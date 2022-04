Leikkaus on peruttu

Henkilöstöpula on ollut esteenä Merja Selinin syöpäleikkaukselle jo kolme kertaa. Nyt hoitajalakon alettua hänelle ei ole enää varattu uutta aikaa.

Leikkaus on peruttu. Nämä sanat helsinkiläinen Merja Selin, 66, kuuli kolmeen kertaan maaliskuussa odottaessaan sairaalassa syöpäleikkaukseen pääsyä.

Jokaisella eri kerralla Selin valmistautui leikkaukseen ja saapui leikkausaamuna sairaalaan. Joka kerta odottelun jälkeen hänelle tultiin kertomaan, että leikkaus onkin peruttu.

Selin sai 10. helmikuuta tietää sairastavansa keuhkosyöpää. Säännöllisissä seuranta­tutkimuksissa hänen keuhkoistaan löydettiin kolme kasvainta: kaksi oikealta puolelta, yksi vasemmalta.

Kasvaimet olivat adenokarsinoomaa eli rauhassolusyöpää, joka on nykyään yleisin keuhkosyövän alatyyppi. Sitä voi esiintyä myös tupakoimattomilla.

Syöpälöydös oli Selinille järkytys, mutta hän iloitsi nopeasta hoitoon pääsystä. Hän sai leikkausajan maaliskuun 9. päiväksi, jo kuukauden päähän kasvainten löytymisestä.

Selinille kerrottiin, että ensin leikataan kaksi kasvainta oikeasta keuhkosta ja siitä kuukauden kuluttua olisi vasemman keuhkon vuoro.

Selin valmistautui leikkaukseen henkisesti ja vältti kontakteja, jotta pysyisi terveenä. Ennen leikkausta hän kävi verikokeissa, sääti peruslääkitystään ja joi leikkauspotilaiden ruokavaliohoitoon tarkoitetut juomat kotonaan.

Leikkausaamuna hän meni Meilahden tornisairaalan Leiko-yksikköön. Leikossa (Leikkaukseen kotoa) potilas hoitaa leikkauksen valmistelut itsenäisesti ja saapuu sairaalaan vasta leikkausaamuna.

Parin tunnin odotuksen jälkeen hoitaja tuli kuitenkin kertomaan Selinille, että leikkaus on peruttu hoitajapulan takia.

Uusi leikkausaika annettiin kahden viikon päähän maaliskuun 23. päivälle.

Merja Selin teki jälleen samat valmistautumiset ja saapui leikkausaamuna Leikoon. Puolentoista tunnin odottelun jälkeen hänelle tultiin jälleen kertomaan leikkauksen peruuntumisesta, koska ”sali ei vedä”.

Kolmas yritys koitti siitä viikon kuluttua, 30. maalis­kuuta. Taas Selin valmistautui, tuli sairaalaan – ja taas leikkaus peruttiin.

”Ei ole hoitotiimiä”, Selinille kerrottiin.

Hoitajien lakko on jatkunut jo yli viikon.

”Viimeisellä kerralla romahdin ihan totaalisesti. Itkin varmaan kaksi päivää koko ajan”, Selin kertoo.

”Tämä on ollut ihan hirvittävää aikaa. Jatkuvaa valmistautumista ja sinne menoa peloissaan mutta toiveikkaana. On ollut henkisesti hirvittävän raskasta.”

Hoitajalakko alkoi huhtikuun alussa ja sekoitti sairaalan toiminnot. Nyt Selinillä ei ole tietoa leikkausajasta. Hän soitti maanantaina Meilahden tornisairaalaan, josta kerrottiin, ettei siellä leikata syöpäpotilaita tällä hetkellä.

”Olen ihmetellyt sitä, koska kuitenkin on puhuttu, että kiireelliset hoidetaan ja leikataan. Kyllähän syöpäleikkaukset ovat käsittääkseni kiireellisiä. Tuntuu oudolta. Tämä koskee minun lisäkseni monia muitakin potilaita”, hän sanoo.

