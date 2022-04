Tuhannet hoitajat ovat lakossa, mutta suojelutyö velvoittaa monia hoitajia töihin. Kysyimme yhdeltä suojelutyössä olevalta lähihoitajalta, miten vuorot ovat lakon aikana sujuneet.

Perjantaina lähihoitaja Sarianna Suominen meni tuhansien muiden hoitajien tapaan lakkoon. Heti aamulla hän osallistui lakkoa tukevaan mielenilmaukseen Meilahden sairaala-alueella.

"Aika pian tilaisuuden jälkeen sain kutsun suojelutyöhön.”

Käytännössä Suominen on siis lakossa, mutta hänet saatetaan kutsua suojelutyöhön tarpeen mukaan. Suominen työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kirurgisella vuodeosastolla. Hänen tehtäviensä perusteella työnantajalla on oikeus kutsua suojelutyöhön.

Kirurgisella vuodeosastolla hoidetaan muun muassa akuutteja ja kroonisia haavoja sekä syöpiä.

Ensimmäinen yö suojelutyössä sujui Suomisen mukaan rauhallisesti. Osaltaan rauhallisuus johtui siitä, että potilaita oli jo päivän aikana ehditty siirtämään osastojen välillä eikä mitään akuuttia tapahtunut.

Yön aikana potilaat saivat lääkkeensä, laboratoriotutkimustensa tulokset ja kaiken muun tarvitsemansa hoidon, kertoo Suominen.

”Tilanne oli jopa yhtä hoitajaa parempi kuin normaalisti.”

Tämä johtuu siitä, että Suomisen osastolle tuli hoitaja, joka piti siirtää muihin tehtäviin, sillä hänen oma osastonsa suljettiin lakon takia. Tavallisesti kirurgisella vuodeosastolla on yövuorossa kolme hoitajaa, mutta perjantain ja lauantain välisenä yönä hoitajia oli neljä.

”On valitettavaa, että työnantaja [lakon aikana] kutsuu suojelutyöhön, vaikka sen myötä hoitajia on vuorossa enemmän kuin tavallisesti.”

Potilaitakaan ylimääräinen hoitaja osastolla ei lohduta, koska muiden osastojen sulkemisen takia kiireettömän hoidon aikoja on peruttu.

Myös Suomisen osasto on joutunut perumaan jo suunniteltuja leikkauksia. Potilaitakin vuodeosastolle otetaan vain minimimäärä.

Lakko on niin alussa, että on hankala tietää, mihin suuntaan tilanne muuttuu, Suominen sanoo. Potilasmäärä saattaa yllättäen kasvaa.

”Voi niin sanotusti olla tyyntä myrskyn edellä.”

Toinen suojelutyöyö ei juurikaan poikennut edellisestä, kertoo Suominen. Vuorossa oli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kolme hoitajaa.

”Vuodeosastolle tuli yksi päivystyspotilas hoitoon, koska häntä ei voitu kotiuttaa, mutta se ei vaikuttanut kokonaiskuvaan.”

Suominen on kuullut, että aamu- ja iltavuoroissa on ollut öitä kiireisempää, koska suojelutyössä on ollut vähemmän hoitajia kuin vuoroissa tavallisesti.

”Mutta hekin ovat selvinneet vaarantamatta potilasturvallisuutta.”

”Ammattiosaston porukalta olen saanut viestiä, että siellä missä on ollut kiireisempää, lääkärit ovat tulleet apukäsipareiksi hoidollisissa tehtävissä, kuten hygieniahoidossa.”

Suominen sanoo, että hektisyys on osa työn luonnetta.

”Kirurginen hoitotyö on sellaista, että kiire saattaa nousta yllättäenkin. Joskus mennään lujempaa. Se kuuluu työnkuvaan, että mennään isommilla potilasmäärillä ja hoidetaan enemmän pienemmässä ajassa.”

Vaikka kaikki pakolliset työtehtävät tulisivat päivän aikana tehdyiksi, hoitajien kiire heijastuu lopulta potilasjonoihin, muistuttaa Suominen.

”Leikkauksia joudutaan siirtämään ja kiireellisyyttä arvioimaan, koska hoitajia ei aina ole riittävästi.”