”Ruoka on vaihtunut makaroniin ja puuroon” – Bensan hinta ajaa suomalaisia ahdinkoon kaupunkien ulkopuolella

HS kysyi lukijoilta, millaisia vaikutuksia polttoaineiden hinnannousulla on ollut yksityisautoiluun ja kuluttajan arkeen. Korkeat polttoaineiden hinnat ovat saaneet lukijat pohtimaan esimerkiksi työpaikan vaihtamista.

Riihimäkeläinen Miikka Korhonen käy autolla töissä Hyvinkäällä, mutta auton pitäminen on käynyt viime aikoina liian kalliiksi.

Vain 17,6 kilometriä yhteen suuntaan tekee viiden päivän työviikon aikana 176 ajettua kilometriä.

Se on Riihimäellä asuvan Miikka Korhosen työmatkan pituus. Matka ei kuulosta pitkältä eikä sellainen olekaan, mutta Korhonen kertoo, että polttoaineen korkea hinta ja muut autoilusta aiheutuvat kulut ovat saaneet hänet miettimään työpaikan vaihtamista.

Riihimäen ja Hyvinkään väliä pääsee kulkemaan näppärästi junalla, mutta juna on Korhoselle hankala.

”Teen epäsäännöllistä työaikaa. Lisäksi työpaikalle on Hyvinkään asemalta matkaa. Joudun kulkemaan omalla autolla, jotta työpäivä pysyy järkevän pituisena.”

Korhonen on yksi niistä lukijoista, jotka vastasivat Helsingin Sanomien kyselyyn bensiinin hinnasta. Vastauksia tuli kahdessa päivässä runsaat 600.

Moni lukija kertoi luopuneensa harrastuksiin liittyvistä ajoista, ja osa on harkinnut työ- tai opiskelupaikan vaihtoa. Joissakin kahden auton perheissä toisesta autosta on jo luovuttu.

Osa kertoo jo lopettaneensa tai lopettavansa tulevaisuudessa työssäkäynnin kokonaan, sillä pitkät työmatkat ja auton ylläpitokulut maksavat yksinkertaisesti liikaa.

HS on käyttänyt vastauksia vain niiltä lukijoilta, jotka ovat jättäneet toimitukselle nimensä ja yhteystietonsa.

Ajot ovat niin minimissään kuin ne vain koulun ja työn ohella voivat olla. Siltikin joka kerta itkettää mennä tankille. (Nainen, 19) Ruoka on vaihtunut makaroniin ja puuroon, eikä mitään ylimääräistä voida perheen kanssa ajella tai tehdä, koska rahaa menee enemmän töihin kulkemiseen, kun emme asu julkisen liikenteen verkoston alueella. (Nainen, 39)

Korhonen varautui aikoinaan siihen, että polttoaineen litrahinta olisi 1,70 euron kieppeillä.

Polttoaineiden hinnat alkoivat kuitenkin nousta uhkaavasti jo viime vuoden puolella. Muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti öljyn hintaa, ja se on näkynyt myös bensapumpuilla.

Etenkin dieselin hinta on kohonnut alkuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon.

Diesellitran keskihinta oli Suomessa Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 1,78 euroa ja maaliskuussa 2,33 euroa. 95E-bensiinilitran hinta nousi tammikuun 1,88 eurosta maaliskuun 2,23 euroon ja 98-oktaanisen litrahinta tammikuun 1,97 eurosta maaliskuun 2,32 euroon.

Kodin ja työpaikan väliset matkakulut, avopuolison lasten kuljettaminen harrastuksiin, autolainan kuukausittainen lyhennyserä ja muut pakolliset menot muodostavat Korhoselle kuluerän, joka alkaa olla ”kaupan alan duunarille” liian suuri.

Sähköauton hankkimistakin hän on harkinnut. Siihen ei toistaiseksi ole varaa.

Kun töistä soitetaan ja tarjotaan vajaan työpäivän mittaista paikkausvuoroa, Korhonen joutuu laskemaan, kannattaako vuoroa ottaa vastaan.

Lasten menoistakaan ei oikein voi tinkiä.

”Heitä ei voi laittaa yksin kävelemään pidempiä matkoja harrastuksiin tai kavereille toiselle puolelle kaupunkia.”

Miikka Korhonen joutuu laskemaan nykyisillä bensiinin hinnoilla, kannattaako työvuoroa ottaa vastaan vai ei.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat olleet suosituin palkansaajien tekemä vähennys veroilmoitukseen.

