”Tilanne on taivaallinen verrattuna pommi­suojaan”, sanoo Mariupolista Suomeen paennut Mykyta Zhanov, 22 – HS:n kartta näyttää, minne vastaan­otto­keskuksia on avattu

Paljonko Suomessa on jo ukrainalaisia? Kuinka pahasti järjestelmä on ruuhkautunut? HS keräsi vastaukset keskeisiin kysymyksiin.

Ukrainasta on paennut jo yli 4,5 miljoonaa ihmistä sitten Venäjän suurhyökkäyksen 24. helmikuuta. Suuri osa on paennut Puolaan ja lähimaihin, mutta ukrainalaisia on saapunut myös Suomeen.

Yksi heistä on 22-vuotias Mykyta Zhanov, joka evakuoitiin vanhempiensa kanssa Mariupolista maaliskuun lopussa. Kaupunki on ollut Venäjän saartamana miltei kaksi kuukautta.