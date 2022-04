Koronaviruksen saaminen kahdesti on mahdollista, vahvistaa THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Hämeenlinnalaisen Sami Keinäsen perheeseen iski koronavirus maaliskuun lopussa. Tarina on tuttu monissa suomalaisperheissä juuri nyt, mutta Keinäsen perheelle kerta ei ollut tänä vuonna ensimmäinen.

Ensimmäisellä kierroksella tammikuussa koronaviruksen sai koko viisihenkinen perhe. Nyt, noin kahta kuukautta myöhemmin, kotitesti näyttää 14- ja 11-vuotiaille tyttärille jälleen koronavirusta. Oireetkin alkoivat uudelleen, tosin edellistä kertaa lievempinä.

Perhe koki epäuskoa ja turhautumista, joista jälkimmäiseen on tosin korona-aikana saanut Keinäsen mukaan tottua. Vanhemmilla oli jo tammikuussa kaksi rokotusta ja vanhimmalla tyttärellä yksi.

”Odotin, että tämä meiltä olisi ainakin joksikin aikaa hoidettu”, sanoo Keinänen.

Vanhemmat ja perheen kahdeksanvuotias poika ovat säästyneet toiselta kierrokselta ainakin toistaiseksi.

Koronaviruksen saaminen kahdesti on mahdollista, vahvistaa ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Hän huomauttaa, että moni muukin taudinaiheuttaja, kuten rinovirukset, voivat aiheuttaa flunssaa useita kertoja ihmisen elämän aikana.

”Eihän se mitään ennenkuulumatonta ole”, Helve sanoo.

Helven mukaan oleellista kuitenkin on, kuinka paljon ensimmäinen tartunta antaa suojaa vakavalta taudilta toisella kerralla. Tiedot maailmalta kertovat, että suoja vakavalta taudilta on hyvä.

”Uusintatartuntoja matkan varrella varmasti tulee vaikka kuinka monelle. Ne harvemmin ovat vakavia tauteja, etenkään rokotetuilla. Paljon vähemmän olen huolissani uusintatartunnoista kuin ensimmäisistä rokottamattomien saamista taudeista.”

Sitä, kuinka moni suomalainen on saanut uusintainfektion, ei tarkkaan tiedetä. Viime kuukausina suuri osa koronatapauksista on todettu vain kotitestillä, joten ne eivät päädy rekistereihin.

Tilastot ovat siis vajaita. Ne kuitenkin kertovat sen, että lähes 6 000 suomalaista on saanut uuden pcr-testillä todetun koronatartunnan vähintään kolmen kuukauden päästä edellisestä.

”Jos mietitään sitä, kuinka paljon tartuntoja on kaikkiaan rekisteröity, kyllä tämä aika marginaalinen määrä on. Todellinen määrä on toki selvästi suurempi”, Helve sanoo.

Suomessa on todettu koko epidemian aikana yhteensä yli 890 000 tautitapausta.

Kuinka kauan koronaviruksen sairastanut rokotettu voi ajatella olevansa turvassa toiselta kierrokselta?

”Joitakin kuukausia. Riippuu iästä, siitä kuinka kova infektiopaine ympärillä on ja siitä, millaisia variantteja liikkuu”, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Deltamuunnos ja sitä edeltäneet variantit olivat keskenään niin samanlaisia, että suoja uutta tartuntaa vastaan oli varsin hyvä. Nyt valloillaan oleva omikron on erilainen.

”Se on oikeastaan tämän omikronin supervoima, minkä takia se leviää. Infektion saamisessa eivät juuri aikaisemmat infektiot ja rokotukset paina. Toisaalta aikaisemman immuniteetin takia tauti on yleensä lievä”, Vapalahti sanoo.

Vielä tammikuussa monilla alueilla Suomessa liikkui deltamuunnosta, Vapalahti huomauttaa.

”Jos on tammikuussa saanut deltan, hyvin voi saada kohtuullisen nopeastikin omikroninfektion sen jälkeen.”

Sami Keinäsen perheen ensimmäinen koronakierros alkoi todennäköisesti tyttären laskettelureissulta. Myös toisten tartuntojen alkuperästä on epäilyksiä.

Omikronmuunnoksesta on liikkunut viime kuukausina kahta alavarianttia.

Vapalahden mukaan ne ovat siinä määrin samanlaisia, että niin sanotun omikron ykkösen sairastaminen näyttää tuovan suojaa myös omikron BA2.-variantin tartunnalta.

”Jonkin verran on kuvattu näitä, että saa ykkösen ja sitten kakkosen, mutta ymmärtääkseni ne ovat poikkeustapauksia. Ajan mittaan niitä voi tulla enemmän.”

Vapalahti arvioi, että vaikka virukset ovat kiertäneet Suomessa jo kovasti, yli puolet väestöstä on alttiina omikronin BA2.-variantin tartunnalle.

”Sen myötä on odotettavissa tämän epidemian kiihtymistä.”

Mistä voi tietää, onko uusi tauti jälleen koronaa? Asiantuntijoiden mukaan pcr-testi voi näyttää positiivista koronatulosta helposti vielä kuukauden tartunnan jälkeen, yksittäistapauksissa pidempäänkin.

Antigeenitestit eli kotitestit sen sijaan hiipuvat negatiivisiksi aiemmin, Vapalahden mukaan tyypillisesti viimeistään toisella viikolla sairastumisesta.

Toisaalta lieväoireisen ei välttämättä tarvitse edes tietää, onko oma tauti koronaviruksen aiheuttama. Otto Helven mukaan tätä kohti ollaan menossa.

”Jatkossa vaikkapa syksyn osalta, kuinka kriittistä lievää infektiota on enää määrittää?” Helve kysyy.

Tämänhetkisen ohjeen mukaan kotitestin voi tehdä halutessaan. THL suosittelee oireisia välttämään kontakteja vähintään viisi vuorokautta testin tuloksesta riippumatta.

Sami Keinänen uskoo, että heidän perheessään kyse on nimenomaan uusista tartunnoista. Ensimmäisen kierroksen jälkeen koko perhe on saanut kotitestistä negatiivisia tuloksia.

”En usko, että se on sitä vanhaa”, Keinänen sanoo.

Tammikuussa koko perhe eristäytyi omakotitaloonsa. Sen jälkeen valtakunnalliset ohjeetkin eristäytymisestä ja karanteeneista ovat lieventyneet.

”Nyt ei ole lähdetty niin radikaaliin linjaan.”

Perhe on suhtautunut koronavirukseen maltillisemmin kuin tammikuussa. Vielä silloin moni tuttava ei ollut saanut tartuntaa, ja he olivat eläneet koko pandemian ajan varovaisesti.

Nyt taudista on jo selvitty kerran ja sitä on liikkeellä paljon koko Suomessa.

”Se ei tule enää sillä tavalla järkytyksenä.”