Hallitus on herännyt autoilijoiden ahdinkoon ja esitti torstaina työ­matka­vähennyksen määräaikaista korottamista heinäkuusta vuoden loppuun asti. Vähennyksen korottaminen on yksi niistä keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan energian hintojen nousuun.

Vähennyksen enimmäismäärä tämän vuoden verotuksessa nostetaan määräaikaisesti 8 400 euroon. Nyt se on 7 000 euroa.

Lisäksi kilometrikohtaista vähennystä ollaan tälle vuodelle nostamassa määräaikaisesti 30 senttiin kilometriltä silloin, kun kuljetaan omalla autolla. Nyt se on 25 senttiä kilometriltä.

Myös biopolttoaineiden jakeluvelvoite kevenee tänä ja ensi vuonna 7,5 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa, että polttoaineiden jakelijat voivat korvata 7,5 prosenttiyksikön bio-osuuden fossiilisella polttoaineella. Tänä vuonna jakeluvelvoite pienenee siis 19,5 prosentista 12 prosenttiin.

Hallitus arvioi, että voimaan tullessaan lakimuutos laskee dieselin pumppuhintaa tänä vuonna noin 12 senttiä, mahdollisesti jopa enemmän. Useiden asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka paljon lakimuutos vaikuttaisi pumppuhintoihin.

Urjalassa asuva Elina Kamppari kuljettaa lapsiaan harrastusten pariin Valkeakoskelle neljä kertaa viikossa. Edestakainen matka on noin sata kilometriä.

Kamppari kertoo, että hinnat alkavat olla hänelle jo kipurajoilla, sillä yhden Valkeakosken-matkan kulut ovat noin 20 euroa.

”Laskin joskus, että bensa on liian kallista sitten, kun litrahinta on kaksi euroa. Bussilla väliä ei ole mahdollista kulkea, sillä bussivuoroja ei yksinkertaisesti ole. Niitä on karsittu viime vuosina kovalla kädellä.”

Kamppari on jo vähentänyt lasten viikkoharrastus­kertoja satunnaisesti. Jos polttoaineiden hinta nousee kolmeen euroon litralta, Valkeakoskelle kulkeminen on lopetettava kokonaan.

”Toivon, että sellaista ratkaisua ei tarvitse tehdä. Lasten ei pitäisi joutua maksamaan hintojen noususta. Jokin muu ratkaisu pitäisi olla.”

Jotkut HS:n kyselyyn vastanneet kertoivat, että ikävintä on lopettaa vierailu iäkkäiden läheisten luona.

Lukuisat vastaajat kertoivat myös, että polttoaineiden kohonneilla hinnoilla ei vielä ole ollut vaikutusta omaan autoiluun.

Palkka ei nouse, vaikka kulut kasvavat, eikä työmatkavähennyskään näillä etäisyyksillä paljoa auta. (Nainen, 48) Vaikka olen todella hyväpalkkaisessa työssä, ajan päivittäin pelkkiä työajoja noin 60–140 km. Nykyisellä dieselin hinnalla on suuri vaikutus oman perheen rahankäyttöön. Ei tule lomareissuja kesällä. Täysin ymmärtämätöntä. Työssä käymisen hinta on liian suuri. Sähköautolla tai julkisella ei pysty hoitamaan päivittäisiä pakollisia työajoja. (Mies, 46)

Kampparilla oli aiemmin käytössään hybridiauto. Kun elämäntilanne muuttui, hybridiauton kulut osoittautuivat yhdelle hengelle liian suuriksi.

Korhosen tavoin Kampparikin on laskenut, paljonko sähköauton hankkiminen maksaisi.

”Vihreästä siirtymästä puhutaan paljon. Omilla tuloillani ja näillä hinnoilla sähköauton hankkiminen ei ole mahdollista.”

Kampparin kotoa on lähimpään kauppaan kirkonkylälle matkaa viisi kilometriä, samoin lasten koulukyytipysäkille. Kauppareissut hän yhdistää koulukyytikuljetuksiin.

Jos Kamppari asuisi kaupungissa, hän käyttäisi julkista liikennettä. Maalla auto on miltei aina välttämätön, ja tiettyihin kuluihin pitää varautua.

”En usko, että kukaan maalla asuva ajaa autoa huvikseen.”