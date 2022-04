HS keräsi vastauksia hoitajalakkoa koskeviin kysymyksiin.

Perjantaiaamulla alkanut hoitajalakko vaikuttaa välittömästi ainakin kuuden sairaanhoitopiirin toimintaan. Välillisesti se voi vaikuttaa myös muuhun terveydenhoitoon. HS kokosi vastauksia hoitajalakkoa koskeviin kysymyksiin.

Missä lakko alkoi ja mitä kaikkea se koskee?

Perjantaiaamuna lakon ensimmäiseen vaiheeseen osallistuu 25 000 hoitajaa. Tämä lakko koskee Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirejä sekä joitain niiden kanssa yhteistyössä toimivia yrityksiä.

Sairaanhoitopiirien vastuulla on oman alueensa erikoissairaanhoito. Lakon piirissä on myös kuntien omistamia sote-liikelaitoksia.

Lakko ei koske terveyskeskuksia, työterveyttä eikä yksityisiä lääkäriasemia.

Kauanko lakko kestää?

Lakko alkaa perjantaiaamuna kuudelta, mutta päättymispäivää ei voi varmuudella sanoa. Tehyn ja Superin antaman lakkovaroituksen mukaan lakko kestää kaksi viikkoa.

Jos sopuun ei päästä, toinen laajempi hoitoalan lakko alkaa 15. huhtikuuta. Tällöin lakossa olisi noin 40 000 hoitajaa 13 sairaanhoitopiirissä.

Huhtikuulle on annettu myös laajoja kunta-alaa koskevia lakkovaroituksia, jotka voisivat näkyä myös esimerkiksi terveyskeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa.

Miten lakko vaikuttaa tavallisen suomalaisen arkeen?

Jos ei työskentele hoitoalalla tai ei itse tai kukaan läheinen tarvitse hoitoa, lakko ei välttämättä vaikuta arkeen. Tilanne on toinen, jos hoitoa tarvitseekin.

Myös jos lakko laajenee, se näkyy myös esimerkiksi terveyskeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa. Se voi tarkoittaa näiden palvelujen supistumista.

Lisäksi on tulossa koko kunta-alaa koskevia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, jonka vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa siten, että vanhempia pyydetään pitämään lapsia mahdollisuuksien mukaan kotona tai hakemaan aikaisemmin.

Miten lakko vaikuttaa potilaiden hoitoon?

Päivystykset ja kiireelliset leikkaukset pyritään hoitamaan, mutta kiireetöntä hoitoa joudutaan peruuttamaan kuudessa sairaanhoitopiirissä.

Lakko ei vaikuta esimerkiksi päivystykseen, synnytyksiin tai tehohoitoon. Tosin nekin voivat ruuhkautua, mikä voi tarkoittaa pitkiä odotusaikoja.

Vaikka terveyskeskukset eivät ole lakossa, myös niissä jatkohoitoon pääsy voi viivästyä tai niissä ei pystytä lähettämään potilaita esimerkiksi verikokeeseen tai röntgeniin, sillä laboratorio- ja kuvantamisdiagnostisiin tutkimuksiin varatut ajat perutaan.

Terveyskeskusten lääkärin- ja hoitajien vastaanotot toimivat normaalisti, kuten myös neuvolat ja hammaslääkärien vastaanotot. Myös kotihoidon palvelut ovat lakon ulkopuolella.

Tays on ilmoittanut sulkevansa sairaalat Sastamalassa, Hatanpäällä ja Valkeakoskella. Sulun ulkopuolelle jäävät näissä sairaaloissa dialyysihoidot.

Mikä on kiireellistä ja mikä kiireetöntä hoitoa?

Jos kaatuu ja murtaa vaikka kätensä pahasti tai saa äkillisen sydänkohtauksen, asia katsotaan kiireelliseksi ja hoitoa saa.

