Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät aamukymmeneltä koronavirus­tilannekatsauksen. HS näyttää tilaisuuden suorana tässä uutisessa ja seuraa sitä hetki hetkeltä.

Tilaisuudessa käsitellään tauti- ja rokotustilannetta sekä koronavirus­tilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi kuullaan katsaus arviointiraportista, jonka aiheena on koronaviruksen yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tilaisuudessa ovat mukana osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä, johtaja Mika Salminen THL:stä ja neuvotteleva virkamies Jouni Varanka valtioneuvoston kansliasta.

Koronavirusta on liikkeellä runsaasti ympäri Suomea. Koska ohjeistus terveydenhuollon tekemään pcr-testiin hakeutumisesta koskee vain osaa väestöstä, on tartuntojen todellista määrää mahdoton sanoa.

Vaikka sairaaloissa onkin kuormitusta eri puolilla maata, ei vallallaan oleva koronaviruksen omikron-muunnos alavariantteineen aiheuta sairaalaan joutuneille niin nopeaa voinnin romahtamista ja vaikeita keuhkomuutoksia kuin aikaisemmat muunnokset.

Valtaosalla niistä ihmisistä, joiden koronatartunta on vaatinut sairaalahoitoa, ei ole ollut rokotussuojaa tai suoja on ollut osittainen, selviää THL:n tilastoista. Näin on ollut läpi epidemian.