilannejutusta.