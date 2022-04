Tuoreeseen amisbarometriin vastanneista joka viides muuta sukupuolta olevista oli harkinnut opiskelun keskeyttämistä tai opiskelupaikan vaihtoa.

Sukupuolivähemmistöön kuuluvien ammattikoululaisten opintojen keskeyttämisriski on selvästi suurempi kuin muilla tuoreeseen amisbarometriin vastanneilla.

Amisbarometrin mukaan kaikenikäisistä miehistä ja naisista kuusi prosenttia oli harkinnut opintojen keskeyttämistä tai opiskelupaikan vaihtoa. Alle 20-vuotiaista naisista tätä oli pohtinut yhdeksän prosenttia. Yksi ryhmä on kuitenkin ylitse muiden: noin joka viides sukupuolivähemmistöihin kuuluvista opiskelijoista oli pohtinut opiskelun lopettamista.

”Sukupuolivähemmistöjen altistuminen keskeyttämisriskiä pahentaville tekijöille vaikuttaa huolestuttavan suurelta”, barometrissä todetaan.

Yleiset syyt harkita keskeyttämistä liittyvät alan tai opiskelun kiinnostavuuteen tai esimerkiksi opiskelun laatuun. Sukupuolivähemmistöillä vastauksissa korostuivat kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja rasismi.

”Alle 20-vuotiaista miehistä 64 prosenttia koki olonsa täysin turvalliseksi, naisista 54 prosenttia ja vain 35 prosenttia muuta sukupuolta olevista ja niistä, jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan”, barometrissä todetaan.

Yli puolet 20–29-vuotiaista opiskelijoista on elämänsä aikana nostanut opintolainaa. Sitä vanhempien ikäluokkien opiskelijoista lainaan on turvautunut 37 prosenttia. Alle 20-vuotiaista opintolainaa on nostanut 11 prosenttia.

Yleisimmin opintolainaa nostivat alle 20-vuotiaista opiskelijoista ne, jotka eivät asu vanhempiensa tai muun huoltajan luona. Heistä 25 prosenttia oli nostanut opintolainaa, kun huoltajan kanssa asuvista opintolainaa oli nostanut seitsemän pro-senttia.

Nuorten taloudellinen tilanne on kohentunut vuoden 2019 Amisbarometriin verrattuna. Nuorimmassa, alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä kahdeksan prosenttia koki, etteivät rahat riitä. Noin 17 prosenttia sitä vanhemmista opiskelijoista koki ongelmia rahan riittävyyden kanssa.

Vanhempien tai muun huoltajan kanssa asuvista alle 20-vuotiaista 57 prosenttia koki, että rahat olivat riittäneet hyvin viimeisen puolen vuoden aikana. Osuus on pienentynyt muutamalla prosenttiyksiköllä vuoden 2019 kyselyyn verrattuna.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 59 prosenttia ja pidemmällä olevista 94 pro-senttia oli tehnyt etäopintoja koronaepidemian aikana.

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista enemmistö oli jossain määrin tyytyväisiä etäopetuksessa saadun tuen määrään.

Koronajärjestelyihin liittyvän tuen tarve oli suurempi niillä opiskelijoilla, jotka ovat opiskelleet yli vuoden ajan.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoista kymmenen prosenttia ja pidemmällä olevista 15 prosenttia olisi tarvinnut tukea oppilaitokselta, mutta ei ollut sitä saanut.

Amisbarometri tuottaa tietoa ammattiin opiskelevien koulutuksesta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudennäkymistä. Sen toteuttavat Suomen ammattiin opiskelevien liitto (Sakki) sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus).

Amisbarometri perustuu oppilaitoksissa opiskelijoille tehtyyn kyselyyn, johon osallistui marraskuusta maaliskuuhun 2021–2022 lähes 14 460 toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.

Amisbarometri on kerätty kahden vuoden välein vuodesta 2015 alkaen.

Tarkempia tietoja Amisbarometreista on Sakin nettisivuilla.