”Pitäisihän ne [kasvaimet] sieltä pois saada. Kuinka pitkälle se sitten menee ennen kuin pääsee leikkaukseen. Ja mitä on siihen mennessä tapahtunut.”

Huoli omasta terveydestä on suuri ja mieli maassa.

”On vähän sellainen olo, että se oli nyt tässä”, Selin kertoo.

”Jos olisi jotain tietoa, mihin takertua, mutta nyt tuntuu, ettei ole toivoa. Tämä voi kestää pitkään, ja sitten on hirvittävästi ihmisiä, jotka pitää hoitaa. Tällä hetkellä en näe valoa missään. Toivon, että sitä jossain vaiheessa tulee, mutta ainakaan tällä hetkellä sitä ei ole.”

Hoitajapula ja hoitajien suuri vaihtuvuus ovat vaivanneet terveydenhuoltoa jo vuosia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) vahvistetaan, että siellä on jouduttu perumaan hoitajapulan takia myös syöpäleikkauksia jo ennen lakkoa.

”Saamani tiedon mukaan ennen lakkoa Husissa jouduttiin hoitajapulan vuoksi perumaan noin yksi kiireellinen syöpäleikkaus päivässä”, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Myös Syöpäjärjestöissä tiedostetaan hyvin työvoimapulan ongelmat. Syöpäjärjestöjen terveysosaston johtaja Marika Skyttä kertoo, että rekrytointiin liittyviä ongelmia on ollut eri yksiköissä jo pitkään ja ne ovat vaikuttaneet myös syöpien hoitoon.

Merja Selin ei ole saanut uutta leikkausaikaa, sillä hänelle kerrottiin sairaalasta, ettei siellä leikata nyt syöpäpotilaita hoitajalakon takia.

”Jos sinne ei saada rekrytoitua henkilöitä, jokaisen potilaan kohdalla joudutaan aina tapauskohtaisesti miettimään, voidaanko hoidot toteuttaa turvallisesti.”

Skytän mukaan työvoimapulaan olisi pitänyt miettiä pitkäkestoisia ratkaisuja jo ennen tilanteen kärjistymistä työtaisteluksi.

”Lakko on vain jäävuoren huippu, joka osui nyt juuri tähän ajankohtaan. Työvoimapula on kytenyt siellä pinnan alla jo pitkään, ja se on koskenut niin syövän hoitoa kuin muitakin. Niin hoitajia kuin lääkäreitä.”

Hoitajalakko on vaikuttanut myös syövän hoitoon, vaikka kiireellinen ja välitön hoito pyritäänkin turvaamaan.

Husin syöpäkeskuksessa hoidetaan aikuisten syöpien lääkehoito ja kaikenikäisten sädehoito. Syöpäleikkauksista siellä hoidetaan rintasyöpäleikkaukset.

Syöpäkeskuksen toimialajohtajan Johanna Mattsonin mukaan hoitajalakon ensimmäisenä päivänä 1. huhtikuuta syöpäkeskuksessa jouduttiin siirtämään syövän polikliinisiä lääkehoitoja ja sädehoitoja, koska suojelutyön määrästä oli epäselvyyttä. Mattsonin mukaan tilanne kuitenkin korjaantui maanantaina.

”Meillä on nyt syöpien lääkehoidon ja sädehoidon osalta hyvä tilanne. Niitä ja myös rintasyöpäkirurgiaa on pystytty jatkamaan normaalisti”, Mattson kertoi torstaina.

”Syöpädiagnostiikka ja syövän hoitohan on yleensä kiireellistä hoitoa, ja syöville on määritelty hoitoon pääsyn tavoitteet. Syöpä on sellainen sairaus, joka ei odottaessa parane vaan pikemminkin etenee.”

Husin syöpäkeskuksessa leikataan rintasyövät, mutta muu syöpäkirurgia jakautuu erikoisalojen mukaisesti eri toimialoille.

