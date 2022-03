”Pitkällä aikavälillä turvallisuus lisääntyy”, Niinistö arvioi mahdollisen Nato-jäsenyyden pitkäaikaisia seurauksia Suomelle.

Presidentti Sauli Niinistö on sitä mieltä, ettei sotilasliitto Natoon hakemisesta tarvita Suomessa kansanäänestystä tai virallista mielipidemittausta. Aiemmin kansanäänestyksen kannalla ollut Niinistö kertoi uuden kantansa Svenska Ylen haastattelussa keskiviikkona.

”Nato tarvitsee tiedon, että kansa tukee nyt jäsenyyttä. Mielestäni meillä on jo se tieto”, Niinistö sanoi haastattelussa viitaten jo tehtyihin mielipidemittauksiin.

Niinistö sanoi myös pitävänsä tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi tekevät yhteisen Nato-päätöksen.

Toimittaja kysyi Niinistöltä, neuvotteleeko tämä Ruotsin hallituksen kanssa vai pitävätkö maiden johtajat toisiaan vain ajan tasalla. Presidentti vastasi keskustelleensa pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa useaan otteeseen ja jatkavansa tämän kanssa keskusteluja tällä viikolla.

Nato-keskustelussa on ollut esillä riskit, joita Suomen Nato-jäsenyys­prosessiin voisi liittyä. Niinistö totesi Svenska Ylen haastattelussa uskovansa, että pitkällä tähtäimellä Nato-jäsenyydestä olisi Suomelle hyötyä.

”Pitkällä aikavälillä turvallisuus lisääntyy. Tavoitteena on oltava, että me täällä Suomessa tunnemme voivamme elää turvassa. Toinen elementti on se, että myös ulkomailla ajatellaan, että Suomi on vakaa ja turvallinen demokratia”, Niinistö sanoi.