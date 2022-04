Internetistä löytyy lista lääkkeistä, joita maahan saa tuoda. Osa lääkkeistä on ehdottoman kiellettyjä, osaan pitää olla reseptin lisäksi tuontilupa. Mitään lääkettä ei saa tuoda Thaimaahan yli 30 vuorokauden annosta.

SUOMALAISMIEHET joutuivat varsin jännittävään tilanteeseen poliisikoppiin keskellä päivää Bangkokin keskustassa. Mehuostoksilla olleet poliisit pysäyttivät Juuso Raitalan ja Henry Nenosen, kun he olivat saapumassa koronavirustestistä hotellilleen.

Tapaus sattui runsas viikko sitten.

”Noin 50 metriä ennen hotelliamme on mehukoju, jossa poliisit olivat ostoksilla. Saman tien, kun huomasivat meidät, he tulivat jutuille. Tervehtivät ja kysyivät passeja”, Nenonen kertoo.

MOLEMMILLA oli passi mukana koronatestin vuoksi. Raitala ja Nenonen kävivät testissä, koska he olivat lähdössä parin päivän kuluttua Kambodžaan.

”Passeista ilmeni, että maassaolon edellytykset täyttyvät. Sitten ruvettiin tutkimaan taskuja ja Juuson reppua. Minutkin tarkastettiin perusteellisesti kaksi kertaa, ja todettiin, ettei mitään laitonta ole mukana."

Raitalan repusta toinen poliisi kiinnostui kovasti. Siellä oli lääkkeitä, jotka herättivät poliisin mielenkiinnon.

”Olen käynyt hiljattain läpi leikkauksen Suomessa, ja oli luonnollisesti normaalia enemmän lääkkeitä mukana laukussa, kipulääkkeet ja muut. Niiden lisäksi mukanani on lääkkeitä, joihin minulla on reseptit”, Raitala kertoo.

POLIISIT kävivät lääkkeet läpi tarkasti ja soittelivat johonkin.

”Yksi poliisi googlasikin. Vaikka kaikki lääkkeet olivat laillisia ja paperit olivat mukana, oli kuitenkin ilmeisesti sen verran kova arsenaali, että poliisiboksiin lähdettiin testiin.”

Paikalle oli tullut kaksi muuta poliisia. Raitalalta kysyttiin, suostuuko hän testiin.

”En tiedä, mikä vaihtoehto olisi ollut. Sitten lähdettiin neljän poliisin saattaessa poliisiboksille, jossa odotteli iso pamppu. Meidät istutettiin nurkkaan, ja puhelimet otettiin pois”, Nenonen kertoo.

Huumetesti tehtiin pikkuruisessa poliisikopissa, joita Bangkokissa on runsaasti.

POLIISIKOPPEJA näkyy Bangkokissa kadunkupeessa monin paikoin. Ne ovat varsin pieniä ja välillä miehitettyjä.

Kopin nurkassa oli pieni wc. Raitalalle annettiin pussi, johon piti jättää virtsanäyte.

Nenonen istui kopin toisessa nurkassa katsellen tilannetta neljän poliisin seurassa.

Hän kertoo, että Raitalaa koppiin saattanut poliisi laittoi oven häveliäästi kiinni.

”Iso pamppu meni sitten perässä ja avasi oven varmistaakseen, että Juuso kusee.”

SAMAAN aikaan Raitala teki kopissa työtä käskettyä.

”Luonnollisesti jännitti tilanne, koska olen vieraassa maassa ja poliisin korruptiosta on ollut puhetta. Vaikka kaikki lääkkeeni ovat laillisia ja lääkärin määräämiä”, hän kertoo.

Nenonen rupatteli poliisien kanssa Raitalan virtsatoimituksen ajan. Pari nuorta poliisia osasi välttävästi englantia, ja he oli kovin kiinnostuneita siitä, että Nenosella ei synnynnäisesti ole kulmakarvoja ja hiuksia.

