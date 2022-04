Lakko aiheuttaa varhaiskasvatuksen johtajien mukaan haasteita lapsiperheille, jotka ovat muutenkin olleet tiukoilla korona-aikana.

”Lakko kolahtaa perheiden kannalta väärään kohtaan”, sanoo Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Kunta-alan työntekijöiden lakko on sulkemassa valtaosan päiväkodeista keskiviikoksi ja torstaiksi Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä. Lisäksi kiinni ovat todennäköisesti menossa näiden kaupunkien sekä Rovaniemen koulut.

”Vanhemmat ovat olleet korona-aikana liiankin tiukoilla. Lapset ovat olleet kaiken aikaa kipeänä ja nyt tämä vielä päälle. Ymmärrän, että arvostusta tarvitaan, mutta nyt se kolahtaa väärään kohtaan”, Kemppi sanoo.

Seuraavalla viikolla lakkovaroitus on annettu Tampereelle ja Kuopioon sekä pääsiäisen jälkeen pääkaupunkiseudulle.

Myös Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist sanoo olevansa erittäin huolestunut perheiden puolesta.

”Vanhemmat ovat joutuneet olemaan korona-aikana runsaasti poissa töistä lasten oireilun takia. Henkilökohtaisesti minua huolestuttaa, miten huoltajat pystyvät työtehtävänsä tekemään ja töissä käymään, kun koronatilannekin jatkuu edelleen hankalana”, sanoo Ahlqvist.

Koko kevätkausi joululoman jälkeen on ollut perheille Ahlqvistin mukaan aikamoinen koettelemus.

Siihen nähden perheiltä on löytynyt ihmeellisesti ymmärrystä nyt päällä oleviin lakkojärjestelyihin.

Kaupungeissa tehtiin tiedusteluja hoidon tarpeesta viime viikolla. Hoitoa joudutaan rajaamaan niiltä perheiltä, joilla molemmat tai toinen huoltaja on kotona tai jotka opiskeluiden tai työn luonteen vuoksi eivät tarvitse lapselleen välttämätöntä hoitoa.

Palvelua yritetään tarjota yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä tehtävissä, kuten sote-alalla, toimiville perheille.

Oulussa ja Jyväskylässä pieni osa päiväkodeista pystytään pitämään auki. Esimerkiksi Oulussa auki olevien päiväkotien määrä on yksitoista.

Turussa sen sijaan auki on ainoastaan yksi päiväkoti.

”Järjestöt ovat tulleet vastaan vain yhden päiväkodin osalta. Yksi, ympärivuorokautinen päiväkoti pystytään pitämään auki. Muuten tilanne näyttää hyvin huonolle”, sanoo Turun palvelualuejohtaja Vesa Kulmala.

Oulussa hoidon tarpeesta jouduttiin käymään perheiden kanssa paljon keskustelua. Nyt hoitoon on tulossa noin 1 000 lasta, joita hoitaa noin 460 työntekijää. Normaalisti töissä on noin 2 200 työntekijää.

”Viime viikolla tilanne näytti hurjemmalta. Olemme joutuneet käymään keskustelua, kuinka paljon pystymme ottamaan vastaan. Vanhemmilta on pyydetty, että jos he vain pystyvät itse järjestelemään hoidon ja heille on tarjottu maksuvapautusta”, Kemppi kuvaa.

Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä työntekijöiltään, ovatko he lakkopäivinä lakossa. Osa työntekijöistä on Kempin mukaan kuitenkin ilmoittanut olevansa töissä.

Myös Jyväskylässä tiedetään etukäteen, ketkä henkilökunnasta ovat töissä.

”Meillä on ollut viime vuosina niin monta lakkoa, että tiedämme suurin piirtein, ketkä ovat töissä ja ketkä poissa – kysymättäkin”, sanoo Ahlqvist.

Jyväskylässä hoitoon pystytään lakkopäivinä ottamaan noin viidennes lapsista.

Kaupungeissa on pyritty tulemaan vastaan varsinkin yksinhuoltajien kohdalla.

”Puheluita on tullut vanhemmilta, jotka eivät saa järjesteltyä työtehtäviään tai joilla ei ole sukulaisia lähettyvillä. Yksinhuoltajaäidit ovat myös tiukoilla”, toteaa Kemppi.

Moni perhe pyrkii kaikin keinoin löytämään ratkaisun, koska lakkopäivät voivat olla lapsellekin raskaita. Vastassa ei ole tuttua henkilökuntaa eikä tuttua ryhmää.

Päiväkodeissa noudatetaan lakonkin aikana lain mukaista henkilöstömitoitusta.

Osa kaupungeista jakaa lakkopäiviksi eväitä. Esimerkiksi Turussa jaetaan päiväkodeissa ja kouluissa eväspaketteja tiistaina, jos lakko toteutuu. Oulussa eväspakkauksia jaetaan koululaisille.

Lakkovaroituksen ovat antaneet kunta-alan työntekijäjärjestöt Juko, JHL ja Jyty.

Päiväkotien ja koulujen lisäksi lakko on sulkemassa keskiviikoksi ja torstaiksi vaihtelevan määrän kaupunkien muita palveluita, kuten sisäliikuntapaikkoja ja kirjastoja.