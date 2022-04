Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa sanoo olevansa tyrmistynyt Venäjän ortodoksikirkon toiminnasta.

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo vetoaa Venäjän ortodoksisen kirkon johtoon, jotta se tuomitsisi Ukrainan hyökkäyssodan.

Arkkipiispan mukaan Venäjän toimet Butšassa ja muissa ukrainalaisissa kylissä eivät edusta enää sodan kauheuksia, vaan ”äärimmäistä inhimillistä pahuutta”. Hän kertoo olevansa tyrmistynyt, että Venäjän ortodoksisen kirkon johto on tähän asti seissyt valtiojohdon rinnalla siunaamassa tätä sotaa ja esittämässä sen jopa oikeutettuna ”pyhänä” sotana.

”Nyt kirkon on korkea aika huomata, että se on kulkenut harhaan. Vetoan suoraan Moskovan patriarkka Kirilliin: muistakaa Jumalan edessä piispana ja patriarkkana antamanne lupaukset ja se, että niistä on kerran tehtävä tiliä kaikkivaltiaan edessä. Kristuksen tähden: herätkää ja tuomitkaa tämä pahuus! Käyttäkää vaikutusvaltaanne rauhan edistämiseksi ja tehkää kaikkenne, että tämä sota päättyisi. Siihen rukoilen teille Jumalalta nöyryyttä ja viisautta”, arkkipiispa Leo sanoo tiedotteessa.