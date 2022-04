Suomesta on viety paljon elintarvikkeeksi tarkoitettua silakkaa Valko-Venäjälle ja Ukrainaan, mutta vienti on keskeytynyt. Ukrainan sota on myös kiihdyttänyt polttoaineiden hintojen nousua, mikä on aiheuttanut akuutin kriisin silakan kalastukseen. Suomessa vain muutama prosentti pyydetystä silakasta päätyy ruokalautasille.