”Otin lippiksenkin pois ja esittelin kaljuani. Se nauratti heitä. Ylävitostakin siinä lyötiin yhteen, Nenonen kertoo.

”Iso pamppukin kävi sanomassa ehkä ainoat sanat, jotka hän englanniksi osasi. Hän kysyi: ”Ookei, kannabis?” Vastasin, että sellaista ei ole, mutta nuuskaa on, ja näytin sitten heille, miten sitä käytetään. Sekin oli ilmeisen hauskaa, mutta eivät kokeilleet, vaikka tarjosin.”

TULTUAAN wc-kopista Raitala antoi virtsanäytteensä poliisille, joka analysoi sen. Noin minuutin kuluttua hän totesi, että kaikki ok.

Nenosen mukaan yllättävä kokemus oli jossain jännityksen ja mielenkiinnon rajamailla. Miehet itse tiesivät, että mitään laitonta ei ole tehty, mutta se ei poistanut jännitystä.

”Siinä mietti tietysti, että miksi juuri me jouduimme ratsiaan. Ja kun otetaan puhelimet pois ja pistetään kopin nurkkaan istumaan niin, että viisi poliisia on edessä, onhan se oma juttunsa”, Nenonen kertoo.

”Siinä istuskeltiin ja höpöteltiin, kun iso pamppu vahti Juuson kusemista. Juuso tuli pois, ja antoi pussin nuoremmalle poliisille. Hän otti pipetillä muutaman tipan ja laittoi levyyn, ei mennyt monta sekuntia ja sanoi, että negative, kaikki ok.”

Miehet saivat puhelimensa takaisin, ja heidät päästettiin kopista ulos kadulle.

”Pyysin siinä, että herrasmiehet tulisivat kuvaan. Kun oli kuvat otettu, kaksi heistä lähti jatkamaan sitä hommaa, mitä olivat olleet tekemässä eli lompsottelivat meidän mukanamme takaisin mehukojulle. Käteltiin, toivoteltiin päivänjatkot ja lähdettiin eri suuntiin.

Tapaus sattui Bangkokin keskustassa Juuso Raitalan (vas.) ja Henry Nenosen hotellikadulla.

Huumetestit eivät ole uutta Thaimaassa. Niitä on tehty vuosien ajan esimerkiksi Bangkokin baarialueilla. Yksi hyvin tunnettu testauspiste on myös ollut Bangkokista etelään menevän valtatien varrella Petchaburissa. Testeissä jostain aineesta positiivisen näytteen antaneilta on vaadittu kymmenien tuhansien bahtien eli satojen eurojen sakkoja.

Nyt yllätys oli aika ja paikka: keskellä päivää Bangkokin keskustan bisneskaduilla.

Raitala on perehtynyt lääkkeiden tuontimääräyksiin. Kaikki eivät ole perehtyneet, mikä voi olla esimerkiksi Thaimaassa varsin vaarallista.

”Pitäisin jopa typeränä tuoda lääkkeitä tarkistamatta, ovatko ne laillisia. Seuraukset voi olla arvaamattomia ja vakavia, ja virkavalta ei välttämättä toimi kuin Suomessa.”

Raitala mainitsee, että internetistä löytyy lista lääkkeistä, joita maahan saa tuoda. Osa lääkkeistä on ehdottoman kiellettyjä, osaan pitää olla reseptin lisäksi tuontilupa. Mitään lääkettä ei saa tuoda Thaimaahan yli 30 vuorokauden annosta.

”Kannattaa varmistaa lääkkeiden laillisuus ja pitää reseptit ja passikopiot aina mukana. Jos oleilee pidempään maassa, sairaalasta voi saada paikallisen reseptin”, Raitala sanoo.

”Esimerkiksi osa Suomessa määrätyistä adhd-lääkkeistä on täällä vahvasti laittomia. Niihin suhtaudutaan huumausaineina, ja hyvin mahdollisesti niihin myös reagoidaan.”