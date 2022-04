Sisävesiltä menee vain yksi reitti merelle, mutta kukaan ei uskalla käyttää Venäjän läpi kulkevaa väylää – ”On katsottu, että se on liian riskipitoista tällä hetkellä”

”Varustamot ovat varovaisia, varmaan ihan syystäkin”, sanoo satamapalveluiden tuottaja.

Saimaan kanavan kausi on avattu, mutta väylälle ei ole toistaiseksi menossa jäänmurtajia eikä laivoja. Osittain Venäjän puolella kulkevaan kanavaan liittyviä riskejä pidetään liian suurena.

Saimaan kanavan kausi avautui virallisesti maanantaina, mutta toistaiseksi sinne ei ole menossa yksikään laiva.

Osittain Venäjän puolella kulkevaa väylää välttävät nyt jäänmurtoa tekevät toimijat, laivavarustamot ja myös yritykset, joiden tuotteita yleensä kuljetetaan kanavaa pitkin.

Venäjän aluevesillä liikkumisen riskejä pidetään liian suurina Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Yritykset etsivät nyt vaihtoehtoisia reittejä tuotteidensa kuljettamiseksi. Lasteja on siirretty kulkemaan junilla ja rekoilla Suomen merisatamiin.

Saimaan kanava on ainoa vesireitti, joka yhdistää Saimaan vesistöalueen merelle. 43-kilometrinen kanava kulkee Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahdelle. Lähes puolet kanavasta sijaitsee Venäjän puolella.

Kauden avauksesta huolimatta väylä on yhä jäässä. Sen ovat avanneet yleensä Suomenlahdelta tulleet jäänmurtajat, mutta reitille menoa pidetään liian suurena riskinä. Riski liittyy muun muassa siihen, että murtajat pelkäävät jäävänsä jumiin Saimaalle.

”Jos sillä välin, kun ne olisivat Saimaalla jäätä murtamassa, tapahtuisi jotain merkittäviä muutoksia ja kanava menisi kiinni. Murtajat jäisivät loukkuun Saimaalle eivätkä pääsisi enää tulemaan takaisin merelle”, selittää toimialajohtaja Juuso Kummola Väylävirastosta.

Hänen mukaansa Väylävirastossa selvitetään riskien minimoimista tai sitä, lähdetäänkö jäätä murtamaan järvialueelta käsin.

Samat riskit koskevat myös laivavarustamoita. Esimerkiksi Helsinki Chartering -varustamo aikoo toistaiseksi pysyä poissa kanavasta.

”On katsottu, että se on liian riskipitoista tällä hetkellä. Myös meidän asiakkaamme ovat todenneet, etteivät hekään välttämättä halua kuljettaa heidän lastejaan sitä kautta. Yhteistuumin on todettu, että sitä [Saimaan kanavaa] ei nyt tällä hetkellä käytetä”, kertoo toimitusjohtaja Jari Järvi Helsinki Charteringista.

Lähiajat näyttävät hiljaiselta myös Joensuun satamassa, josta lähtee tavallisesti paljon vientituotteita, kun Saimaan kanava on auki.

”Kaikki ne, joita minä tunnen ovat sanoneet, että katsellaan vähän aikaa. Varustamot ovat varovaisia, varmaan ihan syystäkin”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Mononen Joensuun Laivaus Oy:sta. Se hoitaa satamapalveluita Joensuun ja Kiteen Puhoksen satamissa.

Lannoitevalmistaja Yaralle Saimaan kanava on ollut tärkeä kanava Siilinjärven tehtailta maailmalle. Yaran laivauspäällikkö Anna Näsin mukaan varustamot ovat nyt ilmoittaneet, etteivät ne uskalla lähettää laivojaan Venäjän aluevesille.

”Totta kai se on iso isku, jos emme pääse käyttämään sitä”, hän sanoo.

Yara on laivannut Saimaan kanavan kautta Siilinjärveltä pääasiassa vientiin meneviä tuotteita kuten Eurooppaan meneviä lannoitteita. Siilinjärveltä on kuljetettu laivoilla myös kipsiä Suomen lounaisrannikon pelloille estämään fosforin huuhtoutumista vesiin. Jonkin verran kanavan kautta on myös tullut raaka-aineita Siilinjärven tehtaille.

Näsin mukaan Yara siirtää kuljetuksia nyt kulkemaan Kokkolan sataman kautta. Maakuljetukset Kokkolaan hoidetaan raiteita pitkin.

”Olemme laivanneet Kokkolan kautta lannoitteita muutenkin silloin, kun kanava on ollut kiinni talvisaikaan. Se on paras – tai vähiten huono – vaihtoehtoinen reitti Siilinjärven osalta”, hän sanoo.

Järjestely tarkoittaa yhtiölle lisäkustannuksia, mutta Näsi ei kerro millaisista summista on kyse.

”Totta kai se on merkittävä asia, mutta pitää muistaa, että Euroopassa on sota.”

Suomen kanavavaltuutettu, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäen mukaan Saimaan kanava voitiin avata, sillä kanavaliikenteeseen ei kohdistu EU:n pakotetoimia eikä Venäjä ole ilmoittanut kanavaliikenteen rajoituksista.

”Me olemme keskittyneet siihen, että osana Suomen infrastruktuuria ja väyläverkkoa, kanava on liikenteen käytössä. Mutta päätös siitä liikennöidäänkö siellä, se on tehtävä toimijoiden oman riskiarvion nojalla”, Kivimäki sanoo.

”Hirveän paljon liikennettä ei varmaan ole odotettavissa. Tämä on se tilanne.”