Aluehallintoviraston mukaan asiakas­turvallisuus on vakavasti vaarantunut Attendon hoivakodissa Jyväskylässä. Avi tiedotti asiasta keskiviikkona.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt korjattavaksi useita epäkohtia Attendo Telkänsiivessä. Kyseessä on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asiakaspaikkaa.

Yksikön toiminnassa on havaittu useita puutteita. Avi kertoo määränneensä yksikön toiminnasta vastaavan Attendo Telkänhoivan huolehtimaan, että välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveyden­huollon ammattihenkilöt, henkilöstömitoitus on kaikissa työvuoroissa riittävä ja että asiakas­turvallisuus ja henkilöstön riittävyys varmistetaan myös yöaikaan.

Avi antoi lisäksi huomautuksia palveluntuottajalle muun muassa siitä, että välittömään asiakastyöhön on yksikössä laskettu liikaa kouluttamattomia tai vähän koulutettuja henkilöitä, ja yksikköön on otettu joulukuussa 2021 seitsemän uutta asiakasta, vaikka henkilöstöä ei ole ollut riittävästi. Myös yksikön omavalvonnassa sekä lääkkeiden säilytyksessä ja huumausainelääkkeiksi luettavien lääkkeiden kulutuksen seurannassa on ollut puutteita.

Palveluntuottaja sai huomautuksia myös kirjaamisesta sekä johtamisesta, josta ei avin mukaan ole huolehdittu asianmukaisesti.

Avin arvion mukaan asiakasturvallisuus on vaarantunut yksikössä vakavasti. Attendo Telkänhoivan on 25. toukokuuta mennessä huolehdittava, että nyt annetut määräykset toteutuvat.

Avin tiedotteen mukaan avi otti yksikön valvontaansa jo marraskuussa, tuolloin koronatoimiin liittyneiden yhteydenottojen johdosta.