”Husin kiireellinen syöpäkirurgia on työtaistelun aikana ollut lähes täysin pysähdyksissä. Useita kymmeniä kiireellisiä syöpäleikkauksia on valitettavasti jouduttu peruuttamaan”, johtajaylilääkäri Mäkijärvi kertoo.

Työntekijäpuoli on kritisoinut useaan otteeseen työnantajia lakon vaikutusten liioittelusta, ja tilanne vaihtelee yksiköittäin. Syöpäleikkauksia on työnantajan näkemyksen mukaan peruttu lakon aikana merkittävästi enemmän kuin aiemmin.

”Lakon alettua peruutuksia hoitajapulan vuoksi on tullut 12 kiireellistä syöpäleikkausta päivässä. Eli nyt [perjantaina] Husissa on peruttu jo noin 70 kiireellistä syöpä­leikkausta.”

Tehyn lakkovahteja Meilahden sairaalan edustalla Helsingissä hoitajalakon ensimmäisenä päivänä 1. huhtikuuta.

Monissa sairaanhoitopiireissä ensimmäiset päivät ovat olleet vaikeimpia, mutta sittemmin suojelutyötä on saatu lisättyä.

Esimerkiksi Oulun yliopistollinen sairaala (Oys) tiedotti, että tiistaina ja keskiviikkona sairaalan toimintoihin saatiin lisätyövoimaa, joten hoidot, jotka on annettava potilaalle viikon kuluessa, voidaan pääosin toteuttaa.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on pystytty tekemään maanantaista alkaen päivystystoiminnan lisäksi kiireisiä leikkauksia, kuten syöpäleikkauksia. Keskiviikkona Tays tiedotti, että syövän hoidossa käynnistetään uusia säde­hoito­jaksoja, kunhan tarvittavat annossuunnittelun kuvantamiset saadaan ensin tehtyä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) mukaan päivystysleikkaukset ja kiireelliset leikkaukset, kuten syöpäleikkaukset, pyritään turvaamaan.

Paikalliset neuvottelut suojelutyön resursseista jatkuvat työnantaja- ja työntekijäosapuolten välillä sairaan­hoito­piireissä. Työministeri Tuula Haatainen (sd) asetti perjantaina sovittelulautakunnan lakkosumaa purkamaan.

Syöpäjärjestöt ovat pyytäneet sairaanhoitopiireistä tietoja hoitajalakon vaikutuksista syöpähoitoihin. Osa sairaanhoitopiireistä on vastannut tiedusteluun.

Syöpäjärjestöjen Marika Skytän mukaan syöpäpotilaista on pystytty hoitamaan välitöntä hoitoa tarvitsevat mutta sairaanhoitopiireissä on jouduttu perumaan myös esimerkiksi syöpäleikkauksia sekä säde- ja sytostaattihoitoja.

”Alueilla on eroa diagnostisten toimenpiteiden, leikkausten ja hoitojen peruuntumisten määrässä ja laajuudessa. Tilannekuva elää koko ajan.”

Hoitoja on jouduttu perumaan, koska sairaaloissa ei ole pystytty varmistamaan hoitoprosessin toteutumista potilas­turvallisesti, Skyttä sanoo. Hän huomauttaa, että syöpähoito on prosessi, johon tarvitaan monia sairaanhoidon erikoisaloja sekä laboratorion, kuvantamisen, leikkaussalien ja vuodeosastojen toimintoja.

”Jos jokin sakkaa, joudutaan miettimään, voidaanko hoitoa yksittäisen potilaan kohdalla toteuttaa turvallisesti.”

Skytän mukaan sekä työnantaja- että työntekijäpuoli olisivat voineet valmistautua suojelutyön resursointiin paremmin jo etukäteen.

”Molempien osapuolten olisi pitänyt tarkastella sitä kokonaisuutta paremmin: miten välitöntä hoitoa tarvitsevat sairaudet pystytään lakosta huolimatta hoitamaan. Tämähän ei koske pelkästään syöpää sairastavia vaan myös esimerkiksi sydänpotilaita, elinsiirtopotilaita ja muita.”