Sen sijaan monen kroonista tautia sairastavan seurantakäynnit perutaan tai siirretään. Myös erilaiset seulontojen näytteenottoajat peruutetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kuten kohdunkaulasyövän seulonnat.

Sairaanhoitopiirit arvioivat, mitkä hoidot ovat täysin välttämättömiä ja milloin niitä voidaan lykätä. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka moni hoitaja on lakossa ja kuinka monen on osallistuttava suojelutyöhön.

Osa sairaanhoitopiireistä on myös varoittanut, että kaikkea kiireellistä hoitoa, joka tyypillisesti pitää toteuttaa kuukauden sisällä, pystytä antamaan. Tays on esimerkiksi varoittanut, että syövän vuoksi annettavia sädehoitojaksoja voi viivästyä.

Miten minun pitäisi toimia, jos minulla on varattu aika leikkaukseen?

Se riippuu sairaanhoitopiiristä. Yleensä potilaiden ei tarvitse itse ottaa yhteyttä sairaalaan, vaan sairaalat ilmoittavat potilaille, jos esimerkiksi leikkaus perutaan. Jos peruutusta ei ole tullut, ohje on saapua vastaanotolle normaalisti.

Esimerkiksi Hus on ilmoittanut, että leikkausaikoja perutaan vähitellen ja peruutus voi tulla vasta edellisenä päivänä ennen leikkausta.

Tays puolestaan on ilmoittanut, ettei se välttämättä ehdi olla yhteydessä kaikkiin niihin, joita varatun ajan peruuntuminen koskee. Apua tarvitsevan toivotaan käyttävän harkintaa, vaatiiko vaiva välttämättä päivystyshoitoa.

Tyks puolestaan on perunut kiireettömiä toimenpiteitä ja ollut yhteydessä potilaisiin jo tiistaista alkaen.

Mitä tarkoittaa suojelutyö?

Välttämätön suojelutyö on rajattu lakon ulkopuolelle. Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä ihmisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Suojelutyöhön kuuluvat esimerkiksi tehohoito ja päivystys, synnytykset ja keskosten ja vastasyntyneiden tehohoito. Muuta suojelutyötä ovat myös dialyysihoidot, välitöntä hoitoa vaativat syöpähoidot sekä tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito.

Suojelutyön tekemisestä neuvotellaan paikallisesti työntekijöiden ja työnantajien kesken. Hoitajien lakon aikana suojelutyöstä sovitaan kolme vuorokautta kerrallaan.

Kuuden sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärit julkaisivat keskiviikkona tiedotteen, jossa he ilmaisevat huolensa siitä, että ammattiliittojen lupaama suojelutyön määrää on riittämätön turvaamaan välttämättömän kiireellisen hoidon. Uhattuna on erityisesti päivystysten ja päivystystä tukevien vuodeosastojen hoito.

Vaikuttaako hoitajien lakko mitenkään koronapotilaiden hoitoon?

Koronapotilaiden hoito teho-osastoilla on kiireellistä hoitoa ja kuuluu siten suojelutyön piiriin. Lakko vaikuttaa kuitenkin koronatestaukseen ainakin osassa sairaanhoitopiirejä.

Varsinais-Suomessa ja Husin alueella osa koronavirusnäytteenottopisteistä on lakon aikana suljettuna, sillä lakon ajan laboratoriohenkilöstömäärällä testausta ei tehdä. Tays puolestaan on ilmoittanut, että Tampereen koronanäytteenotto Nekalassa jatkuu ennallaan.

Pidentääkö lakko hoitojonoja?

Suurten sairaanhoitopiirien johtajat arvioivat ennen lakkoa Ylelle, että toteutuessaan hoitajalakko aiheuttaa suuremman hoitovelan kuin korona.

Toinen huoli on se, että kotiin jääkin nyt oma-aloitteisesti sellaisia potilaita, joiden tauti edellyttäisi hoitoon hakeutumista. Potilas ei välttämättä osaa itse päätellä kiireettömän ja kiireellisen hoidon eroa.